Estos son los famosos que asistieron a la inauguración del Mundial 2026 para apoyar a México

El jugador fue de las luminarias que se dejaron ver en la inauguración del mundial REUTERS/Eloisa Sanchez

Se llevó a cabo el partido inaugural de la Copa Mundial FIFA 2026 y como era de esperarse entre los asistentes se dejaron ver un gran número de luminarias que asistieron para apoyar a la selección.

Varios de ellos subieron imágenes a sus redes sociales y mostraron su felicidad al poder estar en el partido inaugural apoyando a la selección mexicana.

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Sin duda una de las más aclamadas fue Kenia Os quien se encontraba en uno de los palcos disfrutando feliz del evento tras su ruptura con Peso Pluma.

Kenia Os, vestida con una camiseta deportiva de color verde y blanco, aparece celebrando un gol de la selección mexicana en el partido de México vs Sudáfrica a pocos días de que se diera a conocer la noticia de su ruptura con Peso Pluma. (@vanessahm0)

Además sorprendió la asistencia de la cantante Becky G, quien mostró su apoyo a la selección tricolor.

(Redes sociales)

Entre otras luminarias que se dejaron ver en el evento se encuentran las siguientes:

Deportistas

-Canelo Álvarez

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Boxer Canelo Alvarez and his wife Fernanda Gomez arrive before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

Cantantes

-Mariana Ochoa

-Carlos Rivera

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Actores

-María Chacón

-Jaqueline Bracamontes

-Alejandro Speitzer

(Redes Sociales)

(Redes sociales)

Influencers

-Javier Ibarreche

-Dani Valle

-Juan Pablo Zurita

-Abelito

Redes sociales

(Redes sociales)

(Redes sociales)

(Luz Coello)

Así se vivió el espectáculo de la inauguración

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 en México cerró este jueves 11 de junio en el Estadio Azteca con una presentación de Shakira y un cartel de artistas latinos e internacionales. El arranque del torneo también coloca a la Ciudad de México como la primera sede con un estadio que alberga tres ediciones de la Copa del Mundo.

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El torneo llega con un formato inédito: tres ceremonias de apertura, una en cada país anfitrión, según el texto fuente. Esa estrategia contempla actos en México, Canadá y Estados Unidos para acompañar el debut de cada selección sede.

Minutos después de que terminó el show en el inmueble capitalino, usuarios publicaron memes sobre el vestuario de los artistas, los movimientos de Shakira y la reacción de los asistentes, de acuerdo con el texto fuente. En las tendencias de X aparecieron “Shakira”, “Belinda” y “Show de inaguración” entre los temas más comentados.

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El estadio se convierte así en el primero que alberga tres ediciones del Mundial. Ya había sido sede en 1970, cuando Brasil ganó la copa con Pelé, y en 1986, cuando Argentina fue campeón con Diego Armando Maradona, según el texto fuente. Para esta edición participan 48 selecciones.

La ceremonia en México concluyó con la interpretación de Shakira, según el texto fuente. El cartel también incluyó a J Balvin, Belinda, Maná, Los Ángeles Azules, Lila Downs y Danny Ocean.

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Cada presentación mostró estilos representativos y colaboraciones entre artistas de distintas regiones, de acuerdo con el texto fuente. El mensaje central del evento fue la integración cultural mediante música en vivo.