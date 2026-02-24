México Deportes

Miguel Herrera asistirá al Mundial 2026 sin Costa Rica: TUDN lo presenta como analista deportivo

El ex técnico de los Ticos aceptó la invitación de regresar a los micrófonos para vivir de cerca la actividad mundialista

Está confirmado el regreso de Miguel Herrera a la televisión deportiva, luego de no lograr la clasificación con la selección de Costa Rica para el Mundial 2026 y ser despedido, el Piojo Herrera decidió volver a los micrófonos como analista deportivo y así no perderse la actividad mundialista.

Después de diferentes rumores sobre el futuro laboral del entrenador mexicano, TUDN presentó a Herrera como su nuevo comentarista para la Copa Mundial 2026. Fue por medio de redes sociales que le dieron la bienvenida y adelantaron que para el partido México vs Islandia tendrá su debut.

“Se puso chulo, Bienvenido de nuevo a tu casa Rumbo al Mundial 2026, @MiguelHerreraDT”, fue el mensaje con el que le dieron la bienvenida al estratega de 57 años. Además, el Piojo estará comentando partidos de la Liga MX en el actual Clausura 2026, es decir que su participación no se limitará únicamente a la actividad de la Selección Mexicana.

El ex entrenador de los Ticos retomará su etapa como comentarista deportivo, la cual pausó para asumir el cargo de los costarricenses en las eliminatorias de Concacaf para la Copa Mundial 2026. Anteriormente colaboró en Fox Sports México, por lo que su presentación en la televisora de Televisa causó una serie de reacciones, ya que estará colaborando con figuras como David Faitelson, Andrés Vaca, Mauricio Ymay, Alex de la Rosa y demás.

Miguel Herrera y el fracaso con Costa Rica

La Federación Costarricense de Futbol (FCRF) confió en el trabajo de Miguel Herrera para buscar la clasificación mundialista, pero el plan no resultó y el Piojo sumó uno de los más grandes fracasos en su carrera como director deportivo.

En el camino de las eliminatorias de Concacaf tuvo varios tropiezos que comprometieron el objetivo de los Ticos, en su último partido registró un empate ante Honduras, lo que sentenció su derrota y eliminación del sueño mundialista.

“Me dolió mucho la eliminación, me pegó fuerte porque tenía mucha ilusión. Los muchachos lo hicieron bien, se entregaron, pero nos faltó un gol”, afirmó el entrenador mexicano cuando llegó al país tras ser despedido de Costa Rica.

Fue en noviembre de 2025 cuando la federación costarricense oficializó su destitución que dejó a la selección fuera de las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026. Durante su gestión, Herrera dirigió 15 partidos, con un balance de 7 victorias y 3 derrotas, pero no logró cumplir el objetivo de clasificar al equipo al Mundial.

Trayectoria en el fútbol mexicano

  • Miguel Herrera inició su carrera como entrenador en Atlante en 2002.
  • Dirigió equipos como Monterrey, Veracruz, Estudiantes Tecos, Tijuana, Tigres UANL y, principalmente, América, donde consiguió dos títulos de Liga MX (Clausura 2013 y Apertura 2018), una Copa MX (Clausura 2019) y un Campeón de Campeones (2019).
  • En Tijuana fue líder general en dos torneos, aunque no llegó a la final.
  • Su estilo de juego se caracteriza por una propuesta ofensiva, utilizando el esquema 5-3-2 con laterales de recorrido largo, y destaca por su personalidad en el banquillo.
  • Su carácter lo ha hecho protagonista de diferentes peleas y polémicas, una de las más conocidas fue su discusión con Christian Martinoli

