Gran Premio de Austria 2026 EN VIVO: dónde y cuándo ver correr a Checo Pérez en México

(REUTERS/Issei Kato)

Mientras la atención deportiva en Norteamérica se concentra en la Copa Mundial de la FIFA 2026, la temporada de Fórmula 1 continúa su curso en Europa con el Gran Premio de Austria, octava cita del calendario y una prueba que marca el inicio del segundo tercio del campeonato.

El Red Bull Ring de Spielberg recibirá a las 11 escuderías de la máxima categoría en un circuito caracterizado por sus cambios de elevación, largas rectas y zonas de frenado que suelen generar diferencias mínimas entre los competidores.

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La fecha también representa una nueva oportunidad para el mexicano Sergio “Checo” Pérez, quien busca seguir progresando en su primera temporada con Cadillac.

La Fórmula 1 llega a Austria tras el triunfo de Hamilton en Barcelona

(REUTERS/Lisa Leutner)

La actividad en Spielberg se pone en marcha después de un Gran Premio de España que dejó movimientos importantes en la lucha por el campeonato. Lewis Hamilton consiguió en Barcelona su primera victoria oficial como piloto de Ferrari, resultado que permitió a la escudería italiana acercarse a los puestos de vanguardia.

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Pese a no concluir la carrera en el Circuit de Barcelona-Catalunya, Andrea Kimi Antonelli se mantiene como líder del campeonato con 156 puntos, respaldado por las cinco victorias consecutivas que consiguió durante el inicio de la temporada.

Detrás del piloto de Mercedes aparecen Hamilton y George Russell, mientras Ferrari busca mantenerse en la pelea por los campeonatos de pilotos y constructores.

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Por su parte, Checo Pérez afronta una nueva cita con Cadillac luego de obtener su mejor resultado del año en España, donde finalizó en la decimocuarta posición.

El piloto mexicano intentará aprovechar el exigente trazado austríaco para continuar sumando experiencia y mejorar sus registros durante la gira europea.

Horarios de prácticas, clasificación y carrera del GP de Austria 2026

(REUTERS/Nacho Doce)

Con poco más de cuatro kilómetros de recorrido y un trazado de apenas diez curvas, el Red Bull Ring suele ofrecer márgenes muy reducidos entre los pilotos. Estas condiciones convierten las sesiones de práctica en una etapa clave para afinar la puesta a punto de los monoplazas, evaluar el comportamiento de los neumáticos y preparar la estrategia de clasificación y carrera.

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En México, la actividad del Gran Premio de Austria podrá seguirse a través de Sky Sports, cadena que posee los derechos de transmisión de la Fórmula 1. Los suscriptores también tendrán acceso a las prácticas, clasificación y carrera mediante las plataformas digitales Sky+ e Izzi Go.

Prácticas Libres (Tiempo del Centro de México)

Práctica Libre 1: Viernes 26 de junio | 05:30 horas

Práctica Libre 2: Viernes 26 de junio | 09:00 horas

Práctica Libre 3: Sábado 27 de junio | 04:30 horas

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La clasificación suele ser una de las más cerradas del año debido a la corta duración de la vuelta, donde unas cuantas centésimas pueden representar varias posiciones en la parrilla de salida.

Clasificación (Tiempo del Centro de México)

Sábado 27 de junio | 08:00 horas

Finalmente, la carrera se disputará a 71 vueltas sobre el trazado de Spielberg, un escenario conocido por ofrecer constantes oportunidades de adelantamiento y estrategias cambiantes derivadas de las frecuentes intervenciones del safety car.

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Carrera (Tiempo del Centro de México)

Domingo 28 de junio | 07:00 horas