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Los destinos turísticos imperdibles en CDMX, Guadalajara y Monterrey durante el mundial 2026, guía completa

Museos como el Nacional de Antropología ofrecen acceso gratuito a mexicanos los domingos. Un taco al pastor cuesta entre 20 y 35 pesos

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La CDMX en su amplia variedad de lugares turísticos, ofrece grandes oportunidades para disfrutar de las fiestas patrias. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)
La CDMX en su amplia variedad de lugares turísticos, ofrece grandes oportunidades para disfrutar de las fiestas patrias. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

México recibe el Mundial 2026 con tarifas de hospedaje que cayeron entre 42% y 81% respecto a los precios especulativos de inicio de año, lo que abre una oportunidad real para quienes aún planean visitar las tres sedes: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Cuánto cuesta hospedarse en cada ciudad

En Ciudad de México, las zonas más recomendadas y sus rangos actuales son:

  • Roma Norte / Condesa: 2 mil a 5 mil 200 pesos (USD 115–299) por noche
  • Centro Histórico: desde mil 124 pesos (USD 65)
  • Polanco: 4 mil 500 a 12 mil pesos (USD 259–690)
  • Zona norte (Basílica de Guadalupe): desde mil 200 pesos (USD 69), a 35 kilómetros del estadio

En Guadalajara, habitaciones cercanas al Estadio Akron que llegaron a 14 mil 176 pesos (USD 816) en enero se consiguen ahora entre 3 mil 609 y 7 mil 500 pesos (USD 208–432).

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La zona más recomendada para turistas es Colonia Americana / Chapultepec, con tarifas de 695 a 2 mil 85 pesos (USD 40–120) en hospedajes alejados del estadio.

En Monterrey, habitaciones a 200 metros del Estadio BBVA que se cotizaban en 18 mil 552 pesos (USD mil 67) bajaron hasta 9 mil 8 pesos (USD 518), con reducciones de hasta 70%.

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El Barrio Antiguo ofrece opciones entre mil 600 y 3 mil 500 pesos (USD 92–201); San Pedro Garza García, la zona de lujo, va de 3 mil 800 a 8 mil 500 pesos (USD 219–489).

Qué hacer y cuánto cuesta en Ciudad de México

Para una excursión de un día, Teotihuacán está a 50 kilómetros al norte: la entrada cuesta 210 pesos para extranjeros y 105 pesos para nacionales. REUTERS/Tomas Bravo
Para una excursión de un día, Teotihuacán está a 50 kilómetros al norte: la entrada cuesta 210 pesos para extranjeros y 105 pesos para nacionales. REUTERS/Tomas Bravo

Las atracciones de mayor valor por costo son el Templo Mayor —157 pesos para extranjeros, 87 pesos para nacionales— y el Museo Nacional de Antropología, con entrada de 210 pesos para extranjeros y 105 pesos para mexicanos; ambos gratuitos los domingos. El Castillo de Chapultepec, el único castillo real habitado por monarcas en todo el continente americano, cobra las mismas tarifas que el Museo de Antropología.

Para una excursión de un día, Teotihuacán está a 50 kilómetros al norte: la entrada cuesta 210 pesos para extranjeros y 105 pesos para nacionales. El autobús desde la Terminal del Norte sale por alrededor de 120 pesos de ida y vuelta; los tours organizados oscilan entre 520 y 870 pesos (USD 30–50).

En gastronomía, un taco al pastor en el Centro Histórico cuesta entre 20 y 35 pesos (USD 1.15–2). Una comida completa en restaurante intermedio ronda los 435–610 pesos (USD 25–35) por persona. El gasto en bares durante días de partido va de 300 a 700 pesos (USD 17–40); en sports bars, de 800 a mil 200 pesos (USD 46–69).

Para llegar al estadio: Metro Línea 2 hasta Taxqueña y transbordo al Tren Ligero. La Tarjeta de Movilidad Integrada (MI) edición Mundial cuesta 22 pesos (USD 1.27).

