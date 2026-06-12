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La razón que llevó a Julián Quiñones a jugar para México y no para la selección de Colombia

Julián Quiñones anotó uno de los goles del triunfo en el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026

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Jun 26, 2024; Inglewood, CA, USA; Mexico forward Julian Quiñones (9) prepares during the anthem before a match against Venezuela at SoFi Stadium. Mandatory Credit: Jessica Alcheh-USA TODAY Sports
Los memes colocan a Quiñones como tendencia por ser un jugador nacido en Colombia y naturalizado mexicano que juega con el Tri.(Jessica Alcheh-USA TODAY Sports)

El nombre de Julián Quiñones, número 16 de la Selección Mexicana se ha vuelto tendencia hoy tras anota en el minuto 9 del partido contra Sudáfrica uno de los goles que le dio el triunfo a la selección durante el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026.

Ante este hecho los memes no se hicieron esperar y el nombre Quiñones se volvió tendencia, especialmente debido a que se trata de un jugador nacido en Colombia pero naturalizado colombiano.

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Es por esta razón que muchos se preguntan cuál es la razón de que un elemento con tanto talento como él haya decidió jugar en otra selección y no en la de su país de origen.

Sobre este tema Quiñones ha declarado en múltiples ocasiones desde que llegó a México supo que quería jugar en la selección de nuestro país, decisión que sostuvo hasta que cumplió su sueño, a pesar de múltiples ofertas por parte de la Selección Colombiana.

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Julián Quiñones (i) de México celebra un gol este jueves, durante un partido del grupo A del Mundial de la FIFA 2026 entre México y Sudáfrica en el estadio Ciudad de México (México). EFE/ Sashenka Gutiérrez
Julián Quiñones (i) de México celebra un gol este jueves, durante un partido del grupo A del Mundial de la FIFA 2026 entre México y Sudáfrica en el estadio Ciudad de México (México). EFE/ Sashenka Gutiérrez

Elige a la selección mexicana y la ayuda a ganar su primer partido inaugural

Julián Quiñones, nacido en Colombia, decide jugar para la selección de México principalmente por el arraigo y agradecimiento al país donde ha desarrollado su carrera profesional y vida personal.

Quiñones llega a México siendo joven, se consolida como futbolista en la Liga MX, forma su familia y se naturaliza mexicano.

Él mismo señala que todo lo que es, como persona y profesional, se lo debe a México, y por eso siente un amor y gratitud imposibles de igualar.

“Creo que todo mundo sabe que mi vida la hice en México, yo me hice a conocer por México. Toda mi carrera la he hecho en México. Tengo a mi familia, la construí acá, entonces creo que a México le agarré un amor imposible. Todo lo que soy y lo que tengo ahora, no hablando de material, simplemente la persona que soy todo se lo debo a México. El agradecimiento que le tengo a México es mucho.”, declaró en una ocasión.

En 2023, la selección de Colombia, dirigida por Néstor Lorenzo, intenta convocarlo oficialmente, pero Quiñones rechaza la invitación porque su decisión de representar a México ya es definitiva.

De acuerdo con declaraciones del propio jugador ni siquiera abre la carta de la federación colombiana, pues ya está convencido de que quiere jugar para el “Tri”.

Además, Quiñones destaca que en México encontró estabilidad, paz mental y una familia, elementos determinantes para elegir al país como su nueva patria futbolística y personal.

Su debut con la selección mexicana ocurre en noviembre de 2023 y, en 2026, anota el primer gol de México en el Mundial, reafirmando su compromiso con este país.

Julián Quiñones gol selección mexicana - 21 marzo
Julián Quiñones se estrenó como goleador de la selección mexicana (X/ @miseleccionmx)

De Magüí Payán al Tri: el niño que jugaba descalzo y anota el primer tanto de México en el Mundial 2026

Julián Andrés Quiñones Quiñones nació el 24 de marzo de 1997 en Magüí Payán, Nariño, Colombia, una zona marcada por el conflicto armado y la presencia de grupos guerrilleros.

En su infancia, juega futbol descalzo y a escondidas de sus padres, quienes no siempre aprobaban que pasara tanto tiempo en la cancha.

Desde pequeño muestra talento y pasión, destacando en torneos locales y en el club Futbol Paz de Cali, donde anota 50 goles en 38 partidos en la temporada 2014-2015.

Este desempeño llama la atención de cazatalentos internacionales y, en 2015, Tigres UANL lo recluta para su categoría sub-20 en México.

En 2016 debuta profesionalmente con Venados FC en el Ascenso MX, marcando dos goles en su primer partido de Copa MX contra Cruz Azul. Más tarde, en 2017, es cedido a Lobos BUAP, donde su rendimiento sobresaliente (16 goles en 28 partidos) lo consolida como máximo goleador histórico del club en Primera División.

Regresa a Tigres UANL en 2018, aunque su papel es secundario. Participa en 59 partidos y anota 8 goles, logrando dos títulos de liga.

El salto definitivo en su carrera ocurre en 2021, cuando se integra al Atlas de Guadalajara. Allí se convierte en figura y pieza clave del bicampeonato de la institución, rompiendo una sequía de 70 años sin títulos para el club. Durante su etapa en Atlas, anota 32 goles en 78 partidos.

En 2023, América lo ficha y nuevamente es protagonista: marca 23 goles y suma 10 asistencias, contribuyendo a un nuevo bicampeonato para el club.

Su éxito en México lo lleva, en 2024, a firmar con el Al-Qadsiah de Arabia Saudita por más de 16 millones de dólares, el traspaso más caro de un jugador vendido por un club mexicano hasta ese momento. En la liga saudí mantiene un rendimiento goleador sobresaliente, superando incluso a figuras internacionales.

Quiñones representa a Colombia en categorías juveniles, pero, tras adquirir la nacionalidad mexicana y pasar ocho años en el país, decide jugar para la selección mexicana, debutando en noviembre de 2023.

Julián Andrés Quiñones Quiñones nace el 24 de marzo de 1997 en Magüí Payán, Nariño, Colombia, y desde niño destaca por su talento en torneos locales. (AP Foto/Julio Cortez)
Julián Andrés Quiñones Quiñones nace el 24 de marzo de 1997 en Magüí Payán, Nariño, Colombia, y desde niño destaca por su talento en torneos locales. (AP Foto/Julio Cortez)

Para 2026, ya suma más de 18 partidos y se convierte en el primer colombiano de origen en anotar un gol con otra selección en un Mundial, al marcar el primer tanto de México en la Copa del Mundo 2026.

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