México Deportes

Gran Premio de Austria 2026 EN VIVO: dónde y cuándo ver correr a Checo Pérez en México

La actividad en Spielberg se pone en marcha después de un Gran Premio de España que dejó movimientos importantes en la lucha por el campeonato

Guardar
Google icon
(REUTERS/Issei Kato)
(REUTERS/Issei Kato)

Mientras la atención deportiva en Norteamérica se concentra en la Copa Mundial de la FIFA 2026, la temporada de Fórmula 1 continúa su curso en Europa con el Gran Premio de Austria, octava cita del calendario y una prueba que marca el inicio del segundo tercio del campeonato.

El Red Bull Ring de Spielberg recibirá a las 11 escuderías de la máxima categoría en un circuito caracterizado por sus cambios de elevación, largas rectas y zonas de frenado que suelen generar diferencias mínimas entre los competidores.

PUBLICIDAD

La fecha también representa una nueva oportunidad para el mexicano Sergio “Checo” Pérez, quien busca seguir progresando en su primera temporada con Cadillac.

La Fórmula 1 llega a Austria tras el triunfo de Hamilton en Barcelona

(REUTERS/Lisa Leutner)
(REUTERS/Lisa Leutner)

La actividad en Spielberg se pone en marcha después de un Gran Premio de España que dejó movimientos importantes en la lucha por el campeonato. Lewis Hamilton consiguió en Barcelona su primera victoria oficial como piloto de Ferrari, resultado que permitió a la escudería italiana acercarse a los puestos de vanguardia.

PUBLICIDAD

Pese a no concluir la carrera en el Circuit de Barcelona-Catalunya, Andrea Kimi Antonelli se mantiene como líder del campeonato con 156 puntos, respaldado por las cinco victorias consecutivas que consiguió durante el inicio de la temporada.

Detrás del piloto de Mercedes aparecen Hamilton y George Russell, mientras Ferrari busca mantenerse en la pelea por los campeonatos de pilotos y constructores.

Por su parte, Checo Pérez afronta una nueva cita con Cadillac luego de obtener su mejor resultado del año en España, donde finalizó en la decimocuarta posición.

El piloto mexicano intentará aprovechar el exigente trazado austríaco para continuar sumando experiencia y mejorar sus registros durante la gira europea.

Horarios de prácticas, clasificación y carrera del GP de Austria 2026

(REUTERS/Nacho Doce)
(REUTERS/Nacho Doce)

Con poco más de cuatro kilómetros de recorrido y un trazado de apenas diez curvas, el Red Bull Ring suele ofrecer márgenes muy reducidos entre los pilotos. Estas condiciones convierten las sesiones de práctica en una etapa clave para afinar la puesta a punto de los monoplazas, evaluar el comportamiento de los neumáticos y preparar la estrategia de clasificación y carrera.

En México, la actividad del Gran Premio de Austria podrá seguirse a través de Sky Sports, cadena que posee los derechos de transmisión de la Fórmula 1. Los suscriptores también tendrán acceso a las prácticas, clasificación y carrera mediante las plataformas digitales Sky+ e Izzi Go.

Prácticas Libres (Tiempo del Centro de México)

  • Práctica Libre 1: Viernes 26 de junio | 05:30 horas
  • Práctica Libre 2: Viernes 26 de junio | 09:00 horas
  • Práctica Libre 3: Sábado 27 de junio | 04:30 horas

    • La clasificación suele ser una de las más cerradas del año debido a la corta duración de la vuelta, donde unas cuantas centésimas pueden representar varias posiciones en la parrilla de salida.

    Clasificación (Tiempo del Centro de México)

  • Sábado 27 de junio | 08:00 horas

    • Finalmente, la carrera se disputará a 71 vueltas sobre el trazado de Spielberg, un escenario conocido por ofrecer constantes oportunidades de adelantamiento y estrategias cambiantes derivadas de las frecuentes intervenciones del safety car.

