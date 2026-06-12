Entre lluvias y festejos: aficionados de todo el mundo colocan a México como campeón del Mundial 2026

Aficionados de todo el mundo mostraron su euforia y apoyo a México en Paseo de la Reforma tras el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026. (Fotos: Néstor Henández/Infobae México)

La tarde de este 11 de junio, aficionados, lluvia y euforia se mezclan en las calles de la Ciudad de México tras el triunfo de la Selección Mexicana en el partido inaugural del Mundial 2026.

Mientras la tormenta abate a la capital, una multitud desafió las condiciones y mantiene viva la celebración más allá de cualquier pronóstico.

El Ángel de la Independencia en Paseo de la Reforma se convierte en el epicentro de la fiesta mundialista tras la victoria de México sobre Sudáfrica en el Mundial 2026. (Foto: Néstor Hernández/Infobae México)

En Paseo de la Reforma, el Ángel de la Independencia se posiciona como epicentro de la fiesta. La Alerta Amarilla por lluvias en 12 alcaldías y la caída de granizo no detuvieron la llegada de miles de personas, quienes corean goles y ondean banderas, convencidos de que el camino de México en el torneo será victorioso.

PUBLICIDAD

Apoyo mundialista: voces internacionales ven a México como campeón

La celebración no sólo ha sido mexicana. Aficionados de Brasil, Nigeria, Australia y Ecuador se han sumado al festejo, mezclando sus colores e historias con la multitud local.

Richard, nigeriano avecindado en México desde hace quince años, cuenta en entrevista para Infobae : “Todo. Mi esposa, mis hijos… Este es mi país”.

PUBLICIDAD

Una pareja internacional sale a Reforma a fetejar el triunfo de México. Richard, residente nigeriano, aseguró: "Este es mi país". (Infobae)

Por su parte, una familia ecuatoriana compartió: “La comida, la cultura… México es más seguro que Ecuador, aquí podemos caminar tranquilos”.

Hinchas brasileños fueron los más festivos y optimistas al señalar: “México será campeón del mundo”.

Familia ecuatoriana que vive en Chapultepec lleva dos años fuera de su país, su naturalización está en proceso. Para la señorita México es mucho más seguro que Ecuador pero en algún momento les gustaría regresar a su país natal. (Néstor Hernández/Infobae México)

Fanáticos australianos también se sumaron a la marcha rumbo al Ángel uniformados en verde y amarillo, sumándose sin reservas a los cánticos.

De esta manera, estas voces muestran cómo el futbol y el ambiente mundialista integran a comunidades de aficionados de todas partes, quienes encuentran en la celebración un espacio propio.

PUBLICIDAD

La diversidad de acentos y camisetas refuerzan así el carácter global de la fiesta y la percepción de México como anfitrión en la máxima fiesta del futbol.

El Ángel de la Independencia resiste al aguacero

La fiesta inició con la llegada masiva de aficionados apenas finalizado el partido. Cuando la lluvia se agravbó, la multitud corrió a refugiarse en comercios y bajo árboles.

PUBLICIDAD

El espectáculo oficial se suspendió por unos instantes, pero el ánimo permaneció intacto. Tras unos minutos de aguacero, los asistentes volvieron al Ángel, relanzando la celebración con más fuerza.

Entre banderas mojadas y cánticos, la marea verde se multiplicó.

Aficionados bailaron y entonaron el “Payaso del Rodeo” después del granizo.

El dispositivo de seguridad y los cierres viales permitieron que familias, jóvenes y turistas participarán sin incidentes, pese a la intensa precipitación.

A pesar de la lluvia los festejos de los aficionados de todo el mundo por la victoria de México se llevan a cabo en Paseo de la Reforma. (Infobae)

Así, cada pausa forzada por la lluvia no hizo más que reforzar la determinación de los asistentes de mantener la fiesta.

Entre paraguas y banderas, la fiesta no se apaga

De esta manera, el regreso de los aficionados al Ángel y la comunidad con la gente de otros países reafirma la idea de que “ni la lluvia detiene la fiesta”.

PUBLICIDAD

Pese a las fuertes lluvias, los aficionados acudieron a ángel de la Independencia para mostrar su emoción y espiritu de festejo. (Infobae)

La jornada deja imágenes de unión y contraste: paraguas, banderas empapadas y una multitud convencida de que México puede ser campeón, sin importar el clima o la incertidumbre.