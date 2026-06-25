Checo Pérez rompe el silencio tras no asistir al partido México vs Corea en Guadalajara

El piloto mexicano sueña con ver a México en el Mundial 2026 (X / Sergio Pérez )

Sergio Checo Pérez está listo para regresar a la acción dentro de la Fórmula 1 durante la celebración del Mundial 2026, torneo al que no ha podido asistir el piloto mexicano, de la escudería Cadillac, pese a que una de las sedes, en México, es en su tierra natal Guadalajara.

En conferencia previa a las prácticas libres del Gran Premio de Austria, lugar donde se realizará la próxima carrera de la F1, Checo expresó su tristeza por no acudir al estadio Guadalajara, donde el 18 de junio último la Selección Mexicana enfrentó a Corea del Sur por la fecha 2 de la etapa de grupos.

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“Que pena. estaba... bueno, intentaba ir, pero resultó bastante difícil organizarlo”, declaró el Ministro de Defensa. Enseguida, Pérez Mendoza aseguró que si el Tri avanza “al siguiente partido, definitivamente voy a ir, porque será en México otra vez. Así que sí, tendré que ir".

Asimismo, Sergio Pérez comentó que sigue de cerca los partidos de la Selección Mexicana, quien hizo historia en la primera ronda al conseguir nueve puntos de nueve en la fase de grupos. El rendimiento del Tricolor deja con la ilusión al piloto de Fórmula 1 que desea ver al menos un partido del equipo nacional en tierras aztecas,

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“Sabes, tener la Copa del Mundo 2026 en México ha sido increíble y la Selección Nacional está jugando realmente bien, así que estamos emocionados por ver qué viene en las próximas rondas", dijo Checo al estar junto a George Russell y Nicolás Hülkenberg, volantes de Mercedes y Audi, respectivamente.

No podrá venir al partido de 16vos de final

El piloto mexicano correrá en Austria tras una semana de descanso en la f1. (X / Sergio Pérez )

Durante la concentración de Checo Pérez rumbo al Gran Premio de Austria, el tapatío confirmó que no podrá asistir al encuentro de 16vos de final, en el que la Selección Mexicana enfrentará a uno de los equipos que finalice en tercera posición y se dé a conocer en días próximos.

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Por otro lado, Checo prometió que si la Selección Azteca avanza a la etapa de 8vos de final, para esa ocasión sí hará acto de presencia, en lo que sería el último duelo del Mundial 2026 que se disputará en el estadio Ciudad de México.

“Estamos muy emocionados. Ya sabes, a México le está yendo muy bien; han ganado todos sus partidos hasta ahora, así que estamos felices. Creo que ahora vienen los partidos importantes; parece que nos tocará contra Escocia. Es algo muy especial", dijo el corredor de 36 años.

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“Sí, increíble. Ojalá avancen mucho más para que así pueda asistir a alguno de los partidos. No podré ir al próximo (en los 16vos de final), pero si pasan de ronda, sin duda iré al siguiente. ¡Vamos, México!“, agregó Sergio Pérez con un entusiasmo superior al que ha tenido desde su retorno a la Fórmula 1.

Resultados de Checo Pérez en Austria

Sergio Pérez compite para Cadillac en esta temporada de la Fórmula 1. ( X / Sergio Pérez)

Checo Pérez sumó puntos en varias ediciones del Gran Premio de Austria, su mejor resultado ocurrió para 2023 con un tercer lugar bajo el nomex de Red Bull Racing. En cambio, dos veces no terminó la carrera (2016 y 2022), y la mayoría de sus participaciones han sido dentro o cerca de la zona de puntos.

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2014 (Force India): P15 en clasificación, terminó P6.

2015 (Force India): P13 en clasificación, terminó P9.

2016 (Force India): P16 en clasificación, sufrió retiro (problemas mecánicos).

2017 (Force India): P7 en clasificación, terminó P7.

2018 (Force India): P15 en clasificación, terminó P7.

2019 (Racing Point): P13 en clasificación, terminó P11.

2020 (Racing Point): P6 en clasificación, terminó P6.

2021 (Red Bull): P3 en clasificación, terminó P6.

2022 (Red Bull): P5 en clasificación, abandonó por daños tras colisión.

2023 (Red Bull): P15 en clasificación, terminó P3 (pódium) .

2024 (Red Bull): P8 en clasificación, terminó P7.

Resultados de Checo Pérez en este año

El mexicano porta con orgullo el número 11 en su nuevo equipo (Cadillac)

Gran Premio de Australia: 16º lugar. Gran Premio de China: 15º sitio. Gran Premio de Japón: 17º posición. Gran Premio de Miami: 16º escalón. Gran Premio de Canadá: Abandonó la carrera. Gran Premio de Mónaco: 15º puesto (por penalización). Gran Premio de Barcelona: 14º peldaño

¿A qué hora será el Gran Premio de Austria?

Checo va a correr con Cadillac en Austria. (TW Cadillac)

De acuerdo al calendario oficial de la Fórmula 1, el GP de Austria está prevista para celebrarse el domingo 28 de junio desde el Red Bull Ring, de la Villa de Spielberg, en punto de las 7:00 a.m. (tiempo del Centro de la República Mexicana), Una vez más Checo intentará puntuar por vez primera con el equipo Cadillac en esta temporada 2026.