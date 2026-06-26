Países Bajos enfrentará a Marruecos en Monterrey: duelo determinante en los 16vos de final del Mundial 2026

Países Bajos jugará contra Marruecos en el Estadio Monterrey, REUTERS/Raquel Cunha

Monterrey celebra el partido que albergará en los 16vos de Final del Mundial 2026. las selecciones de Países Bajos y Marruecos harán maletas para disputar su partido de finales en la Sultana del Norte, tras quedar primero y segundo de su grupo con nueve y siete unidades, respectivamente.

Dicho cotejo genera una fuerte expectativa tanto entre los aficionados como en el entorno de ambos equipos. El partido está programado para disputarse en el estadio Monterrey, uno de los escenarios designados para la fase decisiva del torneo internacional de la FIFA.

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Las autoridades locales han desplegado un operativo especial de seguridad y logística para recibir a las delegaciones, los cuerpos técnicos y a los seguidores de ambos equipos, quienes han llegado desde diversas partes del mundo para acompañar a los suyos en esta Copa del Mundo

La Selección de Países Bajos alcanzó esta instancia tras una destacada fase de grupos en el Bloque F, donde logró avanzar gracias a su solidez ofensiva que lo coloca como uno de los más anotadores de la primera ronda al concretar diez goles en tres partidos.

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Países Bajos ya tiene rival para los 16vos de Final en Monterrey.. REUTERS/Phil Noble

Ronald Koeman, actual seleccionador de la Naranja Mecánica ha dejado declaraciones contundentes sobre esta Copa del Mundo, pero, principalmente, ha destacado la fortaleza mental y el potencial de su plantilla, asegurando que “podemos ganarle a cualquiera... y no cualquiera puede ganarnos a nosotros”, además de resaltar que “no le tenemos miedo a nadie”.

Por su parte, Marruecos llegó a los 16vos de final tras finalizar en la segunda posición del grupo C, luego de una destacada etapa grupal, en la que logró avanzar gracias a su solidez defensiva y las actuaciones clave de sus figuras, quienes ambicionan otra gran actuación como en Qatar 2022, donde acabaron en cuarto lugar.

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El técnico marroquí, Mohamed Ouahbi, ha mantenido una estrategia basada en el orden táctico y el aprovechamiento de las transiciones rápidas, enfatizando que “el equipo está mentalizado para afrontar un reto de máxima exigencia” y subrayó la importancia de mantener la concentración durante los 90 minutos en cada compromiso.

¿Cuándo enfrentará a Países Bajos a Marruecos?

Marruecos jugará en Monterrey frente a los Países Bajos. Reuters/Brett Davis

La disputa en Monterrey ya tiene fecha y hora. De acuerdo a la programación de la FIFA, el duelo por los 16vos de Final se jugará el próximo lunes 29 de junio en punto de las 19:00 p.m. (tiempo del Centro de la República Mexicana). Esta vez el equipo ganador seguirá en competencia y el perdedor regresará a casa con las manos vacías.

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Primera rivalidad entre Países Bajos y Marruecos

Monterrey recibirá a Países Bajos y Marruecos en 16vos de Final. REUTERS/Raquel Cunha

En cuanto a antecedentes, Países Bajos y Marruecos se han enfrentado en varias ocasiones en instancias internacionales, aunque esta será la primera vez que lo hagan en un partido de eliminación directa dentro de una Copa del Mundo y en territorio mexicano.

Ambas selecciones sólo se han enfrentado una vez en la historia de los Mundiales de futbol antes del Mundial 2026. El único dato mundialista entre Países Bajos y Marruecos se remonta a la fase de grupos de la Copa del Mundo Estados Unidos 1994. En ese encuentro, disputado el 29 de junio, en el estadio Citrus Bowl de Orlando, la orange se impuso a los Leones del Atlas por 2-1.

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En ese encuentro, Países Bajos abrió el marcador con un gol de Dennis Bergkamp; Marruecos logró empatar mediante un tanto de Hassan Nader, pero el equipo neerlandés aseguró la victoria con el gol de Bryan Roy. Ese duelo fue parte del grupo F y resultó decisivo para las aspiraciones de cada equipo.