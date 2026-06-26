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Samuel García presume que “Holanda” jugará en Monterrey: la Naranja Mecánica enfrentará a Marruecos el lunes 29 de junio

El mandatario estatal destacó la llegada de la selección neerlandesa como un impulso para el turismo y la proyección internacional de Nuevo León

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Samuel García celebró que Países Bajos disputará un partido del Mundial 2026 en Monterrey tras avanzar a los dieciseisavos de final.
Samuel García celebró que Países Bajos disputará un partido del Mundial 2026 en Monterrey tras avanzar a los dieciseisavos de final.

El gobernador de Nuevo León confirmó que la selección de Países Bajos disputará el partido de dieciseisavos de final del 29 de junio en Monterrey, donde enfrentará a Marruecos.

El anuncio revive la apuesta que hizo meses atrás y el simbolismo que el color naranja tiene para su administración.

Países Bajos asegura partido en Monterrey tras vencer a Túnez

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, celebró en redes sociales que la selección de Países Bajos disputará un encuentro en Monterrey durante la Copa del Mundo 2026, luego de avanzar a la fase de eliminación directa.

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Celebración de Samuel García.
Celebración de Samuel García.

El mandatario publicó diversos mensajes en los que festejó el resultado del equipo neerlandés y aseguró que la “Naranja Mecánica” llegará al Estadio BBVA para disputar el partido de dieciseisavos de final programado para el lunes 29 de junio.

Durante el encuentro, García siguió el desarrollo del marcador desde sus redes sociales.

Primero destacó el gol tempranero del conjunto europeo ante Túnez y posteriormente escribió: “Actualización: ya van dos de Holanda”, para finalmente anunciar que el equipo jugará en Nuevo León e invitar a los aficionados al Fan Fest en el Parque Fundidora, donde también se presentará Grupo Firme.

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Samuel García confirma que Países Bajos jugará en Nuevo León.
Samuel García confirma que Países Bajos jugará en Nuevo León.

Samuel García revive la apuesta que hizo con su sueldo

El entusiasmo del gobernador no es nuevo. En enero de este año apostó públicamente el equivalente a su sueldo mensual, superior a 130,000 pesos antes de impuestos, a que Países Bajos jugaría en Nuevo León durante el Mundial.

La declaración ocurrió durante un evento escolar, donde afirmó que el torneo representaría una importante oportunidad económica para el estado gracias a la llegada de visitantes, la derrama turística y el impulso para los negocios locales.

El gobernador apostó sobre la posibilidad ver a Holanda en Monterrey. (X/ @samuel_garcias)
El gobernador apostó sobre la posibilidad ver a Holanda en Monterrey. (X/ @samuel_garcias)

En ese momento, García se adelantó al calendario oficial y aseguró que la selección neerlandesa disputaría partidos de la fase de grupos en Monterrey.

Sin embargo, un día después se confirmó que el equipo no estaba programado para esa etapa y únicamente podría llegar al estado si avanzaba a las rondas de eliminación directa, escenario que finalmente se concretó.

El color naranja explica el interés de Samuel por Países Bajos

Más allá del aspecto deportivo, la presencia de Países Bajos tiene un significado especial para Samuel García debido al color distintivo de su selección.

El naranja ha sido durante años el principal símbolo de Movimiento Ciudadano, partido al que pertenece el gobernador, además de convertirse en la imagen institucional de su administración y en uno de los elementos más visibles de su estrategia de comunicación, popularizada con la frase “fosfo fosfo”.

El color naranja, emblema de Movimiento Ciudadano, explica el entusiasmo de Samuel García por la visita de Países Bajos a Monterrey.
El color naranja, emblema de Movimiento Ciudadano, explica el entusiasmo de Samuel García por la visita de Países Bajos a Monterrey.

Incluso en febrero, durante una reunión con representantes de la Real Asociación Neerlandesa de Futbol y autoridades diplomáticas de Países Bajos, el mandatario prometió “pintar de naranjaNuevo León y buscar un récord Guinness con la mayor cantidad de aficionados vestidos de ese color para recibir al equipo europeo.

No obstante, meses después trascendió que la FIFA pidió al gobierno estatal respetar la identidad gráfica oficial del Mundial, luego de que surgieran críticas por el uso del color naranja en infraestructura y espacios públicos vinculados con el torneo.

Los partidos que Monterrey recibirá durante el Mundial 2026

Monterrey recibirá cuatro partidos oficiales del Mundial 2026, incluido el duelo de dieciseisavos entre Países Bajos y Marruecos el 29 de junio. REUTERS/Daniel Becerril/File Photo
Monterrey recibirá cuatro partidos oficiales del Mundial 2026, incluido el duelo de dieciseisavos entre Países Bajos y Marruecos el 29 de junio. REUTERS/Daniel Becerril/File Photo

El Estadio BBVA será una de las sedes mundialistas y albergará cuatro encuentros oficiales durante la Copa del Mundo:

  • 14 de junio: Suecia vs. Túnez.
  • 20 de junio: Túnez vs. Japón.
  • 24 de junio: Sudáfrica vs. Corea del Sur.
  • 29 de junio: Partido de dieciseisavos de final entre selecciones clasificadas, donde ya quedó asegurada la participación de Países Bajos.

Grupo Firme encabezará la celebración en el Fan Fest

Tras confirmarse el pase de Países Bajos a Monterrey, Samuel García también invitó a la afición a celebrar en el Fan Fest instalado en el Parque Fundidora.

Grupo Firme
Grupo Firme encabezará las actividades del Fan Fest de Monterrey durante la jornada del Mundial 2026. (Archivo)

Como parte de las actividades organizadas alrededor del Mundial, el gobernador anunció que Grupo Firme ofrecerá una presentación para acompañar la jornada futbolística, en un evento que busca reunir a miles de aficionados locales y visitantes.

Con ello, Nuevo León suma un atractivo adicional para uno de los partidos de eliminación directa del Mundial 2026, mientras el gobierno estatal mantiene su apuesta por convertir la visita de la selección neerlandesa en uno de los momentos más representativos de la justa internacional en Monterrey.

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