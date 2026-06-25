Consuelo Duval revive su polémica foto sin camiseta por el Mundial: “Me costó un matrimonio”

La actriz Consuelo Duval volvió a subir su foto sin la camiseta de la selección nacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

La victoria de la Selección Mexicana frente a Chequia hizo que casi un millón de personas se reunieran en las calles de la CDMX, pero por su parte, Consuelo Duval tuvo otra forma de festejar.

La actriz de doblaje y presentadora mostró una foto del Mundial Brasil 2014 donde posó sin camiseta, dejándose ver feliz en el estadio y vestida únicamente por su bra.

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La imagen del festejo causó alegría entre sus seguidores, pero la anécdota parece haber sido resignificada por Duval, ya que en su momento “le costó un matrimonio”.

En ese evento futbolístico, Consuelo Duval estaba recién divorciada del productor Armando Ciurana, de quien se separó formalmente en 2013.

Esta es la foto que a Duval le costó un matrimonio pero que ahora luce con orgullo (Instagram/@consueloduval)

“¡Hace doce años subí esta foto! ¡Me costó un matrimonio y muchas críticas! ¡No me arrepiento! Lo vuelvo a hacer porque MÉXICO está haciendo historia! ¡Y porque lo prometí en mis stories! ¡VIVA MÉXICO!“, escribió la presentadora de Netas Divinas.

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No especificó a qué relación se refería o qué clase de comentarios recibió por parte de su ex pareja, cabe señalar que un tiempo después, se involucró sentimentalmente con Raúl Araiza.

Entre comentarios, se pudieron leer algunas opiniones apoyándola y definiendo la foto como épica o significativa, mostrando la alegría de la energía mundialista, más allá de un acto juzgable.

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“Quien fuera bra”, de parte de Natalia Jiménez, “Lo que debió haber hecho esa foto es provocar muchas pedidas de matrimonio”, de la comediante Sofía Niño de Rivera; “Biereen ahí!”, de Claudia Álvarez e incluso “Ibas adelantada a esa época hermosa” y “Entendiste la vibra”, de parte de fans.

Qué parejas ha tenido Consuelo Duval

La conductora hizo su recreación con IA de una cámara sorpresa en el estadio (Instagram/@consueloduval)

Ariel, el padre de sus hijos

El primer matrimonio de la actriz fue con Ariel, hombre del que se conocen pocos detalles públicos. Él es el padre de Michel y Paly, los hijos de Consuelo Duval. La relación concluyó debido a que Ariel enfrentaba problemas de adicciones, situación que marcó el cierre de esta etapa familiar.

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En entrevistas, Consuelo Duval ha evitado profundizar en las circunstancias específicas de este matrimonio, pero ha dejado claro que la prioridad siempre fueron sus hijos.

Sergio Juárez Rico, un apoyo familiar

Posteriormente, Sergio Juárez Rico se convirtió en la segunda pareja formal de la comediante. Alejado del ambiente artístico, Sergio desempeñó un papel relevante en la vida de los hijos de Consuelo, actuando como figura paterna y respaldo emocional para la familia.

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La relación con Sergio Juárez terminó tras una traición, según ha mencionado la propia actriz. Duval ha destacado en distintos espacios que, a pesar del desenlace doloroso, Sergio fue un pilar importante durante años decisivos para sus hijos.

Armando Ciurana, director de cine

El tercer matrimonio de Consuelo Duval fue con Armando Ciurana, director de cine. Esta unión comenzó en 2007 y concluyó en 2013. Durante una emisión del programa Netas Divinas, la actriz describió el final de esta relación como “una gran lección”, aunque prefirió no hacer públicos los motivos específicos de la separación.

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Raúl Araiza, una relación mediática

Después de sus matrimonios, la actriz fue vinculada sentimentalmente con Raúl Araiza, conductor y actor.

Duval ha descrito a Araiza como “un hombre muy amoroso y caballeroso”. Sin embargo, su vínculo no prosperó y no existen mayores detalles sobre el tiempo que compartieron juntos.

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Jesús Ortiz, el romance más reciente

El último romance conocido de Consuelo Duval fue con Jesús Ortiz, hijo del reconocido comediante Jorge Ortiz de Pinedo. La relación terminó sin que la actriz ofreciera explicaciones públicas sobre las causas de la ruptura.

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Actualmente, Consuelo Duval ha preferido mantener silencio respecto a nuevas relaciones sentimentales, enfocando su energía y tiempo en los proyectos televisivos y su faceta como conductora