Qué fue de Tshabalala: el sudafricano que le anotó gol a México en el Mundial de 2010

El gol de Tshabalala que abrió el Mundial 2010 volvió a la conversación luego de que en el sorteo para 2026 se determinara que México y Sudáfrica inaugurarán nuevamente una justa mundialista. Mandatory Credit: Action Images / Jason Cairnduff/File Photo

La suerte del sorteo del Grupo A del Mundial 2026 ha querido que México y Sudáfrica vuelvan a encontrarse en un partido inaugural, exactamente después de 16 años.

El recuerdo es inevitable: aquel 11 de junio de 2010 en Johannesburgo, un disparo potente de Siphiwe Tshabalala abrió el marcador y se convirtió en el primer gol de aquella Copa del Mundo. El rugido del Soccer City y la danza de las vuvuzelas marcaron un momento histórico que aún vive en la memoria futbolística colectiva.

La celebración del primer gol de Sudáfrica en copas del mundo se convirtió en un momento inolvidable de la cultura futbolística. EFE/JORGE ZAPATA

Hoy, a pocos meses de que se repita el duelo en un escenario que ha albergado tres inauguraciones de Mundiales, el nombre de Tshabalala resurge con fuerza.

El gol que inmortalizó a Tshabalala

El 11 de junio de 2010, Tshabalala escribió su nombre en la historia del futbol. Corría el minuto 55 cuando recibió un pase filtrado, controló y lanzó un zurdazo imparable que se incrustó en el ángulo de la portería de Óscar “El conejo” Pérez.

Fue el primer gol del Mundial 2010, celebrado con una carrera hacia la esquina y un festejo coreografiado con el resto del combinado africano que se convirtió en postal del torneo.

La celebración del primer gol de Sudáfrica en copas del mundo se convirtió en un momento inolvidable de la cultura futbolística. Mandatory Credit: Action Images / Carl Recine/File Photo

Ese tanto dio al país anfitrión un instante de orgullo compartido. Aunque el partido terminó en empate 1-1, gracias a un gol de Rafael Márquez, el recuerdo del gol de Tshabalala sigue siendo uno de los más icónicos de los mundiales recientes.

La carrera del ídolo sudafricano Siphiwe Tshabalala

Nacido en Soweto en 1984, Tshabalala creció en un entorno humilde donde el futbol representaba una vía de escape. Tras pasar por equipos juveniles locales, empezó su carrera futbolística en las categorías inferiores de Kaizer Chiefs y Swallows FC, para luego fichar por el Alexandra United y el Free State Stars.

Siphiwe Tshabalala en su etapa como jugador juvenil. (X/ @siphiweshabba)

Su gran salto llegó en 2007 al volver a los Kaizer Chiefs, uno de los clubes más importantes de Sudáfrica. Allí se convirtió en ídolo, disputando más de una década de partidos y levantando títulos locales. En 2018 vivió una breve experiencia internacional en Turquía con el BB Erzurumspor, antes de regresar a su país para jugar en AmaZulu FC, su último club profesional en 2021.

A qué se dedica hoy Tshabalala

Aunque nunca se retiró formalmente, ya que no viste la camiseta de la selección sudafricana ni de un club profesional desde aquel 2021, ha sabido mantener su presencia pública en el deporte. Es embajador de marcas deportivas y sociales, participa en eventos de la Confederación Africana de Fútbol y lidera la Siphiwe Tshabalala Foundation, dedicada a promover el desarrollo juvenil a través del deporte, la educación y la nutrición.

Siphiwe Tshabalala otorgando donativos como parte de las acciones de caridad que realiza su fundación. (Instagram/ siphiwetshabalalafoundation)

Él mismo ha declarado que no se considera completamente alejado de las canchas. Su rol actual lo muestra más como mentor y referente comunitario, inspirando a nuevas generaciones en Soweto y en todo Sudáfrica.

Sudáfrica y el Mundial 2026

El 5 de diciembre, el nombre de Siphiwe Tshabalala volvió a sonar con fuerza gracias al destino de su país en el Mundial 2026. México y Sudáfrica abrirán nuevamente el torneo, y el recuerdo de aquel gol de 2010 inevitablemente estará presente.

Tshabalala reacciona con emoción al sorteo del Mundial 2026 que posicionó nuevamente a Sudáfrica contra México en el duelo inaugural. (Instagram/ @siphiweshabba)

Hoy, Tshabalala ya no corre por la banda, pero su legado sigue vivo: el de un futbolista que convirtió un instante en historia y que ahora dedica su energía a transformar vidas fuera del campo. El gol contra México no sólo fue un instante de gloria deportiva, sino también un símbolo de orgullo nacional para un país que organizaba su primer Mundial.