    Carrera (Tiempo del Centro de México)

  • Domingo 28 de junio | 07:00 horas

    • Temas Relacionados

    GPAustriaFórmula 1Checo PérezAutomovilismomexico-deportesmexico-noticias

    PUBLICIDAD

    PUBLICIDAD

    Más Noticias

    ¡Noche histórica para México! Mateo Chávez entre los anotadores más jóvenes del Tricolor en un Mundial

    El ‘Tiloncito’ inició su historia de la mano de Javier Aguirre, su mejor amigo y el respaldo de su padre quien no pudo jugar una justa mundialista

    ¡Noche histórica para México! Mateo Chávez entre los anotadores más jóvenes del Tricolor en un Mundial

    Guía del Mundial 2026: fanáticos estadounidenses y las preguntas más frecuentes sobre el ‘soccer’ que buscan en internet

    Pese a que la Copa del Mundo se celebra en su país, aún hay personas que no entienden del todo por qué es tan diferente a lo que se juega en la NFL

    Guía del Mundial 2026: fanáticos estadounidenses y las preguntas más frecuentes sobre el ‘soccer’ que buscan en internet

    ¿Ya lo convenció? David Faitelson se rinde ante Javier Aguirre tras clasificar como líder de grupo a México en el Mundial 2026: “En su barco”

    La Selección Mexicana clasificó como líder del grupo sumando 9 puntos

    ¿Ya lo convenció? David Faitelson se rinde ante Javier Aguirre tras clasificar como líder de grupo a México en el Mundial 2026: “En su barco”

    “Jugar es un plus que tiene que ganarse”: Pochettino envía mensaje a Alejandro Zendejas sobre su futuro en el Mundial 2026

    Estados Unidos afrontará su último partido de la fase de grupos con la clasificación en mente y evaluando posibles ajustes en su once inicial

    “Jugar es un plus que tiene que ganarse”: Pochettino envía mensaje a Alejandro Zendejas sobre su futuro en el Mundial 2026

    Mundial 2026: estas son las selecciones que encabezan la tabla de terceros lugares para avanzar

    Para la edición de este año se agregaron más selecciones y, además, la posibilidad de un cuarto partido para muchos equipos

    Mundial 2026: estas son las selecciones que encabezan la tabla de terceros lugares para avanzar
    MÁS NOTICIAS

    NARCO

    Niños de 3 y 8 años resultan baleados en dos asaltos en Culiacán

    Niños de 3 y 8 años resultan baleados en dos asaltos en Culiacán

    La otra crisis del fentanilo: cómo México pasó de ser corredor de tráfico a tener un mercado de consumo propio

    Noche sangrienta en Ciudad Juárez: sicarios dejan tres muertos y dos heridos en ataques simultáneos

    Autoridades abaten a delincuente en operativo en el que elementos del Ejército dispararon por error contra director de la FESC

    Detienen al “Sierra 1″, líder del Cártel de Altozano vinculado con extorsión a madereros y comerciantes en Michoacán

    ENTRETENIMIENTO

    Cómo ver gratis concierto de Alejandro Fernández con Julión Álvarez y Alfredo Olivas

    Cómo ver gratis concierto de Alejandro Fernández con Julión Álvarez y Alfredo Olivas

    Julio César Chávez reaparece y revela cómo se encuentra su hijo tras la detención

    Dueña del pato Merlín se niega a venderlo pese a cuantiosa oferta de Poncho de Nigris: “Es mi bebé”

    Regañan a Leonardo Aguilar por tocar balón Trionda en el estadio durante el México vs. Chequia: así fue el momento

    Marjorie de Sousa pide ayuda urgente a Topos de México para rescatar a venezolanos tras doble terremoto: “Auxilio a mi país”

    DEPORTES

    ¿Ya lo convenció? David Faitelson se rinde ante Javier Aguirre tras clasificar como líder de grupo a México en el Mundial 2026: “En su barco”

    ¿Ya lo convenció? David Faitelson se rinde ante Javier Aguirre tras clasificar como líder de grupo a México en el Mundial 2026: “En su barco”

    “Jugar es un plus que tiene que ganarse”: Pochettino envía mensaje a Alejandro Zendejas sobre su futuro en el Mundial 2026

    Violencia en el Mundial 2026: la advertencia de la UNAM sobre las masas

    Regañan a Leonardo Aguilar por tocar balón Trionda en el estadio durante el México vs. Chequia: así fue el momento

    Mundial 2026: estas son las selecciones que encabezan la tabla de terceros lugares para avanzar