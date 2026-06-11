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Perfil criminal de “El Cojo”: el sujeto vinculado al ataque contra Diana Sánchez Barrios y a La Unión Tepito

Dylan Sebastián Marroquín Sánchez acumula tres carpetas de investigación, entre ellas un feminicidio y un doble homicidio

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Dylan Sebastián Marroquín Sánchez acumula tres carpetas de investigación, entre ellas un feminicidio y un doble homicidio. Crédito: SSC-CDMX
Dylan Sebastián Marroquín Sánchez acumula tres carpetas de investigación, entre ellas un feminicidio y un doble homicidio. Crédito: SSC-CDMX

Dylan Sebastián Marroquín Sánchez, de 30 años y conocido como “El Cojo” o “El Dylan”, acumula tres carpetas de investigación activas en la Ciudad de México, entre ellas el ataque que costó la vida a dos colaboradores de la diputada Diana Sánchez Barrios en octubre de 2024. Su detención, el 9 de junio de 2026 en la alcaldía Gustavo A. Madero, cierra más de un año de pesquisas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Las autoridades lo identifican como presunto integrante de La Unión Tepito, organización criminal dedicada al narcomenudeo, el secuestro, el cobro de piso y la extorsión en la zona centro de la capital.

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El perfil de El Cojo dentro de La Unión Tepito

Dentro de esa estructura, El Dylan presuntamente opera en la facción encabezada por Jonathan Irving Herrera Sánchez, alias “El Irving”, y Víctor Hugo Ávila, alias “El Huguito”. Ambos escalaron en la jerarquía de la organización tras la caída de otros jefes criminales, entre ellos Roberto Moyado Esparza, “El Betito”.

El Irving fue detenido el 15 de septiembre de 2025 por homicidio, extorsión, narcomenudeo y portación de armas de uso exclusivo del Ejército, y quedó recluido en el Reclusorio Norte. El Huguito, por su parte, cayó en julio de 2024 en Cancún, Quintana Roo.

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Diana Sanchez Barros habla sobre movilidad en el Congreso de la Ciudad de México
De acuerdo con la diputada de la Asociación Parlamentaria de Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente los pasillos, andadores y zonas comunes de Tlatelolco han sido transitados por bicicletas, scooters y motocicletas, causando accidentes. CRÉDITO: Congreso Ciudad de México

A los dos líderes se les vincula con el asesinato de seis personas en la Plaza Garibaldi el 14 de septiembre de 2018, cuando buscaban ejecutar a Jorge Flores Concha, “El Tortas”, entonces jefe del grupo rival conocido como la Anti-Unión. El Cojo, según las investigaciones, habría actuado bajo las órdenes de esa misma cúpula.

El ataque contra Diana Sánchez Barrios

La tarde del 17 de octubre de 2024, la lideresa de comerciantes y diputada local Diana Sánchez Barrios caminaba por las calles 5 de Mayo y Motolinia del Centro Histórico cuando un sujeto la interceptó y le disparó en repetidas ocasiones. Las cámaras de vigilancia registraron el momento en que el agresor la siguió hasta el interior de un negocio para herirla, y luego escapó en motocicleta con un cómplice que lo aguardaba afuera.

El ataque dejó dos muertos: un vendedor de lentes y Víctor, primo de Sánchez Barrios, quien falleció meses después a causa de las heridas. El titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, calificó el hecho como un ataque directo y confirmó que la jefa de gobierno, Clara Brugada, solicitó emplear todos los recursos disponibles para dar con los responsables.

Durante las investigaciones, Dylan Sebastián habría confesado que la agresión fue ordenada por líderes de La Unión Tepito. Las autoridades lo señalan como presunto coordinador del operativo, no como el ejecutor directo.

Las tres carpetas de investigación

El Cojo no enfrenta cargos únicamente por el atentado contra la diputada. La SSC detalló que tres carpetas de investigación distintas pesan sobre él.

Detenido atentado contra diputada Diana Sánchez Barrios
Foto: (X/@DianaSanchezBar) / SSC-CDMX

La primera corresponde a un feminicidio cometido el 14 de febrero de 2026 con disparos de arma de fuego en la alcaldía Tláhuac. La segunda se refiere al intento de transfeminicidio contra Sánchez Barrios. La tercera documenta un doble homicidio y lesiones en la alcaldía Venustiano Carranza.

El operativo que derivó en su captura

Los elementos de la SSC ubicaron la zona de movilidad habitual de El Dylan tras semanas de trabajo de inteligencia. Después desplegaron vigilancias fijas, móviles y discretas en esa área.

El 9 de junio de 2026, durante un recorrido por la colonia Magdalena de las Salinas, los oficiales detectaron al sospechoso a bordo de una camioneta azul en actitud de manipular lo que parecía una pistola. Se aproximaron a él y le practicaron una revisión preventiva conforme al protocolo de actuación policial.

El registro arrojó una pistola con seis cartuchos útiles, una bolsa negra, 95 bolsitas con posible mariguana, 55 bolsitas con presunta cocaína y 33 gramos de posible cristal. Los oficiales también aseguraron dinero en efectivo y la camioneta en la que viajaba.

detenido atentado Diana Sánchez Barrios
Parte del material compartido por el periodista (X/@c4jimenez)

El proceso legal que sigue

Tras la detención, los policías le informaron a Dylan Sebastián sus derechos constitucionales y lo pusieron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente. Esa autoridad definirá su situación jurídica y continuará con las investigaciones.

La captura de El Cojo representa el primer detenido directamente vinculado al atentado de octubre de 2024. El caso permanece abierto mientras la fiscalía determina si existen más responsables dentro de la cadena de mando de La Unión Tepito.

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