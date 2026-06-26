Álvaro Fidalgo dedica emotivo mensaje a México tras anotar su primer gol en el Mundial

Álvaro Fidalgo dedica su gol a su abuelo y a todo México REUTERS/Pedro Nunes

Álvaro Fidalgo Fernández, futbolista español naturalizado mexicano que eligió vestir la camiseta de la Selección Nacional en el presente Mundial 2026, anoche en el estadio Ciudad de México anotó su primera diana en Copas del Mundo contribuyendo en la goliza Tricolor frente a la Selección de Chequia. .

El gol del ‘Maguito’ llegó en tiempo de compensación y provocó una reacción emocional: el mediocampista rompió en llanto, se llevó las manos al rostro y fue abrazado por sus compañeros mientras el público incrementaba el grito de gol y coreaba su nombre en el Coloso de Santa Úrsula.

PUBLICIDAD

Tras el partido de la primera ronda, Álvaro Fidalgo se apareció en sus redes sociales, puntualmente en su cuenta de X, otrora Twitter, para escribir el siguiente mensaje: “Y cuando lo eliges, ya nunca te suelta”, acompañado de imágenes donde señala el escudo de la Selección Mexicana, a quien representa con orgullo y dará lo mejor de sí para continuar esta ilusión en la Copa del Mundo.

Fidalgo rompe en llanto al meter gol con México

Álvaro Fidalgo celebra su primer gol con México. EFE/ Isaac Esquivel

En entrevistas posteriores y mensajes en redes sociales, Álvaro Fidalgo dedicó el gol a todo México pero especialmente su abuelo Rafael, quien falleció dos meses antes de celebrar el Mundial 2026. “Te quiero mucho abuelito, te quiero mucho”, dijo al anotar frente a Chequia.

PUBLICIDAD

”Mi gol va para mí abuelo que lo perdí hace dos meses y para mi abuela, para mi madre y para todos", declaró el Maguito en la zona mixta del estadio Ciudad de México, luego de ser uno de los anotadores mexicanos en el vigente triunfo para México en la Copa del Mundo.

Real Betis alienta a Álvaro Fidalgo

Álvaro Fidalgo consigue el 3-0 para México. EUTERS/Pedro Nunes

En sus medios sociales, el Real Betis Balompié español, club donde milita Álvaro Fidalgo tras su salida del Club América, la escuadra verdiblanca mostró su apoyo al jugador que ya es parte de la historia de México al estrenarse con gol en su primera Copa del Mundo.

PUBLICIDAD

“(Lionel) Messi, (Kylian) Mbappé, Vinicius (Júnior), Cristiano (Ronaldo),(Erling) Haaland... Nosotros aquí somos del Maguito Álvaro Fidalgo“, publicó el Real Betis Balompié horas más tarde al recordar una entrevista que hubo con el centrocampista llevada a cabo por de Andrés Guardado, exjugador de la Selección de México.

“México me transformó”

Fidalgo metió el tercero para México sobre Chequia. REUTERS/Pedro Nunes

En una entrevista desde la casa club del Real Betis Balompié, Álvaro Fidalgo expresó que México, a nivel profesional, le cambió la vida para bien, motivo por el cual determinó en conseguir la naturalización para ser elegible en esta justa de verano al ser “un mexicano más”

PUBLICIDAD

“Soy muy echado para adelante también, como son ellos. Siempre hacia adelante, sin miedo a nada. México me transformó, me cambió la vida, me dio una oportunidad en el futbol de crecer, de tirar para arriba. Es imposible no, no sentirme parte de ello. Después de cinco años, de lo bien que nos trataron a mí y a mi familia, pues obviamente sí estoy muy orgulloso también de tener la nacionalidad", comentó a ESPN.

“La gente es cálida, la gente es amable, la gente te ayuda a todas las cosas. Encontré grandísimas personas en el día a día, no solo en el futbol, sino fuera de ello. Gente respetuosa, gente que te hace sentirte parte del país desde el minuto uno, gente que te hace querer, que te quiere, que te demuestra cariño día a día, que te sostiene”.

PUBLICIDAD

“Me vine para acá y todos los días son afecto. Todas las cosas, el país culturalmente es con una gran historia, culturalmente también. La gastronomía mexicana es increíble. Tú vas a la Ciudad de México, con historia, una ciudad con muchísima diversidad de, de gente, viajé por el resto del país, siempre todo el mundo, ya sea donde fuera, donde sea, donde te apetezca ir, la gente te va a recibir como si fueras de ahí. Bueno, creo que, que es un país que da gusto estar ahí“, compartió Álvaro Fidalgo.

¿Cuándo vuelve a jugar México?

La Selección Mexicana tendrá que esperar algunos días para saber quién será su próximo rival en los 16vos de Final, etapa que comenzará la siguiente semana. El Tri tendrá el derecho de jugar el martes 30 de abril desde el estadio Ciudad de México en el horario de las 19:00 horas (tiempo de la capital).

PUBLICIDAD