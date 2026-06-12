Los destinos turísticos imperdibles en CDMX, Guadalajara y Monterrey durante el mundial 2026, guía completa

La CDMX en su amplia variedad de lugares turísticos, ofrece grandes oportunidades para disfrutar de las fiestas patrias. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

México recibe el Mundial 2026 con tarifas de hospedaje que cayeron entre 42% y 81% respecto a los precios especulativos de inicio de año, lo que abre una oportunidad real para quienes aún planean visitar las tres sedes: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Cuánto cuesta hospedarse en cada ciudad

En Ciudad de México, las zonas más recomendadas y sus rangos actuales son:

Roma Norte / Condesa: 2 mil a 5 mil 200 pesos (USD 115–299) por noche

Centro Histórico: desde mil 124 pesos (USD 65)

Polanco: 4 mil 500 a 12 mil pesos (USD 259–690)

Zona norte (Basílica de Guadalupe): desde mil 200 pesos (USD 69), a 35 kilómetros del estadio

En Guadalajara, habitaciones cercanas al Estadio Akron que llegaron a 14 mil 176 pesos (USD 816) en enero se consiguen ahora entre 3 mil 609 y 7 mil 500 pesos (USD 208–432).

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La zona más recomendada para turistas es Colonia Americana / Chapultepec, con tarifas de 695 a 2 mil 85 pesos (USD 40–120) en hospedajes alejados del estadio.

En Monterrey, habitaciones a 200 metros del Estadio BBVA que se cotizaban en 18 mil 552 pesos (USD mil 67) bajaron hasta 9 mil 8 pesos (USD 518), con reducciones de hasta 70%.

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El Barrio Antiguo ofrece opciones entre mil 600 y 3 mil 500 pesos (USD 92–201); San Pedro Garza García, la zona de lujo, va de 3 mil 800 a 8 mil 500 pesos (USD 219–489).

Qué hacer y cuánto cuesta en Ciudad de México

Para una excursión de un día, Teotihuacán está a 50 kilómetros al norte: la entrada cuesta 210 pesos para extranjeros y 105 pesos para nacionales. REUTERS/Tomas Bravo

Las atracciones de mayor valor por costo son el Templo Mayor —157 pesos para extranjeros, 87 pesos para nacionales— y el Museo Nacional de Antropología, con entrada de 210 pesos para extranjeros y 105 pesos para mexicanos; ambos gratuitos los domingos. El Castillo de Chapultepec, el único castillo real habitado por monarcas en todo el continente americano, cobra las mismas tarifas que el Museo de Antropología.

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Para una excursión de un día, Teotihuacán está a 50 kilómetros al norte: la entrada cuesta 210 pesos para extranjeros y 105 pesos para nacionales. El autobús desde la Terminal del Norte sale por alrededor de 120 pesos de ida y vuelta; los tours organizados oscilan entre 520 y 870 pesos (USD 30–50).

En gastronomía, un taco al pastor en el Centro Histórico cuesta entre 20 y 35 pesos (USD 1.15–2). Una comida completa en restaurante intermedio ronda los 435–610 pesos (USD 25–35) por persona. El gasto en bares durante días de partido va de 300 a 700 pesos (USD 17–40); en sports bars, de 800 a mil 200 pesos (USD 46–69).

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Para llegar al estadio: Metro Línea 2 hasta Taxqueña y transbordo al Tren Ligero. La Tarjeta de Movilidad Integrada (MI) edición Mundial cuesta 22 pesos (USD 1.27).

Qué hacer y cuánto cuesta en Guadalajara

La excursión al pueblo de Tequila, a 60 kilómetros de la ciudad, puede hacerse en autobús público por alrededor de 130 pesos de ida, o con tour organizado entre mil 500 y 2 mil 800 pesos (USD 86–161). (AP Foto/Marco Ugarte)

El Hospicio Cabañas —Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO— cobra 110 pesos (USD 6.30) de entrada general; los martes es gratuito. En la Plaza de los Mariachis, contratar una canción cuesta entre 150 y 250 pesos (USD 8.60–14.40).

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La excursión al pueblo de Tequila, a 60 kilómetros de la ciudad, puede hacerse en autobús público por alrededor de 130 pesos de ida, o con tour organizado entre mil 500 y 2 mil 800 pesos (USD 86–161). El Tequila Express —que opera solo los sábados— parte desde 2 mil 350 pesos (USD 135).

El plato representativo es la birria de chivo o res: menos de 87 pesos (USD 5) en cualquier mercado local. Para llegar al Estadio Akron, Uber desde el centro cuesta entre 87 y 139 pesos (USD 5–8).

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Qué hacer y cuánto cuesta en Monterrey

El plato emblemático es el cabrito al pastor: entre 400 y 600 pesos (USD 23–34.50) en restaurante local. El Fan Fest oficial de la FIFA en la Macroplaza es de entrada gratuita. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Parque Fundidora y el museo Horno 3 tienen entrada gratuita. Las Grutas de García, con teleférico incluido, cuestan entre mil 250 y mil 950 pesos (USD 72–112) por persona en tours organizados. A 30 minutos de la ciudad, el Pueblo Mágico de Santiago combina la Cascada Cola de Caballo con el bungee más alto de México: 70 metros (230 pies).

El plato emblemático es el cabrito al pastor: entre 400 y 600 pesos (USD 23–34.50) en restaurante local. El Fan Fest oficial de la FIFA en la Macroplaza es de entrada gratuita.

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Presupuesto estimado para 14 días en las tres ciudades

En las tres ciudades, Uber y DiDi son las opciones de transporte más seguras frente a los taxis de calle. El número de atención al turista opera las 24 horas en el 078 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hospedaje (14 noches):

Presupuesto bajo: 9 mil 730 a 14 mil 600 pesos (USD 560–840)

Presupuesto medio: 19 mil 470 a 34 mil 50 pesos (USD mil 120–mil 960)

Alimentación:

Presupuesto bajo: 7 mil 300 a 12 mil 160 pesos (USD 420–700)

Presupuesto medio: 14 mil 600 a 24 mil 330 pesos (USD 840–mil 400)

Vuelos internos entre ciudades:

Guadalajara–CDMX: mil 959 a 9 mil 845 pesos (USD 113–566)

Monterrey–CDMX: mil 699 a 10 mil 781 pesos (USD 98–621)

Actividades y atracciones:

Presupuesto bajo: 3 mil 475 a 6 mil 80 pesos (USD 200–350)

Presupuesto medio: 6 mil 950 a 12 mil 160 pesos (USD 400–700)

Total estimado por persona (sin vuelo internacional):

Presupuesto bajo: 24 mil 850 a 41 mil 500 pesos (USD mil 430–2 mil 390)

Presupuesto medio: 50 mil 530 a 87 mil 790 pesos (USD 2 mil 910–5 mil 60)

En las tres ciudades, Uber y DiDi son las opciones de transporte más seguras frente a los taxis de calle. El número de atención al turista opera las 24 horas en el 078.

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