Kenia Os festejó en el Ángel de la Independencia el triunfo de México y logró pasar desapercibida

Así festejó Kenia Os el triunfo del Tri sobre Chequia (Ig/keniaos)

Kenia Os se mezcló con miles personas en los festejos por la victoria de México ante Chequia sin que nadie la reconociera, gracias a una máscara magenta de luchador y ropa holgada que le permitieron recorrer el Paseo de la Reforma con total libertad.

La cantante originaria de Mazatlán documentó después su paso por la concentración del Ángel de la Independencia en videos que publicó en sus redes sociales. Quienes estuvieron en esa celebración probablemente caminaron junto a la intérprete de Ruleta Rusa sin advertirlo.

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Así festejó Kenia Os el triunfo del Tri sobre Chequia (Ig/keniaos)

El disfraz le funcionó a la perfección. Kenia Os caminó sin tumultos entre la multitud, comió antojitos de los puestos callejeros de la zona y continuó la fiesta a bordo de un auto, desde cuyo quemacocos se asomó junto a amigos que también llevaban máscaras de luchador.

La estrategia no fue exclusiva de ella. Wendy Guevara recurrió al mismo método para intentar pasar desapercibida, aunque sus seguidores la identificaron de inmediato.

Otras figuras en la celebración del triunfo 3-0

Wendy Guevara fue una de las celebridades que se aparecieron disfrazas en el Ángel, pero la reconocieron (redes)

Juan Pa Zurita también estuvo presente y compartió un video sobre cómo vivió los festejos. Varios aficionados lo invitaron a tomarse un shot de tequila, pero le pusieron espuma en la boca como parte de una broma que el creador de contenido tomó con humor.

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El actor Eduardo Zucchi, hijo de Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina, también formó parte de la lista de figuras del entretenimiento que acudieron al Paseo de la Reforma tras la victoria de la Selección mexicana sobre Chequia con marcador de 3-0, el tercer partido del equipo en el torneo.

Las cifras oficiales registraron 800 mil personas en la zona del Ángel y Paseo de la Reforma durante la celebración.

¿Y en qué va la ruptura entre Kenia Os y Peso Pluma?

Ilustración editorial presenta fotos en blanco y negro de Peso Pluma y Kenia OS, rotas y desgastadas sobre un fondo rojo y negro, simbolizando el fin de una relación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Kenia OS confirmó hace algunas semanas que su relación con Peso Pluma terminó por decisión mutua y pidió respeto a su privacidad, con lo que cerró rumores sobre una ruptura que ya se reflejaba en la disminución de apariciones públicas e interacciones en redes sociales.

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La cantante difundió el mensaje en sus cuentas oficiales y sostuvo que la separación ocurre “con amor, respeto y en los mejores términos”. En el mismo texto, firmado como “Kenia y Hassan”, ambos señalaron que siempre priorizaron su privacidad e integridad como personas.

“A través de este medio, queremos compartirles que hemos decidido concluir nuestra relación, la cual termina con amor, respeto y en los mejores términos. Siempre hemos priorizado nuestra privacidad e integridad como personas y agradecemos profundamente el cariño recibido a lo largo de este tiempo. Agradecemos que respeten nuestra decisión y privacidad durante este momento personal. Gracias, Kenia y Hassan”.

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Por supuesto, el drama no quedó ahí. La cantante de Malas decisiones fue la primera en borrar todas sus fotos junto a Hassan de sus redes sociales, acción que su ex tardó varios días en en imitar.

Aunque se esperaba que Kenia Os se alejara de las redes sociales, ha sucedido todo lo contrario: la joven se ha dejado ver en diferentes eventos y parece tranquila de recuperare su vida como soltera. Fue vista en la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México, compartiendo palco con Juan Pa Zurita y Alejandro Speitzer, con quien no tardó en ser relacionada sentimentalmente.

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Por su parte, Peso Pluma se volvió viral pues tras la ruptura, fue visto llorando en un concierto y fue filmado diciendo la frase “la perdí”.

La historia de la relación comenzó a mediados de 2024, cuando coincidieron profesionalmente y colaboraron en el tema “Tommy & Pamela”. Para lanzar la canción, protagonizaron un videoclip en el que interpretaron a una pareja ficticia, y la química entre ambos alimentó desde entonces las versiones de un vínculo fuera del escenario.

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Meses después, en enero de 2025, el romance quedó casi expuesto cuando fueron captados juntos en la Pegasus World Cup de Miami. A partir de ese momento, los avistamientos en conciertos, fiestas privadas y reuniones con amigos se volvieron recurrentes.

Para mediados de ese mismo año, el noviazgo ya resultaba evidente.