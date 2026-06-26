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Checo Pérez llevará a George Russell al Estadio Ciudad de México si México avanza a octavos de final contra Inglaterra

Pérez asistiría con el piloto de Mercedes al inmueble en CDMX si es que las combinaciones se dan

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Pérez iría acompañado de Russell al Estadio Ciudad de México si las combinaciones se dan. REUTERS
Pérez iría acompañado de Russell al Estadio Ciudad de México si las combinaciones se dan. REUTERS

El piloto mexicano de Fórmula 1, Sergio ‘Checo’ Pérez, invitó formalmente a su colega británico, George Russell, a presenciar el partido de octavos de final de la Copa del Mundo 2026 en el Estadio Ciudad de México (también conocido como Estadio Banorte), bajo la condición de que la Selección Mexicana clasifique y se mida ante Inglaterra.

Durante la conferencia de prensa previa al Gran Premio de Austria, el tapatío externó su deseo de apoyar al conjunto tricolor en las rondas de eliminación directa, tras lamentar su ausencia en el debut del equipo en Guadalajara por la estricta agenda del automovilismo.

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El intercambio captó de inmediato la atención mediática internacional, transformando una rueda de prensa de automovilismo en el epicentro de una convergencia inédita entre la máxima categoría del motor y el torneo de fútbol más importante del planeta.

En conferencia de prensa protagonizaron un momento divertido las declaraciones de ambos pilotos. REUTERS/Lisa Leutner
En conferencia de prensa protagonizaron un momento divertido las declaraciones de ambos pilotos. REUTERS/Lisa Leutner

Así fue el pacto entre ambos pilotos previo al GP de Austria

La propuesta surgió cuando los periodistas cuestionaron a Pérez sobre el paso de la escuadra nacional en la fase de grupos. Al analizar los posibles cruces, el piloto señala que las probabilidades apuntan a un choque entre México e Inglaterra en la ronda de los dieciséis mejores.

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Con una postura firme sobre su afición, Pérez extendió la invitación a Russell para viajar juntos a la capital del país. La respuesta del conductor de Mercedes llegó rápido: aceptaría abordar el avión privado del mexicano para vivir la experiencia de un partido mundialista en el Estadio Azteca.

Hasta el momento, ambas selecciones van avanzando en la clasificación del Mundial. REUTERS/Lisa Leutner
Hasta el momento, ambas selecciones van avanzando en la clasificación del Mundial. REUTERS/Lisa Leutner

Para Sergio Pérez, el compromiso con el representativo nacional es total. Aunque disputa una temporada exigente tras su salida de Red Bull, mantiene la intención de cruzar el Atlántico.

La logística de un viaje exprés en medio de los compromisos europeos de la Fórmula 1 implica un reto importante. El tapatío tendría claro que la oportunidad de ver a México competir en su territorio ante una potencia histórica justifica cualquier esfuerzo físico y organizativo.

Horarios y transmisión del GP de Austria

Antes de considerar cualquier viaje mundialista, el piloto tapatío debe afrontar un reto en el Red Bull Ring de Spielberg durante el Gran Premio de Austria.

Esta octava cita del campeonato de Fórmula 1 representa una oportunidad para que Pérez continúe adaptándose a su monoplaza de Cadillac tras un inicio de temporada complicado.

Los aficionados podrán seguir las actividades en pista a través de la señal exclusiva de Sky Sports, así como en las plataformas digitales Sky+ e Izzi Go.

Las transmisiones iniciarán con las prácticas libres el viernes 26 de junio, continuarán con la sesión de clasificación el sábado 27 de junio a las 08:00 horas, y terminarán con la carrera el domingo 28 de junio a las 07:00 horas (tiempo del centro de México).

Se disputará el octavo GP de la temporada. REUTERS/Leonhard Foeger
Se disputará el octavo GP de la temporada. REUTERS/Leonhard Foeger

El desenlace de esta invitación depende ahora del rendimiento de los futbolistas en la cancha.

Si muchos resultados se dan, junto con la Selección Mexicana superando su compromiso del martes 30 de junio en los dieciseisavos de final, así como Inglaterra, el escenario estará listo para que el domingo 5 de julio el Estadio Ciudad de México reciba a los dos pilotos unidos por la pasión del balompié.

Esta alianza muestra que el deporte puede trascender fronteras y disciplinas, uniendo las pistas de carreras con la emoción de una Copa del Mundo en tierras mexicanas.

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