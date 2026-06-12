Abelito nos cuenta cómo vivió el primer partido de México en el Mundial 2026

Abelito asistió a la inauguración del Mundial 2026 (Captura de pantalla).

Este jueves 11 de junio se llevó a cabo el partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

En un encuentro con los micrófonos de Infobae México, Abelito, participante de La Casa de los Famosos México, nos dio sus impresiones del juego:

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“Pues mira, la verdad que de vivirlo fue una experiencia única porque es mi primera vez en un Mundial. Entonces, la verdad que, bueno, una experiencia y una emoción más desbloqueada, ¿no? Se me pegaba la cita a cada rato y, pues bueno, ¿cómo lo viví? Yo pronostiqué un dos a uno, fue un dos a cero. Nomás no le atiné al uno, pero todo bien. Mi compadre y yo le hicimos apuestas a los goles de los jugadores. Terminamos ganando ahí varias apuestas, entonces la pasamos muy bien. Fue un partido que ganó México, empezamos con el pie derecho".

También, el creador de contenido dio sus impresiones sobre el resultado de la remodelación del Estadio Ciudad de México:

(Luz Coello)

“Bueno, el estadio, el estadio algo bien, ¿eh? La verdad que sí me gustó mucho. Me gustan mucho las decoraciones de las banderas. No sé si después de esto pueda seguir viéndolas, pero la verdad que el estadio con las banderitas arriba se ve muy, muy genial. Y la verdad que me gustó, me gustó bastante”.

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Finalmente, invitó a todos los aficionados a disfrutar de la Copa del Mundo: “Uy, pues bueno, que vivamos esto del Mundial a flor de piel, ¿no? Que disfrutemos acá lo que es el deporte, disfrutemos acá el fútbol y recibamos a la gente que viene con todo el cariño y el gusto del mundo".

El gol de Quiñones que emocionó a todo México

Julián Quiñones de México celebra un gol este jueves, durante un partido del grupo A del Mundial de la FIFA 2026 entre México y Sudáfrica en el estadio Ciudad de México (México). EFE/ Sashenka Gutiérrez

El gol de Julián Quiñones en el Mundial 2026 desató la celebración en el Zócalo de la CDMX durante el Fan Fest del partido inaugural, al mismo tiempo que México abrió su participación con un triunfo de 2-0 sobre Sudáfrica este jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, en una jornada que también puso a prueba la operación de acceso y seguridad en el Centro Histórico por la permanencia del plantón de la CNTE.

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La anotación llegó al minuto 9, y quedó registrada como el gol número 2 mil 721 en la historia de las Copas del Mundo, de acuerdo con cifras oficiales de la FIFA, en un acumulado de 965 partidos. También fue la tercera anotación más rápida de México en un Mundial, según el mismo registro.

En la Plaza de la Constitución, los aficionados celebraron con euforia el tanto del delantero mexicano durante el Fan Fest. La concentración se realizó pese a la incertidumbre por la presencia de la CNTE en el Centro Histórico.

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México abrió el Mundial con triunfo y un gol que quedó en los registros de la FIFA

Álvaro Fidalgo (d) de México disputa un balón con Sphephelo Sithole de Sudáfrica este jueves, durante un partido del grupo A del Mundial de la FIFA 2026 entre México y Sudáfrica en el estadio Ciudad de México (México). EFE/ José Méndez

México venció a Sudáfrica por 2-0, con goles de Quiñones y Raúl Jiménez. El primer tanto abrió el marcador al minuto 9, mientras que Jiménez sentenció al 66 en un partido que el Tri controló ante su afición.

El cierre del encuentro estuvo marcado por tres expulsiones, de acuerdo con el texto fuente. Sudáfrica terminó con nueve jugadores tras las tarjetas rojas a Sithole y Zwane, mientras que César Montes fue expulsado en los últimos minutos y dejó a México con 10 futbolistas.

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Quiñones, exjugador del América y del Atlas, nacido en Colombia y con nacionalidad mexicana, aprovechó una recuperación cerca del área después de un error en la salida de balón de Sudáfrica y remató de derecha para poner el 1-0, según el texto fuente. Después celebró al replicar el gesto de Siphiwe Tshabalala, autor del primer gol del Mundial de Sudáfrica 2010, torneo que también comenzó con un partido entre México y el equipo local.

El partido también dejó una marca para el futbol mexicano. Gilberto Mora se convirtió en el primer mexicano menor de 19 años en disputar un encuentro de Copa del Mundo.

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En el reconocimiento individual, Saúl “El Canelo” Álvarez entregó a Quiñones el premio al mejor jugador del partido, según el texto fuente. Ahí, el delantero declaró: “Creo que debe ser constante el presionar siempre a los equipos y más siendo locales. Seguiremos trabajando”.