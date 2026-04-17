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Los Guerreros de Oaxaca presentan el Estadio Yu’Va y su nuevo uniforme inspirado en la cultura prehispánica

La nueva indumentaria de 2026 integra detalles creados por artistas locales y referencias a las raíces oaxaqueñas dentro y fuera del diamante

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Los Guerreros celebran su 30 aniversario con un recinto moderno y sustentable, fusionando tecnología y tradición para honrar la cultura del beisbol oaxaqueño. (Instagram/ @guerrerosoax)
Los Guerreros celebran su 30 aniversario con un recinto moderno y sustentable, fusionando tecnología y tradición para honrar la cultura del beisbol oaxaqueño. (Instagram/ @guerrerosoax)

La temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol marcará un antes y un después para los Guerreros de Oaxaca. En un evento lleno de identidad y orgullo local, el club dio a conocer el Estadio Yu’Va, recinto que no sólo será su nueva casa, sino que coincide con el 30 aniversario de la franquicia.

El club también presentó una colección de uniformes y cascos intervenidos por artistas oaxaqueños, en tributo a la historia y cultura prehispánica de la región.

La nueva colección de uniformes del club fusiona arte, tradiciones indígenas y modernidad para renovar la identidad visual de los Guerreros. (X/ @GuerrerosOax)
La nueva colección de uniformes del club fusiona arte, tradiciones indígenas y modernidad para renovar la identidad visual de los Guerreros. (X/ @GuerrerosOax)

Así, la expectativa en la capital oaxaqueña es alta. El estadio se levanta sobre el histórico terreno del Eduardo Vasconcelos, integrando tecnología de punta, conciencia ambiental y detalles arquitectónicos inspirados en el Estado.

Uniforme y cascos: arte, raíces y modernidad

La colección 2026 de los Guerreros fusiona arte oaxaqueño y tradición prehispánica, renovando la identidad visual del club.

  • Uniformes en blanco con rayas, verde “Antequera”, negro barro y dorado, con detalles que evocan la historia y la arquitectura local.
  • Cascos intervenidos por el colectivo Lapiztola, con grecas y figuras zapotecas y mixtecas en tonos dorados y negros.
  • La máscara de jonrón, obra de Darío Castillejos, refuerza la conexión del equipo con la cultura y la afición.
Los Guerreros de Oaxaca presentan uniformes y cascos intervenidos por artistas locales con motivos prehispánicos y oaxaqueños. (X/ @GuerrerosOax)
Los Guerreros de Oaxaca presentan uniformes y cascos intervenidos por artistas locales con motivos prehispánicos y oaxaqueños. (X/ @GuerrerosOax)

De esta manera, cada prenda y accesorio refuerza el mensaje de que la cultura oaxaqueña no sólo se cuenta, sino que se porta con orgullo en el diamante.

Un estadio de vanguardia con esencia oaxaqueña

El Estadio Yu’Va se perfila como el primer recinto para beisbol 100% sustentable en México.

  • Capacidad para 8 mil espectadores con gradas techadas y cómodas.
  • Pantalla de alta definición, sonido envolvente y 18 palcos exclusivos.
  • Estacionamiento subterráneo y áreas verdes integradas al entorno urbano.
  • Iluminación de bajo consumo y sistema de captación de agua pluvial.
  • Zonas comerciales y de convivencia, además de un museo del club y espacios para actividades culturales.
El Estadio Yu’Va destaca como el primer recinto de beisbol 100% sustentable en México, con capacidad para 8 mil espectadores. (Instagram/ @guerrerosoax)
El Estadio Yu’Va destaca como el primer recinto de beisbol 100% sustentable en México, con capacidad para 8 mil espectadores. (Instagram/ @guerrerosoax)

El diseño incorporará murales y elementos inspirados en el juego de pelota zapoteca, haciendo del Yu’Va un punto de encuentro para la comunidad y un motor para el deporte y la cultura en Oaxaca.

30 años de Guerreros: celebración, comunidad y futuro

La inauguración del Yu’Va y la presentación de la nueva imagen de los Guerreros marcan el inicio de una nueva era.

  • El club reunió a directivos, jugadores, artistas y aficionados en un evento festivo que celebra tres décadas de historia.
  • El rediseño del logotipo y los nuevos símbolos del club son obra de creadores locales, reforzando el arraigo comunitario.
  • El estadio y la colección buscan consolidar a los Guerreros como embajadores de la riqueza cultural de Oaxaca.
La apertura del Yu’Va reunió a directivos, jugadores, artistas y aficionados en una celebración de tres décadas de historia beisbolera. (Instagram/ @guerrerosoax)
La apertura del Yu’Va reunió a directivos, jugadores, artistas y aficionados en una celebración de tres décadas de historia beisbolera. (Instagram/ @guerrerosoax)

Así, los Guerreros de Oaxaca inician una temporada histórica, donde el beisbol, el arte y la identidad prehispánica se unen en el terreno de juego y en el corazón de la afición.

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