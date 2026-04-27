Usuarios tunden en redes a Memo Villegas por su interpretación de Hugo Sánchez en México 86

El actor mexicano enfrenta una oleada de comentarios y memes por su caracterización como el legendario "Pentapichichi".

El reciente estreno de la serie México 86 en Netflix ha colocado al actor mexicano Memo Villegas en el centro de la conversación digital.

Su papel como Hugo Sánchez, leyenda del futbol mexicano, desató una ola de comentarios en redes sociales, donde la polémica sobre el casting y su caracterización no se hizo esperar.

La interpretación de Hugo Sánchez por Memo Villegas desató debate sobre el casting por la importancia de "El Macho" en la cultura mexicana. (Foto: Mi Selección)

La expectativa era alta: la serie mezcla política, futbol y sátira para relatar los entresijos detrás del Mundial de 1986, con figuras históricas y una recreación nostálgica de la época. Sin embargo, la interpretación de Villegas como el “Pentapichichi” provocó diversas críticas y reacciones humorísticas

Polémica inmediata y debate sobre el casting

Desde el lanzamiento del tráiler y las primeras imágenes, la elección de Memo Villegas como Hugo Sánchez generó comentarios de insatisfacción.

“Buenos días a todos menos al director de casting de México 86… NADA QUÉ VER ”.

Comentarios como “Ya mejor hubieran escogido a Kalimba ” o “ Mejor Doña Lucha como Hugo Sánchez ” circularon ampliamente.

Otros no sólo criticaron el físico, sino detalles como la postura del personaje: “por lo menos lo hubieran representado erguido. Se ve que Diego Luna no traga a Hugo”.

El humor y los memes en redes sociales convirtieron la polémica por México 86 en tendencia nacional. (X/ BabositoTnz)

Así, para un sector del público, la falta de parecido físico entre el actor y el futbolista fue motivo de burla, resaltando lo importante que es la figura de Hugo para el imaginario mexicano.

La reacción viral: entre humor y memes

La creatividad del público mexicano no tardó en convertir la polémica en tendencia, con memes, comparaciones y sarcasmo, preguntándose si la sátira de la serie justificaba la elección: “Según Netflix este es Hugo Sánchez. ” fue uno de los mensajes más compartidos.

Memo Villegas explicó que su interpretación busca rendir homenaje a "El Macho", sumando elementos cómicos y de respeto por el ícono. EFE/ Mario Guzmán

Por otro lado, la serie también despertó expectativa por ver a Memo Villegas fuera de papeles cómicos y abordar el reto de representar a un ídolo global.

Entre sátira y homenaje: la apuesta de México 86

La serie México 86 llega con la apuesta por un tono de humor negro y sátira, mostrando no sólo la historia oficial del Mundial, sino también situaciones ficticias y absurdas, como un Hugo Sánchez que patrulla las calles antes de hacer chilenas.

El propio Villegas ha dicho que busca rendir homenaje a “ El Niño de Oro ”, mezclando comedia con respeto por su legado futbolístico.

El elenco, encabezado por Diego Luna y Karla Souza , apuesta por una narrativa que mezcla política y deporte.

La recreación de la época, la presencia de personajes históricos y la sátira de los pasillos del poder forman parte del atractivo de la serie.

El elenco liderado por Diego Luna y Karla Souza impulsa una narrativa que fusiona política, deporte y una recreación nostálgica de los años 80. (Netflix México 86)

De esta manera, el estreno llega en un año crucial, días antes del Mundial 2026, lo que incrementa la atención sobre la producción.