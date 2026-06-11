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Violencia en Escuinapa desata desplazamiento de habitantes: CEDH inicia documentación de casos

El municipio ha registrado un aumento de los hechos violentos en las últimas semanas

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Seguridad en Sinaloa, portada
(Foto: REUTERS / Jesus Bustamante)

La violencia en Escuinapa ha desatado un desplazamiento de familias en el sur de Sinaloa, cuya magnitud aún no ha sido cuantificada por las autoridades. El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Óscar Loza Ochoa, reconoció que la estimación del número de personas que han abandonado sus hogares podría conocerse en los próximos días, conforme avance la documentación de los casos.

El desplazamiento afecta principalmente zonas rurales del municipio, aunque la cabecera municipal de Escuinapa también ha sido alcanzada por la violencia. Según Loza Ochoa, la presión sobre la población civil empuja a quienes huyen a buscar refugio en el estado de Nayarit o a trasladarse hacia Mazatlán.

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Sin embargo, dijo que el desplazamiento forzado incluso está afectando a municipios cercanos como Rosario y Concordia, aunque el principal problema lo mantiene Escuinapa debido al aumento de la violencia en las últimas semanas.

Municipio ha vivido una ola de violencia en las últimas semanas

Las imágenes, captadas por cámaras de vigilancia en las inmediaciones de una gasolinera en la salida sur de Escuinapa, muestran el momento en que varios vehículos apostados en la zona abren fuego contra la motocicleta en la que viajaban Grecia Guadalupe Gallardo Ulloa, de 14 años, su tío Arturo Ramiro Quintero Ortega y la esposa de este, Yessica Siboney. Uno de los vehículos se regresa y dispara al menos 25 veces más. (@Eco1_LVM)

Entre los recientes episodios violentos ocurridos en el municipio figura el asesinato de Grecia Guadalupe Gallardo Ulloa, una menor con discapacidad que fue atacada a balazos junto a su tío, Arturo Ramiro Quintero Ortega.

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A este caso se suma la explosión de un vehículo registrada en plena visita de la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla, el pasado martes. Su arribo se realizó como parte de la instalación de la Mesa de Construcción de Paz para dar seguimiento a las acciones en esta materia.

Ante los hechos, el titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos dijo que se tratan de “consecuencias muy lamentables” debido al aumento de la violencia.

“Hay consecuencias muy lamentables, como lo de la menor Grecia, una niña con discapacidad, su tío, y luego el auto que explota. Hay mucha preocupación por lo que está sucediendo allí”, declaró Loza Ochoa.

Influencers desaparecidos en Sinaloa
Este jueves fueron localizados con vida seis influencers desaparecidos en Rosario. Foto: SSP Sinaloa

Respecto al desplazamiento que afecta los municipios de Rosario y Concordia, Loza Ochoa precisó que ninguno de los dos concentra la emergencia principal en este momento.

“Ahí toca centralmente ahorita Escuinapa. Le toca de un rasguño al municipio de Rosario. Y acá les decía que en Concordia sigue habiendo problemas, pero no es ahorita la emergencia”, señaló.

El titular de la CEDH también mencionó que en la zona serrana del municipio de Culiacán se han registrado casos de desplazamiento, sin precisar comunidades ni cifras.

Investigación de oficio y tres quejas formales ante la CEDH

Sinaloa, bloqueos, incendios, enfrentamientos, Escuinapa
Imagen ilustrativa. (FOTO: RRSS)

La CEDH abrió una investigación de oficio y acumula tres quejas formales vinculadas a la situación en el sur del estado. El seguimiento se realiza desde la oficina regional del organismo en Mazatlán, desde donde se documentan los casos relacionados con Escuinapa.

Loza Ochoa descartó que la atención de la Comisión haya disminuido y subrayó que la gravedad de los hechos mantiene el caso como prioritario. Sobre la posibilidad de emitir una recomendación formal, fue categórico: “No, no. Es muy pronto para una recomendación”, respondió, al señalar que la institución se encuentra aún en etapa de recopilación de información.

Alcalde de Escuinapa reconoció que las autoridades se han visto rebasadas ante la violencia

Gobernadora de Sinaloa visita Escuinapa
Foto: Facebook / Yeraldine Bonilla

En días pasados, previo a la explosión del coche, el alcalde de Escuinapa, Víctor Manuel Díaz Simental, reconoció que la violencia ha rebasado a las autoridades al no poder controlar la situación y garantizar la seguridad de los habitantes.

En entrevista con Noroeste, dijo que entendía el enojo de la población y detalló que le solicitaría a la gobernadora interina el reforzamiento de la seguridad.

“Créanme que les doy la razón, hay enojo porque la autoridad no hemos tenido la capacidad de responder a la altura de la circunstancia, esa es la realidad, que nos ha rebasado”, afirmó.

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