Qué hacer y cuánto cuesta en Guadalajara

La excursión al pueblo de Tequila, a 60 kilómetros de la ciudad, puede hacerse en autobús público por alrededor de 130 pesos de ida, o con tour organizado entre mil 500 y 2 mil 800 pesos (USD 86–161). (AP Foto/Marco Ugarte)
La excursión al pueblo de Tequila, a 60 kilómetros de la ciudad, puede hacerse en autobús público por alrededor de 130 pesos de ida, o con tour organizado entre mil 500 y 2 mil 800 pesos (USD 86–161). (AP Foto/Marco Ugarte)

El Hospicio Cabañas —Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO— cobra 110 pesos (USD 6.30) de entrada general; los martes es gratuito. En la Plaza de los Mariachis, contratar una canción cuesta entre 150 y 250 pesos (USD 8.60–14.40).

La excursión al pueblo de Tequila, a 60 kilómetros de la ciudad, puede hacerse en autobús público por alrededor de 130 pesos de ida, o con tour organizado entre mil 500 y 2 mil 800 pesos (USD 86–161). El Tequila Express —que opera solo los sábados— parte desde 2 mil 350 pesos (USD 135).

El plato representativo es la birria de chivo o res: menos de 87 pesos (USD 5) en cualquier mercado local. Para llegar al Estadio Akron, Uber desde el centro cuesta entre 87 y 139 pesos (USD 5–8).

Qué hacer y cuánto cuesta en Monterrey

Mano sosteniendo una lupa digital con la ilustración de una casa, superpuesta a un paisaje urbano de Monterrey con rascacielos modernos y montañas al fondo.
El plato emblemático es el cabrito al pastor: entre 400 y 600 pesos (USD 23–34.50) en restaurante local. El Fan Fest oficial de la FIFA en la Macroplaza es de entrada gratuita. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Parque Fundidora y el museo Horno 3 tienen entrada gratuita. Las Grutas de García, con teleférico incluido, cuestan entre mil 250 y mil 950 pesos (USD 72–112) por persona en tours organizados. A 30 minutos de la ciudad, el Pueblo Mágico de Santiago combina la Cascada Cola de Caballo con el bungee más alto de México: 70 metros (230 pies).

El plato emblemático es el cabrito al pastor: entre 400 y 600 pesos (USD 23–34.50) en restaurante local. El Fan Fest oficial de la FIFA en la Macroplaza es de entrada gratuita.

Presupuesto estimado para 14 días en las tres ciudades

Aficionado mexicano con mapa. En su mente: trenes, autobuses, Transmetro y coche para el Estadio BBVA, Monterrey.
En las tres ciudades, Uber y DiDi son las opciones de transporte más seguras frente a los taxis de calle. El número de atención al turista opera las 24 horas en el 078 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hospedaje (14 noches):

  • Presupuesto bajo: 9 mil 730 a 14 mil 600 pesos (USD 560–840)
  • Presupuesto medio: 19 mil 470 a 34 mil 50 pesos (USD mil 120–mil 960)

Alimentación:

  • Presupuesto bajo: 7 mil 300 a 12 mil 160 pesos (USD 420–700)
  • Presupuesto medio: 14 mil 600 a 24 mil 330 pesos (USD 840–mil 400)

Vuelos internos entre ciudades:

  • Guadalajara–CDMX: mil 959 a 9 mil 845 pesos (USD 113–566)
  • Monterrey–CDMX: mil 699 a 10 mil 781 pesos (USD 98–621)

Actividades y atracciones:

  • Presupuesto bajo: 3 mil 475 a 6 mil 80 pesos (USD 200–350)
  • Presupuesto medio: 6 mil 950 a 12 mil 160 pesos (USD 400–700)

Total estimado por persona (sin vuelo internacional):

  • Presupuesto bajo: 24 mil 850 a 41 mil 500 pesos (USD mil 430–2 mil 390)
  • Presupuesto medio: 50 mil 530 a 87 mil 790 pesos (USD 2 mil 910–5 mil 60)

En las tres ciudades, Uber y DiDi son las opciones de transporte más seguras frente a los taxis de calle. El número de atención al turista opera las 24 horas en el 078.

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