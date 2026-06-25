¿Quién es Paulo César Chávez? Padre de Mateo que llegó al llanto tras su gol en el Mundial 2026

Tras la anotación del Tiloncito Chávez frente a Chequia, la afición no pudo evitar voltear a ver a su padre quien, totalmente conmovido, festejó en las tribunas. (Instagram: X/ tilonchavez15 - REUTERS)

El sentimiento de Paulo César Chávez al ver a su hijo Mateo anotar en el Mundial 2026 este 24 de junio se convirtió en una de las postales más entrañables del torneo.

Detrás de su llanto está la historia de un exfutbolista que ama el futbol mexicano con entrega, gloria y una herida abierta que, casi tres décadas después, comenzó a sanar en familia.

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El Tilón Chávez anotó su único gol con el Tri ante Costa Rica, en la misma cancha donde su hijo se estrenaría en el Mundial 2026 años después: el Estadio Azteca. (Instagram/ @tilonchavez15)

Conocido como el “Tilón” Chávez, Paulo César dejó huella en el balompié nacional con una carrera llena de momentos memorables, títulos y también desilusiones. La revancha llegó a través de su hijo, en el mismo escenario donde años atrás escribió su propia historia.

Paulo César Chávez: de ídolo de Chivas a referente nacional

La trayectoria de Paulo César Chávez se caracteriza por su paso destacado en el fútbol mexicano y su cercanía con la Selección Nacional.

Nació el 7 de enero de 1976 en Jalisco.

Se formó en las fuerzas básicas de Chivas y debutó en 1993 .

Campeón: en el Torneo Verano 1997 , anotando goles decisivos en fase final.

Camisetas que defendió: Monterrey, Toluca, Morelia, León, Necaxa, Irapuato, Veracruz y Dorados.

Con la Selección Mexicana: disputó más de 30 partidos y le marcó un gol a Costa Rica en el Estadio Azteca, justo en la portería donde Mateo celebraría décadas después.

Paulo César Chávez se formó en Chivas, debutando en 1993 y ganando el Torneo Verano 1997 con goles decisivos en la Liguilla. (Instagram/ @tilonchavez15)

De esta manera, el legado de Chávez quedó marcado por su entrega y la huella que dejó en varios clubes. El tiempo le permitió ver su apellido nuevamente en la élite del futbol, ahora con su hijo como protagonista.

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Francia 98: la herida que tardó 28 años en sanar

La ausencia de Paulo César Chávez en el Mundial de Francia 98 definió una etapa dolorosa para el exjugador.

En 1998 , a pesar de su buen rendimiento, fue excluido por Manuel Lapuente de la lista definitiva.

Esa decisión dejó una marca en la familia Chávez , que mantuvo siempre la esperanza de volver a vivir una Copa del Mundo .

Mateo Chávez fue convocado al Mundial 2026 y debutó como goleador ante República Checa, en el mismo estadio y arco donde su padre había celebrado años antes.

Mateo Chávez fue convocado al Mundial 2026 y debutó como goleador ante República Checa en el mismo arco donde su padre anotó su único gol. REUTERS/Pedro Nunes

La emoción del “Tilón” se desbordó:“Yo quedé fuera de un Mundial... es el dolor más grande que tuve en mi carrera, pero ver a mi hijo me llena de mucho orgullo”.

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El festejo que unió generaciones

Tras la anotación, la afición lanzó al aire a Paulo César Chávez en el Estadio Ciudad de México, celebrando junto a él la revancha que el futbol le negó.

El propio Mateo, aún conmovido tras el partido, dijo: “Sinceramente, muy bonito. Yo creo que esto me lo voy a llevar hasta la tumba“. Sobre la emoción de marcar ante Chequia, agregó: “Soñaba con escuchar un grito de gol, no me importaba de quién fuera”.

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La afición lanzó al aire a Paulo César Chávez en el Estadio Ciudad de México y Mateo afirmó que el momento no tiene precio para su familia. REUTERS/Pedro Nunes

Para Mateo, el momento tuvo un valor familiar incalculable: “Estaban muy felices, los vi sin playera, celebrando… darles esa alegría no tiene precio".

Así, la noche en que Mateo Chávez marcó su gol en un Mundial estuvo llena de simbolismo y emociones, tanto en el campo como en las tribunas.

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