Exfiscal de Michoacán niega ser el favorito de Alfredo Bedolla para contender por la gubernatura, se apunta a proceso interno de Morena

Exfiscal de Michoacán niega ser el favorito de Alfredo Bedolla para contender por la gubernatura. (Foto: Morena)

Morena continúa con su proceso interno para la elección de coordinadores estatales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, el día de hoy, 25 de junio de 2026, fue el turno de Michoacán, entre los políticos que destacaron fue el exfiscal Carlos Torres Piña, quien aseguró no ser el “favorito” del gobernador Alfredo Bedolla.

Relación con Alfredo Bedolla es institucional

Este proceso tiene la finalidad de escoger a quienes serán los candidatos a las 17 gubernaturas que se disputarán en las elecciones de 2027, motivo por el que Torres Piña solicitó licencia al cargo el pasado 16 de junio. En un breve encuentro con medios, reiteró la unión del movimiento morenista ante el proceso:

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“Creemos que el piso debe ser parejo, que el piso debe ser en atención para todos. Y yo le envío un saludo a todos mis compañeros y compañeras que se registren, que independientemente de los resultados, tenemos que ir juntos, caminar juntos y trabajar en unidad”.

Destalló que pese a la cercanía que mantiene con el gobernador de Michoacán, ese no es motivo para asegurar que es el “favorito” en la contienda: “La verdad es que nosotros tenemos una excelente relación y trabajo institucional con las autoridades locales y federales”.

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