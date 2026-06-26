Polvo del Sahara en México: efectos, fechas y estados con mayor impacto

El polvo del Sahara llegará a México hoy jueves 25 de junio. @Alex_MaldonadoS

La llegada del Polvo del Sahara a México marca un episodio recurrente durante el verano, alterando el clima en varias regiones y generando tanto preocupación como curiosidad.

Este fenómeno coincide con el paso de ondas tropicales y la presencia de un anticiclón, lo que provoca un escenario de contrastes: mientras algunas zonas experimentan lluvias intensas, otras afrontan periodos prolongados de calor y cielos despejados.

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Según el medio especializado en clima, Meteored, se espera que el Polvo del Sahara alcance el país principalmente en bajas concentraciones, sin representar un peligro directo para la población.

Sin embargo, el efecto inmediato será una reducción de las lluvias en regiones donde, bajo condiciones normales, predominarían las precipitaciones.

De este modo, la interacción entre el polvo, las ondas tropicales y el anticiclón genera un clima variable: lluvias fuertes en el centro-sur y calor intenso en el norte y el oriente.

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Estados con mayor impacto y pronóstico climático

La mayor incidencia del Polvo del Sahara se prevé para la Península de Yucatán, la Vertiente del Golfo y el Pacífico, desde Chiapas hasta Michoacán.

Estas áreas recibirán el polvo en concentraciones bajas, por lo que no se estima un riesgo para la salud pública.

En cambio, sí puede observarse que las lluvias disminuyan temporalmente en extensión, aunque las precipitaciones que logren formarse podrían ser localmente intensas y acompañadas de granizo.

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Se recomienda estar al pendiente de los comunicados de Protección Civil.

El fenómeno también influye en el comportamiento de las ondas tropicales, que cruzan el país y favorecen tormentas en la franja centro-sur.

Estados como Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Jalisco y Nayarit se encuentran entre los más susceptibles a lluvias intensas, con acumulados previstos de 20 a 40 milímetros y picos de hasta 80 milímetros en algunos puntos.

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Además, zonas como la Península de Yucatán, región Huasteca, Oaxaca, Chiapas y Morelos registrarán lluvias aisladas, con valores entre 5 y 20 milímetros, ocasionalmente superiores a 50 milímetros.

Efectos del polvo y recomendaciones para la población

El Polvo del Sahara, transportado cada verano por los vientos alisios desde África, recorre el Atlántico y el Caribe hasta llegar al oriente y sur de México.

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Aunque su concentración suele ser baja, modifica la atmósfera al aportar aire seco y polvoso, lo que reduce la probabilidad de lluvias y favorece cielos despejados en varios estados.

El fenómeno suele llegar a México entre junio y agosto, siendo ocasional en el centro y occidente del país.

Durante los días de mayor presencia del polvo, se recomienda a la población prestar atención a las condiciones locales y seguir las indicaciones de las autoridades.

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El principal efecto visible es la disminución de lluvias, aunque las precipitaciones que ocurran pueden ser más intensas y con riesgo de granizo, inundaciones o deslizamientos en zonas urbanas y rurales.

Se espera que las lluvias en Yucatán reduzcan. REUTERS/Lorenzo Hernandez

En el norte y sureste del país, el anticiclón y el polvo generan temperaturas máximas de 35 a 46 ℃, especialmente en Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

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El calor extremo puede afectar la salud, por lo que es fundamental tomar precauciones adicionales, hidratarse y evitar la exposición prolongada al sol.

La combinación de Polvo del Sahara, ondas tropicales y anticiclón crea un mosaico climático en México, alternando periodos de lluvias intensas con episodios de calor y cielos despejados según la región.

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Ante estos cambios, la mejor estrategia es mantenerse informado y preparado para condiciones extremas, adaptando la rutina diaria a las recomendaciones de protección civil y salud pública.