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Miguel Piojo Herrera responde si será técnico del Atlante para el Apertura 2026

El técnico mexicano tuvo su última experiencia como entrenador en la Selección de Costa Rica

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Foto de archivo del director técnico Miguel Herrera durante un partido de la Copa Oro entre las selecciones de Costa Rica y República Dominicana. Estadio AT&T, Arlington, Texas, EEUU. 18 de junio de 2025. CREDITO OBLIGADO IMAGN IMAGES/Kevin Jairaj
Miguel Herrera ya tendría un nuevo trabajo tras ser despedido en Costa Rica (CREDITO OBLIGADO IMAGN IMAGES/Kevin Jairaj via REUTERS)

El equipo de leyendas de México logró una victoria de tres a dos frente a sus similares de Brasil en un encuentro realizado en el Estadio Banorte. El marcador se definió con goles de Oribe Peralta y Luis Hernández para los locales, mientras que por el lado brasileño, Adriano y Kaká descontaron para la verdeamarela.

La dirección técnica estuvo a cargo de Miguel “Piojo” Herrera, quien volvió a ocupar el banquillo de la selección mexicana en este partido especial de veteranos. Tras el encuentro, el propio Herrera fue interrogado sobre la posibilidad de tomar el mando del equipo Atlante en la próxima temporada.

Aficionados llegan al Estadio Azteca para el partido amistodo entre las selecciones de México y Portugal, el sábado 28 de marzo de 2026, en Ciudad de México. (AP Foto/Fernando Llano)
Las leyendas de México y Brasil se enfrentarán en el Estadio Azteca (AP Foto/Fernando Llano)

Piojo Herrera responde si dirigirá al Atlante

Su respuesta fue breve y sin confirmaciones: “No sabemos”, declaró en entrevista con TVC Deportes, dejando abierta la incógnita sobre su futuro inmediato.

En relación con su trayectoria reciente, la última experiencia profesional de Herrera se dio al frente de la Selección de Costa Rica. El entrenador mexicano terminó su ciclo con los ticos sin conseguir la clasificación al Mundial 2026, sumando siete victorias, cinco empates y una derrota en los trece partidos oficiales que dirigió. Este saldo selló su salida de la selección centroamericana tras una etapa breve y con resultados insuficientes.

Soccer Football - FIFA World Cup - CONCACAF Qualifiers - Group C - Costa Rica v Honduras - Estadio Nacional, San Jose, Costa Rica - November 18, 2025 Costa Rica coach Miguel Herrera before the match REUTERS/Mayela Lopez
Miguel Herrera será despedido de la selección de Costa Rica (REUTERS/Mayela Lopez)

¿Qué hace Miguel Herrera por ahora?

Actualmente, Miguel Herrera se desempeña como analista deportivo en la cadena TUDN, donde participa cubriendo temas de futbol. Su presencia está confirmada para toda la Copa del Mundo 2026, colaborando con la televisora en la transmisión y el análisis de los partidos y acontecimientos del torneo.

Herrera ya cuenta con experiencia previa en medios de comunicación, ya que anteriormente formó parte de Fox Sports en labores similares. Su rol en televisión surge después de cerrar su ciclo más reciente como director técnico, manteniéndolo vigente en el entorno futbolístico mientras define su futuro al frente de algún club o selección.

El regreso del Atlante a Primera División

Los Potros de Hierro del Atlante volverán a la máxima categoría del futbol mexicano en el Apertura 2026. El equipo ocupará el lugar que dejará vacante Mazatlán, regresando a Primera División tras más de una década de ausencia. El Estadio Banorte será la sede compartida para los partidos de local del Atlante, así como de Cruz Azul y América.

Este año, el Atlante no pudo conquistar ningún titulo de la Liga de Expansión MX.
Este año, el Atlante no pudo conquistar ningún titulo de la Liga de Expansión MX.

Atlante, con su retorno, reconfigura el escenario del futbol mexicano, ya que la mudanza implica un ajuste en la distribución de equipos y estadios para la próxima temporada. Esta noticia ha despertado expectativas entre los seguidores del club y la afición en general, quienes aguardan el desempeño del equipo tras su regreso al máximo circuito.

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