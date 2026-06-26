Clara Brugada reconoció el trabajo del gobierno durante los festejos en el Ángel de la Independencia (REUTERS/Luis Cortes)

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, reconoció el trabajo de las autoridades y servidores públicos que estuvieron durante los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana en el Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México.

La mandataria agradeció en conferencia de prensa la labor de las y los servidores públicos que participaron en el operativo desplegado durante la celebración en la capital. En conferencia de prensa este jueves 25 de junio se tomó un espacio para hablar de la Selección Mexicana, así como del personal que laboró en Paseo de la Reforma.

PUBLICIDAD

“Démosle un aplauso a la Selección Mexicana, a estos jóvenes que ayer hicieron historia y que motivaron a todo el pueblo de México”, expresó ante los medios. Aseguró que el eco de esta gran celebración nacional demostró que se “goleó” dentro y fuera de la cancha.

Festejos en el Ángel de la Independencia tras triunfo de la Selección Mexicana en partido vs Chequia. (Luz Coello/Infobae)

El reconocimiento durante los festejos

Brugada agradeció, en nombre de la ciudad, a más de 30 mil servidores públicos que participaron en el operativo integral. También destacó la labor de más de 15 mil elementos de la policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como del personal de limpia y barrenderos, operadores del transporte público y trabajadores de las secretarías del gobierno capitalino, pues cabe recordar que se extendió el horario del servicio del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) y del Metrobús con motivo del juego México vs Chequia.

PUBLICIDAD

La mandataria señaló que ese personal orientó, protegió y mantuvo la movilidad en la capital durante los festejos. Además, reconoció a quienes extendieron su jornada hasta altas horas de la madrugada para cuidar a la población que seguía celebrando de forma pacífica.

Autoridades reportan saldo blanco por festejos en Paseo de la Reforma

Durante el tercer partido de la Selección Mexicana ante su similar de Chequia, más de 800 mil personas se congregaron en los 48 puntos habilitados por el Gobierno de la Ciudad de México para seguir la transmisión del encuentro. Entre los lugares destacados se encuentra el FIFA Fan Fest en el Zócalo, donde la intensa lluvia registrada durante la noche no impidió que las y los aficionados permanecieran reunidos para apoyar al equipo nacional.

PUBLICIDAD

Autoridades reportan saldo blanco por festejos en Paseo de la Reforma (REUTERS/Luis Cortes)

Desde las primeras horas del día, habitantes de la capital, turistas nacionales y extranjeros, así como residentes de la Zona Metropolitana, acudieron a los distintos puntos en los que se colocaron pantallas gigantes. Entre estos espacios sobresalen Paseo de la Reforma, 20 de Noviembre, el propio Zócalo capitalino, el Monumento a la Revolución, el Palacio de Bellas Artes y los 18 Festivales Futboleros organizados en diferentes zonas.

En estos sitios, los asistentes aprovecharon para ver no solo el partido de la selección, sino también otros encuentros de la jornada mundialista mientras aguardaban el inicio del duelo principal. Al término de los festejos, las autoridades reportaron saldo blanco, es decir que no se registró algún tipo de incidente o lesionados por las celebraciones.

PUBLICIDAD

El futbol reúne identidad nacional, celebración y necesidad de pertenencia

José Luis Treviño, académico del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, explicó en un artículo de la Gaceta UNAM que “el fútbol es el único fenómeno de masas que reúne a tantas personas en un mismo sentimiento”. Añadió que “la identidad nacional se refuerza mediante estos rituales de pertenencia, donde el individuo deja de ser uno solo para ser parte de un todo”.

La idea central, de acuerdo con el investigador, está en la propia estructura de los torneos internacionales. Las selecciones compiten bajo una bandera, usan símbolos patrios y entonan himnos nacionales, elementos que fortalecen la identificación emocional de los aficionados.

PUBLICIDAD

El futbol reúne identidad nacional, celebración y necesidad de pertenencia (REUTERS/Jon Orbach)

Sergio Varela Hernández, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y especialista en sociología y antropología del deporte, sostuvo citado por el medio que estas manifestaciones responden a una necesidad humana de celebración en comunidad. Desde la sociología, dijo, estos episodios operan como espacios de reunión social donde las personas comparten emociones, refuerzan vínculos y reafirman sentimientos de pertenencia.

“Las competencias deportivas internacionales se construyen a partir de países que se enfrentan simbólicamente en una cancha. Eso genera sentimientos de pertenencia muy fuertes”, afirmó el académico. También señaló que los deportes están muy cerca del sentimiento nacionalista y que un Mundial activa mecanismos de identificación colectiva vinculados con la idea de México como nación.

PUBLICIDAD

Ese proceso también permite que las personas se reconozcan entre sí a partir de una emoción compartida. El resultado son vínculos temporales, pero intensos, que convierten el festejo en una vivencia común más allá del resultado deportivo.