Revivirán el histórico Estadio Neza 86 con exposición colectiva rumbo al Mundial 2026

El legendario estadio abrirá un museo móvil con fotografías, memorabilia y firmas legendarias para recibir la Copa Mundial y a miles de visitantes en 2026. (Ilustración: Jovani Pérez)

A pocos meses de que arranque el Mundial 2026, el Estadio Neza 86 se prepara para volver a la vida como un punto de encuentro para aficionados, turistas y vecinos de Ciudad Nezahualcóyotl.

Este recinto, testigo de partidos mundialistas y de la época dorada de los Toros Neza, será el centro de una exposición colectiva que busca rescatar la memoria histórica del futbol en la zona oriente del Valle de México.

El Estadio Neza 86 se prepara para su reactivación como punto de encuentro cultural y deportivo en la zona oriente del Valle de México antes del Mundial 2026. (Crédito especial: X/ @MXESTADIOS)

El gobierno municipal lanzó una convocatoria para que la comunidad aporte fotografías, objetos y recuerdos del Mundial México 86. La intención es construir un acervo que celebre las grandes historias vividas en el estadio y el municipio, integrando nuevas generaciones en el legado deportivo y social de Neza.

Convocatoria abierta: así se construye la memoria de Neza 86

La exposición “Mundial Neza 86” invita a coleccionistas, fotógrafos y aficionados a compartir materiales originales sobre los días de gloria del estadio.

Recibirán fotografías inéditas del Mundial 86 tomadas en el estadio o el municipio.

Se pueden aportar boletos, recortes, programas, banderines, souvenirs y testimonios de quienes vivieron el evento.

Los materiales más destacados serán reconocidos con premios, y un comité especial seleccionará lo más representativo.

La propuesta "Revivamos Neza 86’, impulsada por el Gobierno de Nezahualcóyotl, invita a coleccionistas y aficionados a compartir materiales originales sobre los días de gloria del Estadio Neza 86. (X/ @GobNeza)

El proyecto busca no sólo preservar objetos, sino también revivir recuerdos y reconstruir la historia colectiva de Nezahualcóyotl a través de la voz de su gente.

Un museo itinerante y nuevas rutas para el futbol

Como parte de la reactivación del estadio, se instalará un museo itinerante con imágenes, periódicos, playeras y firmas de futbolistas de la época dorada.

Se diseñará una ruta gastronómica que complemente la visita al estadio.

El espacio abrirá sus puertas a turistas y locales para recorridos, exposiciones y actividades culturales .

El museo permitirá revivir momentos icónicos, desde los partidos mundialistas hasta la historia de los Toros Neza y otros equipos.

El nuevo museo itinerante exhibirá imágenes, periódicos, playeras y firmas de futbolistas de la histórica época de los Toros Neza. (Foto: Twitter @estarc62)

La idea es que el museo del Estadio Neza 86 sea inaugurado durante el Mundial 2026 y tendrá el objetivo de convertirse, eventualmente, en un museo permanente.

Identidad, turismo y comunidad rumbo al Mundial 2026

La rehabilitación del estadio busca restaurar su estructura y fortalecer el sentido de pertenencia e identidad de la comunidad.

Con actividades deportivas, exposiciones y la participación ciudadana, Nezahualcóyotl se prepara para recibir a visitantes de todo el mundo y mostrar su legado futbolero.

El proyecto incluye la recuperación urbana y la generación de empleos en la zona.

Se espera que la exposición y el museo sirvan de puente entre generaciones y refuercen el orgullo local.

El Estadio Neza 86 volverá a ser protagonista como escenario histórico y símbolo vivo de la pasión por el futbol en el oriente del Valle de México.

La rehabilitación del Estadio Neza 86 incluirá la recuperación urbana, la generación de empleos y el fortalecimiento del sentido de identidad y pertenencia en Nezahualcóyotl. (Crédito especial: X/@MXESTADIOS)

Con la mirada puesta en la Copa Mundial, la comunidad de Neza se alista para compartir su historia con México y el mundo.