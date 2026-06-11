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México grita gol en el Mundial 2026: Primera vez en la historia que la Selección Mexicana anota primero en una Copa del Mundo

Después de seis juegos inaugurales de la justa mundialista, el Tricolor abrió la pizarra con el tanto de Julián Quiñones en el estadio Ciudad de México

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Julián Quiñones festeja el gol de la Selección Mexicana. REUTERS/Raquel Cunha
Julián Quiñones festeja el gol de la Selección Mexicana. REUTERS/Raquel Cunha

La Selección Mexicana de Futbol inauguró por primera ocasión el marcador de una Copa del Mundo gracias a la anotación del delantero, Julián Andrés Quiñones, en el estadio Ciudad de México frente a la Selección de Sudáfrica, sobre los 8’ minutos del partido correspondiente al Grupo A del Mundial 2026.

Tras seis participaciones en el duelo inaugural de las justas mundialistas, México finalmente se consolida como la primera selección que anota el primer gol de una Copa del Mundo y lo mejor es que lo hizo mediante una oleada de camisetas verdes que inundan las tribunas del Coloso de Santa Úrsula.

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Julián Quiñones encontró el espacio y con un tiro raso venció al guardameta sudafricano, Ronwen Williams, para enmarcar su identidad como el futbolista que tardó 8′ minutos en anotar un gol en su debut en un campeonato mundial, luego de ser convocado por el ‘Vasco’. Javier Aguirre, en esta vigésimo tercera justa internacional.

¿Quién anotó el primer gol de México en una Copa del Mundo?

Juan Carreño marcó el primer gol de México en una Copa del Mundo. (Especial)
Juan Carreño marcó el primer gol de México en una Copa del Mundo. (Especial)

El 13 de julio de 1930, durante su partido del debut contra Francia en el Mundial celebrado en Uruguay. el autor del primer gol de la Selección Mexicana fue Juan “Trompo” Carreño, quien cosechó el tanto en el estadio Pocitos de Montevideo. Sin embargo, dicha anotación no fue suficiente para evitar la goliza francesa de 4-1 en aquel encuentro.

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Futbolistas que anotaron el primer gol de cada Mundial

  1. 1930 (Uruguay): Lucien Laurent (Francia)
  2. 1934 (Italia): Ernst Wilimowski (Polonia)
  3. 1938 (Francia): Silvio Piola (Italia)
  4. 1950 (Brasil): Ademir (Brasil)
  5. 1954 (Suiza): Josef Hügi (Suiza)
  6. 1958 (Suecia): Agne Simonsson (Suecia)
  7. 1962 (Chile): Honorino Landa (Chile)
  8. 1966 (Inglaterra): Geoff Hurst (Inglaterra)
  9. 1970 (México): Jairzinho (Brasil)
  10. 1974 (Alemania): Johan Cruyff (Países Bajos)
  11. 1978 (Argentina): Ernie Brandts (Países Bajos)
  12. 1982 (España): Bryan Robson (Inglaterra)
  13. 1986 (México): Alessandro Altobelli (Italia)
  14. 1990 (Italia): François Omam-Biyik (Camerún)
  15. 1994 (Estados Unidos): Jürgen Klinsmann (Alemania)
  16. 1998 (Francia): César Sampaio (Brasil)
  17. 2002 (Corea/Japón): Papa Bouba Diop (Senegal)
  18. 2006 (Alemania): Philipp Lahm (Alemania)
  19. 2010 (Sudáfrica): Siphiwe Tshabalala (Sudáfrica)
  20. 2014 (Brasil): Marcelo (Brasil, autogol en Brasil vs Croacia)
  21. 2018 (Rusia): Yuri Gazinskiy (Rusia)
  22. 2022 (Qatar): Enner Valencia (Ecuador)
  23. 2026: (México) Julián Quiñones (México)

¿Cómo le ha ido a México en sus debuts de la Copa del Mundo?

México en su última reunión previa a disputar el juego inaugural. REUTERS/Raquel Cunha
México en su última reunión previa a disputar el juego inaugural. REUTERS/Raquel Cunha

La Selección Mexicana contempla una marca de: seis victorias, cuatro empates y siete derrotas en su primera aparición de una Copa del Mundo. Entre sus triunfos destacados incluye la del Mundial de México 1986 frente a Bélgica y en Rusia 2018, donde venció al campeón defensor, Alemania, con gol del “Chucky” Hirving Lozano.

Por otra parte, el Tri empató 1-1 con Francia en 1966, 0-0 con la URSS en 1970, igualó con Sudáfrica en 2010 y repartió puntos con Polonia en el último Mundial, Qatar 2022. Mientras que, sus siete descalabros en debuts de la Copa del Mundo ocurrieron ante las selecciones de: Francia (1930), Brasil (1950, 1954, 1962),Suecia (1958), Túnez (1978) y Noruega (1994).

Resultados de México en su primer partido del Mundial

  1. Uruguay 1930: Francia 4-1 México (derrota)
  2. Brasil 1950: Brasil 4-0 México (derrota)
  3. Suiza 1954: Brasil 5-0 México (derrota)
  4. Suecia 1958: Suecia 3-0 México (derrota)
  5. Chile 1962: Brasil 2-0 México (derrota)
  6. Inglaterra 1966: Francia 1-1 México (empate)
  7. México 1970: México 0-0 URSS (empate)
  8. Argentina 1978: Túnez 3-1 México (derrota)
  9. México 1986: México 2-1 Bélgica (victoria)
  10. Estados Unidos 1994: Noruega 1-0 México (derrota)
  11. Francia 1998: Corea del Sur 1-3 México (victoria)
  12. Corea-Japón 2002: México 1-0 Croacia (victoria)
  13. Alemania 2006: Irán 1-3 México (victoria)
  14. Sudáfrica 2010: Sudáfrica 1-1 México (empate)
  15. Brasil 2014: México 1-0 Camerún (victoria)
  16. Rusia 2018: Alemania 0-1 México (victoria)
  17. Qatar 2022: Polonia 0-0 México (empate)

¿Quién es Julián Quiñones, el primer jugador en inaugurar la tabla de goleo del Mundial 2026?

Julián Quiñones festeja el gol contra Sudáfrica. EFE/ Sashenka Gutiérrez
Julián Quiñones festeja el gol contra Sudáfrica. EFE/ Sashenka Gutiérrez

Julián Andrés Quiñones Quiñones nació el 24 de marzo de 1997 en Magüí Payán, Nariño, Colombia. Es futbolista profesional, juega como ofesivo y al conseguir la naturalización pudo ser convocado para jugar el Mundial 2026 con México.

Actualmente milita en el Al-Qadisiyah Football Club de la Saudi Pro League de Arabia y representa a la Selección Nacional de México. En esta Copa del Mundo, marcó el primer gol del Mundial con la Selección Azteca, en el partido inaugural contra Sudáfrica, el 11 de junio en el estadio Ciudad de México.

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