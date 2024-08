El partido que se convirtió en una de las peores historias del futbol azteca y marcó el proceso de Francia 98

El partido de preparación terminó en batalla campal en cancha amateur. (Jovani Pérez/Infobae México)

El inusual partido entre el Toros Neza y la Selección de Jamaica surgió como parte de la preparación de los “Reggae Boyz” para la clasificación al mundial Francia 1998. Sin embargo, las condiciones del partido propiciaron una terrible trifulca que se sigue recordando hasta la fecha.

Por cuestiones de presupuesto, el partido se jugó en la cancha de fútbol de la Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma, en Toluca, Estado de México, donde el combinado del caribe se concentró y entrenó 12 días previos a su encuentro contra México, en un intento por adaptarse a la altura del Estadio Azteca en la capital mexicana.

Desde el inicio el encuentro presentó problemas en su planificación. Primero, la cancha no contaba con las medidas requeridas y el césped estaba muy alto para un partido profesional, además, en los alrededores del terreno de juego se encontraban árboles y rocas.

También hubo quejas por parte de la Selección de Jamaica porque el partido sería a puerta cerrada, sin embargo, llegaron aficionados y representantes de los medios de comunicación.

“Hasta hoy sigo preguntándome qué pasó. Yo había pedido que jugáramos en privado, sin gente, y el día del juego había muchos aficionados y muchas cámaras de televisión por todos lados”, recordó René Simons, exseleccionador de Jamaica, para las cámaras de ESPN en 2021.

Y agregó: “¿Por qué querían tanto las imágenes? Nosotros entrenábamos en las instalaciones de una cervecería en Toluca y jugábamos un partido amistoso que iba 1-1 y no terminó, pues se dio la pelea y entró la policía al campo”.

Por si fuera poco, el partido, al ser un amistosos, fue pitado por árbitros amateurs, a quienes se les salió de control.

De campo de juego a campo de batalla

Toros Neza jugando en el Neza 86 (German Hernández/CUARTOSCURO)

El juego se calentó desde los primeros minutos del encuentro, debido a los árbitros amateurs no lograron mantener un orden en las faltas, lo que generó patadas y empujones desmedidos entre el combinado jamaiquino y el club astado.

“Ellos desarrollaban (su juego) a base de la velocidad y la fuerza que implementaban, pero se fue saliendo de lo normal y se puso muy feo”, comentó Enrique Meza, quién dirigía a Toros Neza en ese momento, en una charla para TUDN en enero de 2022.

La falta que desató la batalla campal fue la patada del jamaiquino Dean Sewell sobre el argentino Germán Arangio, luego de eso, llegó Federico Lusenhoff y golpeó al jugador jamaicano.

“Llega la jugada famosa, la entrada artera sobre Germán Arangio y nosotros comenzamos a defender. Con nosotros no se metieron todos y de ellos sí, nos golpearon, nos pegaron con todo lo que tenían”, declaró Jesus López exjugador de Toros Neza, en una entrevista para Mediotiempo publicada en enero de 2022.

El partido se suspendió apenas a los 20 minutos de heber iniciado y la trifulca terminó con la entrada de elementos de la policía municipal de Toluca.

El disturbio dejó imágenes impactantes como jugadores heridos, otros armados con palos y piedras, así como la convulsión de Rodrigo “El Pony” Ruíz, luego de recibir un puñetazo por la espalda del jamaicano Ian Goodison.

“Me da en la quijada, me tumba y me caigo, me golpeo la cabeza y ahí quedé convulsionándome un rato porque nadie me atendía”, comentó el futbolista chileno para TUDN.

El día después

La selección de Jamaica buscó partidos de preparación para enfrentarse a México (Cuartoscuro)

Luego de la batalla en Toluca, los “Reggae Boyz” se enfrentaron a la Selección Mexicana en el Estadio Azteca, donde perdieron 6-0 en el hexagonal final de la clasificación mundialista de Concacaf rumbo al Mundial de Francia 98.

A pesar de la goleada en suelo mexicano, los jamaiquinos clasificaron al primer mundial de su historia como terceros por detrás de México y Estados Unidos.

Por otro lado, los Toros Neza de Enrique Meza tuvieron uno de sus mejores torneos en el Verano 1997, donde dejaron fuera a los Pumas en Cuartos de Final y en Semifinales a Necaxa, para jugar la final que perderían contra Chivas.

¿Qué pasó con Toros Neza?

Toros Neza contra Tecos en Invierno 2000 (CUARTOSCURO).

Los Toros Neza son recordados entre la afición futbolera en México por ser un equipo colorido, aguerrido, con un estilo único que terminaba los partidos con marcadores abultados.

A pesar de su fugaz paso por la primera división, de 1993 al año 2000, los astados contaron con un equipo histórico con jugadores como Antonio Mohamed, Miguel “El Piojo” Herrera, “Pony” Ruiz y el brasileño Bebeto.

El equipo que jugaba como local en el histórico Neza 86, logró campeonar en la segunda división mexicana en el torneo de 1992-1993, ya en la primera división fue un equipo irregular que alcanzó su mejor momento en el campeonato Verano 1997, cuando llegaron a la final bajo el mando de Enrique Meza.

La historia del equipo mexiquense en la primera división terminó en el Torneo Verano 2000 ,luego de la salida de sus mejores jugadores, después de su descenso, el equipo desapareció y fue refundado al menos tres veces, pero nunca volvió a la primera categoría.

Actualmente, la franquicia lleva el nombre de Neza Fútbol Club y juega en la Liga Mexicana de Balompié (LBM), no reconocida por la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).