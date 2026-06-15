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Cuál es el impacto de la moringa en los niveles de azúcar en la sangre

La moringa gana interés como remedio natural complementario para el control de la glucosa y los niveles de azúcar en la sangre

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Estudios clínicos y observacionales analizan el impacto de la moringa en la regulación del azúcar en la sangre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interés por los remedios naturales para el control de la glucosa ha llevado a la moringa a ocupar un lugar destacado en investigaciones y recomendaciones de especialistas.

Diversos estudios han explorado el potencial de esta planta para favorecer la regulación de los niveles de azúcar en la sangre, gracias a sus compuestos bioactivos y su alto contenido de fibra.

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La incorporación de moringa en la dieta se ha convertido en una opción cada vez más consultada entre personas que buscan alternativas complementarias para el manejo de la diabetes y la prevención de complicaciones metabólicas.

Consumo de moringa en diversas formas para enriquecer la alimentación y promover la salud - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El alto contenido de fibra de la moringa enlentece la digestión de carbohidratos y ayuda a evitar picos de glucosa en sangre.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es el impacto que tiene la moringa en los niveles de azúcar en la sangre

El consumo de moringa ha sido objeto de diversos estudios clínicos y observacionales que apuntan a un impacto positivo en los niveles de azúcar en la sangre.

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Por ejemplo, un estudio científico publicado en la revista Redalyc señala que las hojas de moringa contienen compuestos bioactivos como isotiocianatos, polifenoles y flavonoides, asociados con la mejora de la sensibilidad a la insulina y la reducción de la absorción de glucosa en el tracto digestivo.

En este sentido, la moringa actúa retardando la absorción de azúcar y estimulando la producción de insulina, lo que favorece el control glucémico.

El efecto hipoglucemiante de la moringa también se ha relacionado con su alto contenido de fibra, que enlentece la digestión de los carbohidratos y evita picos bruscos de glucosa en sangre.

Sin embargo, los especialistas advierten que el consumo de moringa debe integrarse como parte de un plan de alimentación saludable y no sustituye el tratamiento médico prescrito para el control de la diabetes y no como un remedio milagroso.

La inclusión de moringa en la dieta puede realizarse en infusión, polvo o cápsulas, siempre bajo supervisión profesional para evitar posibles interacciones con medicamentos hipoglucemiantes y controlar la dosis adecuada según las necesidades individuales.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Especialistas señalan que la moringa no sustituye el tratamiento médico para la diabetes y debe integrarse a un plan de alimentación saludable.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo consumir moringa para ayudar a reducir los niveles de azúcar en la sangre

Especialistas en nutrición y endocrinología recomiendan diversas formas para consumir moringa con el objetivo de apoyar el control de los niveles de azúcar en la sangre. Las presentaciones más habituales incluyen hojas frescas, polvo de hojas secas, cápsulas o infusiones.

  • Infusión: Se pueden utilizar de 1 a 2 cucharaditas de hojas secas de moringa en una taza de agua caliente, dejando reposar durante 5 a 10 minutos antes de colar y beber. Esta infusión puede tomarse una o dos veces al día, preferentemente antes de las comidas principales.
  • Polvo de moringa: El polvo de hojas secas puede agregarse a jugos, batidos, yogur o espolvorearse sobre ensaladas y alimentos. La dosis recomendada suele ser de media a una cucharadita al día, ajustando la cantidad según la tolerancia individual y la indicación profesional.
  • Cápsulas o comprimidos: Existen presentaciones farmacéuticas que facilitan la dosificación. La posología varía según el fabricante, pero generalmente se sugiere una o dos cápsulas al día junto con alimentos.
  • Hojas frescas: En regiones donde la planta está disponible, las hojas frescas pueden incorporarse a ensaladas, sopas o guisos.

Es fundamental iniciar el consumo de moringa de forma gradual y bajo supervisión médica, especialmente en personas que ya reciben tratamiento farmacológico para la diabetes, para evitar episodios de hipoglucemia o posibles interacciones.

La moringa debe formar parte de un esquema integral de alimentación saludable, actividad física y control médico regular para lograr un manejo efectivo de los niveles de glucosa en sangre.

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