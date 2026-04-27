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Miguel Herrera sería el técnico del Atlante para el Apertura 2026 y revelan parte de su cuerpo técnico

El estratega mexicano volverá a dirigir tras la pausa que tuvo como analista deportivo

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Para afrontar el torneo Apertura 2026, el nombre que más fuerza ha tomado para dirigir a los Potros es el de Miguel “Piojo” Herrera (Jesús Avilés)
Para afrontar el torneo Apertura 2026, el nombre que más fuerza ha tomado para dirigir a los Potros es el de Miguel “Piojo” Herrera (Jesús Avilés)

El club Atlante está a punto de concretar su regreso a la Primera División del fútbol mexicano después de más de diez años, ocupando la plaza que dejará vacante Mazatlán en el máximo circuito.

Para afrontar el torneo Apertura 2026, el nombre que más fuerza ha tomado para dirigir a los Potros es el de Miguel “Piojo” Herrera. Aunque todavía falta el anuncio oficial, la posibilidad ha sido destacada por el periodista David Medrano, quien señaló que el mexicano será el encargado de liderar el equipo azulgrana en esta nueva etapa.

Según Medrano, Herrera no llegará solo. Su cuerpo técnico estaría conformado por Federico Vilar y Ricardo Carbajal, quienes lo acompañarán en la dirección del club. El periodista afirmó: “Elegido por Atlante. Miguel Herrera será el nuevo técnico del Atlante y tendrá en el cuerpo técnico a Federico Vilar y a Ricardo Carbajal”.

Foto de archivo del DT de Costa Rica, Miguel "Piojo" Herrera, reaccionando durante un partido de la eliminatoria de la Concacaf para el Mundial. Estadio Nacional, San José, Costa Rica. 13 de octubre de 2025. REUTERS/Mayela López
Foto de archivo del DT de Costa Rica, Miguel "Piojo" Herrera, reaccionando durante un partido de la eliminatoria de la Concacaf para el Mundial. Estadio Nacional, San José, Costa Rica. 13 de octubre de 2025. REUTERS/Mayela López

Por ahora, la directiva no ha confirmado la noticia, pero la expectativa entre la afición crece ante la inminente oficialización de Herrera y su equipo, quienes buscarán consolidar un proyecto competitivo en el regreso de Atlante a la elite del fútbol nacional.

El último antecedente del Piojo como entrenador

La última experiencia profesional de Miguel Herrera al frente de la Selección de Costa Rica concluyó sin la clasificación al Mundial 2026. El entrenador mexicano acumuló siete victorias, cinco empates y una derrota en los trece partidos oficiales disputados durante su gestión, saldo que determinó su salida del conjunto centroamericano después de una etapa breve y con resultados que no alcanzaron las expectativas.

Miguel Herrerra llega a Fox Sports
Miguel Herrera se convertirá en analista de Fox Sports para el programa "La última palabra" Foto: Cuartoscuro

En la actualidad, Herrera ocupa el puesto de analista deportivo en TUDN, donde interviene en la cobertura de temas de fútbol. Su participación está asegurada a lo largo de toda la Copa del Mundo 2026, colaborando con la televisora tanto en la transmisión como en el análisis de los partidos y acontecimientos relevantes del torneo.

El vínculo de Herrera con los medios de comunicación no es nuevo, ya que previamente integró el equipo de Fox Sports desempeñando funciones similares. Este rol en televisión surgió tras concluir su más reciente ciclo como entrenador, permitiéndole mantenerse activo en el ámbito futbolístico mientras considera su futuro en la dirección técnica de algún club o selección.

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