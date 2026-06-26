México

Ludovico P. Luche aparece en el Estadio Ciudad de México para despedir a Memo Ochoa

En medio de 80 mil personas y tras convertirse en uno de los tres jugadores que han estado en seis Mundiales, el arquero expresó que no puede pedirle más al futbol

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Eugenio Derbez compartió una postal humorística de la emotiva despedida de Ochoa, desatando el recuerdo de su participación en la Familia P. Luche. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Eugenio Derbez compartió una postal humorística de la emotiva despedida de Ochoa, desatando el recuerdo de su participación en la Familia P. Luche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La despedida de Guillermo Ochoa en el Estadio Azteca marcó el cierre de una era para el futbol mexicano. El arquero, protagonista de seis Copas del Mundo y referente de toda una generación, recibió un homenaje emotivo y viral.

La presencia de Eugenio Derbez como Ludovico P. Luche elevó el momento, fusionando deporte y comedia mexicana ante la mirada de miles de aficionados.

Guillermo Ochoa agradeció el momento y su carrera con un mensaje personal: “No puedo pedirle más al futbol, lo he dado todo”. REUTERS/Annegret Hilse
Guillermo Ochoa agradeció el momento y su carrera con un mensaje personal: “No puedo pedirle más al futbol, lo he dado todo”. REUTERS/Annegret Hilse

La noche quedó grabada no sólo por el legado del guardameta, sino por la postal humorística que unió a dos íconos de la televisión y el futbol nacional.

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El último partido de una leyenda

El adiós de Memo Ochoa fue cuidadosamente construido por la emoción colectiva y los logros de una carrera única.

  • El arquero ingresó al minuto 77 ante Chequia, sumando su aparición en un sexto Mundial.
  • Recibió una ovación masiva de más de 80 mil personas en el Coloso de Santa Úrsula y fue lanzado al aire por sus compañeros.
  • Ochoa compartió: “No puedo pedirle más al futbol, lo he dado todo. Le diría a ese niño llamado Guillermo Ochoa que nunca deje de creer en él.”
Más de 80 mil aficionados ovacionaron a Ochoa en el Coloso de Santa Úrsula y sus compañeros lo lanzaron al aire durante el homenaje. REUTERS/Annegret Hilse
Más de 80 mil aficionados ovacionaron a Ochoa en el Coloso de Santa Úrsula y sus compañeros lo lanzaron al aire durante el homenaje. REUTERS/Annegret Hilse

El homenaje incluyó el reconocimiento por parte de la FIFA y el cariño de la afición. La noche se selló con palabras de agradecimiento por una trayectoria inigualable.

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El Tri, además, cerró la fase de grupos con paso perfecto, lo que aumentó el tono de fiesta y orgullo entre los presentes.

El efecto Ludovico el adiós de Ochoa

La presencia de Eugenio Derbez vestido como Ludovico P. Luche aportó un toque humorístico y generacional a la despedida.

  • Derbez compartió una publicación en sus redes abrazando a Ochoa y luciendo la icónica vestimenta de su personaje.
  • El comediante bromeó: “En otro universo, Bibi se queda con Ochoa y ayer apareció Ludovico".
  • Los comentarios de los fans revivieron el episodio de La Familia P. Luche donde Ochoa fue el novio ficticio del personaje interpretado por Regina Blandón.
Derbez publicó una foto abrazando a Ochoa como Ludovico P. Luche, bromeando con su "yerno en otro universo. (Facebook/ Eugenio Derbez)
Derbez publicó una foto abrazando a Ochoa como Ludovico P. Luche, bromeando con su "yerno en otro universo. (Facebook/ Eugenio Derbez)

De esta manera, el encuentro entre Ludovico y Memo Ochoa fue celebrado como una muestra de que la cultura mexicana y el deporte pueden cruzarse para crear momentos únicos.

¿Por qué se vincula a Ochoa con Bibi P. Luche?

El vínculo entre Ochoa y Bibi se volvió parte de la cultura gracias a un capítulo memorable de la televisión mexicana. En 2010, Ochoa participó en La Familia P. Luche como el novio de Bibi (Regina Blandón).

En la trama, los padres de Bibi, Ludovico y Federica, lo rechazan y la relación termina, dejando frases icónicas como: “lo tuviste y lo dejaste ir”.

Guillermo Ochoa/ Regina Blandón
El vínculo entre Ochoa y Bibi se originó en 2010, cuando el portero participó en La Familia P. Luche como novio ficticio de Regina Blandón. (Foto de archivo)

Así, cada vez que Ochoa brilla con la Selección Mexicana, los fans retoman el romance ficticio. La propia Regina ha bromeado que dejar ir a Memo fue “verdadero amor para que triunfara”.

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