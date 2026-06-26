Pato Merlín ya tiene redes y presume cómo lo consienten con tacos de carnitas y reuniones con famosos

Melín se ha convertido en una celebridad desde que se volvió viral.

La familia de Karla Ivette Gómez, dueña del ya famoso pato Merlín, abrió la cuenta oficial @soyelpatomerlin en Instagram y difundió el emblema del personaje: una ilustración del pato con camiseta verde en los colores de México —verde, blanco y rojo— y el nombre “Pato Merlín” en tipografía destacada.

La descripción del perfil dice “Soy el Pato Merlín, orgullosamente mexicano”, e incluye un número de contacto para representación y entrevistas.

La cuenta también publicó un comunicado en el que la familia fijó su posición: “Hoy es un día muy especial para El Pato Merlín. Informamos con orgullo que iniciamos el proceso ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), considando oficialmente su identidad y protección legal”.

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La llegada del Pato Merlín a las redes sociales ha permitido ver divertidos y tiernos momentos de su día a día: su visita a foros de televisión, la convivencia con su familia y hasta un video de cómo lo consienten con un taco de carnitas.

Del Paseo de la Reforma a la conferencia presidencial

Este video documenta una conferencia de prensa matutina encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. En el escenario, un grupo de personas posa para fotografías, incluyendo un joven y el Pato Merlín, que se ha vuelto un fenómeno viral en el Mundial 2026 en México.

La historia de Merlín tomó velocidad cuando fue captado caminando por Reforma con un jersey de la selección mexicana, en pleno ambiente mundialista. Los videos circularon en X, TikTok, Facebook e Instagram y lo convirtieron en símbolo espontáneo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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El 22 de junio, Gómez llevó al pato a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. Ahí, Sheinbaum calificó de abuso el intento de registro por parte del particular y anunció el acompañamiento del gobierno en el proceso. Horas después, la familia se trasladó a las oficinas del IMPI sobre Periférico, al sur de la Ciudad de México, y presentó la solicitud.

Pato Merlín no pudo entrar al partido de México vs Chequia

La historia del pato Merlín suma un nuevo capítulo luego de que surgieran cuestionamientos sobre su posible acceso al estadio. (Ilustración: Jesús Aviles)

El Pato Merlín no pudo entrar este miércoles 24 de junio al partido de México contra Chequia en el Estadio Ciudad de México, aunque fue invitado para presenciar el tercer juego de la selección y es embajador oficial de la FIFA; su familia sí ingresó al inmueble, pero la mascota quedó resguardada fuera de las gradas.

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La negativa ocurrió durante el duelo del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que comenzó a las 19:00 horas del centro de México. Según Récord, los acompañantes del animal confirmaron que ellos sí entrarían y aclararon que Merlín no podía pasar: “No, él se va a quedar. No lo dejan en la FIFA, pero va a estar bien cuidado”.

Su arribo al Estadio Ciudad de México también marcó una diferencia frente a apariciones previas. Esta vez no caminó junto a sus dueños: fue trasladado dentro de una caja transportadora, cubierto con una manta y escoltado por guardaespaldas, mientras su entorno intentaba que su presencia pasara lo más desapercibida posible.

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El IMPI ratificó que la marca del Pato Merlín pertenece a la familia de Carla Ivette Gómez

El Pato Merlín aparece en una oficina del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial debido a las múltiples solicitudes de su registro. (Imagen ilustrativa IA Infobae)

La historia del pato no se limitó al ambiente mundialista. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial sostuvo que los derechos sobre el Pato Merlín siguen en manos de la familia de Carla Ivette Gómez, pese a la inquietud que surgió por solicitudes de terceros para registrar la marca y la imagen del personaje viral.

Según declaraciones públicas de Vidal Llerenas Morales, director general del IMPI, “es un hecho público y notorio que el Pato Merlín es una mascota de la familia de Carla Ivette Gómez, a quien pertenece la marca”. La postura institucional apareció primero en las redes sociales del funcionario y después fue replicada por la cuenta oficial del organismo.

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El instituto indicó que no existe ninguna disputa legal que ponga en riesgo la titularidad de la marca. También precisó que las revisiones administrativas sobre solicitudes relacionadas con el pato continúan, pero esos trámites ajenos no modifican el reconocimiento legal vigente ni implican un cambio de propietario.

La dependencia agregó que existe prueba pública suficiente para identificar a la familia como las personas directamente vinculadas con Merlín. Con ese posicionamiento, buscó frenar versiones sobre una supuesta pelea legal por el control comercial del personaje.

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