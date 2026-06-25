Belinda manda su amor a Memo Ochoa tras su debut en el Mundial 2026

Belinda usó sus redes sociales para reaccionar al triunfo de México frente a Chequia (REUTERS/Annegret Hilse) (ig/belindapop)

Memo Ochoa se despidió del Estadio Ciudad de México con una ovación de todo el recinto y 13 minutos en cancha —los mismos que el dorsal histórico que lo acompañó con el Tricolor— mientras México cerraba el Grupo A con un triunfo 3-0 sobre Chequia y, por primera vez en su historia, ganaba los tres partidos de la fase de grupos sin recibir un solo gol.

La cantante Belinda fue una de las voces que se sumaron a la celebración desde las redes sociales. En una historia de Instagram, la artista compartió un fragmento de una entrevista al portero y le dedicó un mensaje directo:

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Así reaccionó Belinda a la aparición de Memo Ochoa tras el triunfo (Ig/belindapop)

“¡Viva México! Te queremos, Memo Ochoa, ¡qué emoción! ¡Vamos por ella!”. También difundió la tabla de posiciones del Grupo A para subrayar que el Tricolor avanzó a la siguiente ronda como líder, con puntaje perfecto.

El retiro que Ochoa ya había anunciado

Memo Ochoa sí tuvo su sexto mundial en su trayectoria, ya marca un nuevo récord (AP Foto/Marco Ugarte)

La entrada de Guillermo Ochoa al minuto 77 del partido entre México y Chequia, en el Estadio Ciudad de México, cerró un ciclo histórico: el guardameta de 40 años completó su participación en seis Copas del Mundo, una marca que solo comparten Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

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La aparición también fue su despedida. Ochoa había anticipado el final ante la FIFA con una declaración que lo vinculaba al fútbol solo a través del Tri: “La Selección de México siempre ha sido mi brújula, mi dirección. No entiendo mi carrera sin la selección”, dijo, y añadió que, una vez terminado su ciclo con el equipo nacional, “no le veo más sentido al fútbol, no le veo más sentido al seguir jugando”. Tras el Mundial 2026, pondrá fin a 22 años de carrera profesional.

Los números que Memo Ochoa reescribió en el arco mexicano

Guillermo Ochoa besa el poste tras finalizar el partido con el que se despidió de la selección mexicana en el Mundial. Estadio Azteca, Ciudad de México, México. 24 de junio de 2026. REUTERS/Annegret Hilse

Con esa aparición, Ochoa acumuló 12 partidos disputados en Copas del Mundo. La cifra supera los 11 de Antonio “La Tota” Carbajal —activo entre 1950 y 1966— y lo ubica en el tercer lugar histórico entre jugadores mexicanos, junto a Héctor Moreno y Javier Hernández. Solo Rafael Márquez, con 19 partidos, y Andrés Guardado, con 13, lo superan en esa lista.

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La FIFA, sin embargo, no le otorgó la insignia LEGACY. El motivo: en dos de sus seis convocatorias —Alemania 2006 y Sudáfrica 2010— integró el plantel pero no tuvo minutos en cancha. Sus apariciones efectivas se concentran en Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y el actual torneo.

El partido en que entró a la historia

Guillermo Ochoa es lanzado por los aires al final del partido en su sexto Mundial. Estadio Azteca, Ciudad de México, México. 24 de junio de 2026. REUTERS/Annegret Hilse

El técnico Javier Aguirre mantuvo a Ochoa en la banca durante los dos primeros partidos del torneo y repitió la decisión al inicio del duelo ante los checos, con Raúl “Tala” Rangel como titular. El cambio llegó con el marcador ya 2-0, tras los goles de Mateo Chávez al 55′ y Julián Quiñones al 62′. El estadio respondió con una ovación.

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México cerró el partido con un triunfo 3-0, con un tanto adicional de Álvaro Fidalgo, y terminó la fase de grupos con nueve puntos: tres victorias, seis goles a favor y ninguno en contra. Es el mejor registro del equipo en una fase de grupos de un Mundial.