Más obstáculos para Santi Giménez: Lewandowski habría alzado la mano para llegar al Milan

La posible llegada de Robert Lewandowski al AC Milan enfrentaría a Giménez a un desafío crucial, justo cuando busca consolidarse tras su lesión de tobillo para llegar al Mundial 2026. (REUTERS: Juan Barbosa/Daniele Mascolo)

El futuro de Santiago Giménez con el AC Milan atraviesa un momento de incertidumbre. Tras una larga rehabilitación y un regreso progresivo a las canchas, el delantero mexicano busca consolidarse en la Serie A y llegar en plenitud al Mundial 2026.

Sin embargo, un nuevo rumor amenaza con complicar su panorama: Robert Lewandowski se habría ofrecido al club rossonero para la próxima temporada, lo que abriría un escenario de competencia directa en la delantera.

AC Milan estaría analizando incorporar a Lewandowski como agente libre tras su salida del FC Barcelona, lo que abriría una fuerte competencia en su delantera. REUTERS/Daniele Mascolo

La noticia, reportada por la prensa italiana, en particular por La Gazzetta dello Sport, ha generado gran expectativa en Italia y México. Por un lado, el Milan vería en Lewandowski una oportunidad de mercado al llegar libre tras finalizar contrato con el FC Barcelona. Por otro, Giménez enfrenta el reto de demostrar que puede ser el referente ofensivo que el club necesita.

El contexto del fichaje de Lewandowski

La posible llegada del polaco se explica por varios factores que lo convertirían en un “bombazo” de mercado.

Termina contrato con el Barcelona en junio y no tendría renovación.

Busca mantenerse en la élite europea a sus 37 años .

Llegaría libre , sin costo de transferencia.

Milan atraviesa una crisis ofensiva y necesita gol inmediato.

De acuerdo con los reportes, la Juventus también estaría interesada, lo que complicaría la negociación.

La llegada de Lewandowski al Milan sumaría experiencia, goles y liderazgo, aspectos que el club ha extrañado esta temporada en la Serie A. EFE/ Mariscal

Para el Milan, Lewandowski sumaría experiencia, jerarquía y goles, justo un factor que el club ha echado de menos esta temporada.

El presente de Santiago Giménez

El mexicano vive una etapa de transición tras superar su lesión de tobillo. Su reincorporación ha sido gradual y con minutos limitados en Serie A.

Estuvo casi cinco meses fuera por cirugía en diciembre.

Reapareció en marzo contra Torino , disputando 13 minutos.

Clubes de la Premier League como el Sunderland y el Brentford habrían mostrado interés en el “Bebote”.

Santiago Giménez, recién recuperado de su lesión de tobillo, busca consolidarse en la Serie A y llegar preparado al Mundial 2026. (X/ @acmilan)

En este sentido, Giménez necesita recuperar ritmo competitivo y demostrar que puede ser el delantero que Milan necesita, justo antes de la Copa del Mundo.

Escenario para el AC Milan y el Tri

La llegada de Lewandowski abriría un choque generacional en la delantera rossonera.

El polaco suma 627 goles como profesional , un registro que habla de su vigencia.

Giménez , con 24 años, busca consolidarse como referente ofensivo del Tri .

La Copa Mundial 2026 será determinante para su futuro: un buen desempeño podría revalorizarlo y mantenerlo en Milan o abrirle puertas en Europa.

El club deberá decidir entre apostar por la experiencia de Lewandowski o por el proyecto joven de Giménez.

El desempeño de Giménez en el Milan podría determinar su futuro en Europa y su papel con la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial 2026. (Foto: Jessica Alcheh-Imagn Images)

Para la Selección Mexicana, la prioridad es que Santi llegue con minutos y confianza, independientemente de la competencia en su club. La posible llegada de Lewandowski se presenta así como una oportunidad de mercado que podría cambiar el panorama ofensivo del Milan. Para Giménez, significa un reto enorme: competir con un histórico goleador justo cuando busca su consolidación.