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‘Hormiga’ González es comparado con Ronaldo Nazario por histórico de la Selección Mexicana

El gran momento que vive el joven delantero mexicano ha generado diversas opiniones entre los históricos de la Selección Mexicana

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La "Hormiga" González busca llegar al Mundial 2026 con El Tri. @Chivas.
La "Hormiga" González busca llegar al Mundial 2026 con El Tri. @Chivas.

Armando González, conocido como la Hormiga, se mantuvo en el centro de la conversación futbolística después de que el exjugador Ramón Morales pidió que el delantero de Chivas fuera convocado a la Copa del Mundo 2026.

Morales insistió en que la experiencia mundialista a temprana edad sería determinante para el desarrollo del joven delantero y para el futuro del futbol mexicano.

El exfutbolista señaló que llevar a González, aun si no jugara, podría tener un efecto positivo, comparando la situación con la convocatoria de Ronaldo con Brasil en 1994.

Morales recordó que Ronaldo fue llamado a la selección brasileña para el Mundial de Estados Unidos con apenas 17 años, sin jugar un solo minuto, pero resaltó que esa vivencia permitió que el brasileño se convirtiera en una gran figura en años posteriores.

“Voy a poner un ejemplo guardando comparaciones. Ronaldo va al mundial de 1994 de 17 años, no jugó nada. Yo creo que Brasil pensó: tengo a Romario, tengo a Bebeto. Este fue la sensación en Brasil, jovencito, lo llevo, vivió esa experiencia mundialista. Yo por eso también llevaría a Armando”, dijo Morales.

La presión de los aficionados sobre Javier Aguirre para considerar a González aumentó, especialmente por el buen momento que atraviesa el atacante.

En el Clausura 2026, González sumó 12 goles enfrentando a equipos como Pachuca, Querétaro, Atlético de San Luis, Mazatlán, América, León, Atlas, Santos Laguna (en dos ocasiones), Monterrey y Pumas.

Armando "Hormiga" González celebra tras anotar uno de los goles con los que México ganó a Islandia un partido de preparación para el Mundial. Estadio La Corregidora, Querétaro, México. 25 de febrero de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez
Armando "Hormiga" González celebra tras anotar uno de los goles con los que México ganó a Islandia un partido de preparación para el Mundial. Estadio La Corregidora, Querétaro, México. 25 de febrero de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez

Armando “la Hormiga” González sigue rompiendo récords en Chivas

Armando “la Hormiga” González vive una de las mejores etapas con Chivas y se coloca cerca del récord histórico de goles en una temporada.

El delantero sinaloense suma 12 anotaciones en el Clausura 2026, cifra que lo posiciona entre los máximos goleadores del torneo y revive el entusiasmo de la afición rojiblanca.

Los dos goles de Armando “La Hormiga” González ante Pumas este domingo lo catapultaron a 24 tantos dentro del año calendario (contando los 12 del Apertura 2025 y los 12 del presente campeonato), superando la marca impuesta por Omar Bravo con 22 goles en la temporada 2006-2007.

Con esto también dejó atrás la cosecha de 21 goles que obtuvo Javier “Chicharito” Hernández en la temporada 2009-2010. Sin embargo, ahora la meta es superar los 27 tantos de Jaime “Pajarito” Ramírez, de la temporada 1980-81.

Su rendimiento supera al de recientes delanteros y abre el debate sobre la importancia de los atacantes nacionales en el Guadalajara.

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