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Joaquín El Chapo Guzmán manda mensaje a Claudia Sheinbaum en su nueva carta para las autoridades de EEUU

Joaquín Guzmán Loera insiste en volver a territorio mexicano

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Carta de El Chapo
(Jovani Pérez / Infobae México)

El otrora líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, envió una nueva carta a la autoridades de Estados Unidos en la cual menciona a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

La reciente misiva fue compartida en redes sociales por el periodista Ángel Hernández el 11 de junio. Previamente el ex capo ya ha enviado diversas misivas con el objetivo de que sea enviado a México.

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“La presidenta de México es Claudia Sheinbaum Pardo y su sede es el Palacio Nacional, Plaza de la Constitución S/N, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06066, Ciudad de México, México, a quien me dirijo mediante mi política exterior para regresar a México”, se puede leer en el documento recibido por las autoridades estadounidenses el 10 de junio.

La carta tiene como objetivo asistir al abogado del Chapo, según relata el propio Guzmán Loera. Además, aprovecha la misiva para recalcar que no se le permite ver a su familia.

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Gobierno fue el que cometió homicidios, me culparon a mí, acusa El Chapo

En otra parte del documento Joaquín Guzmán señala que, respecto a la violencia con la que se le relaciona, buscaba proteger a sus familiares.

“La violencia no probada fue injusta respecto a mi sentencia, cuando fue el gobierno mexicano quien cometió los homicidios y a mí se me culpó por intentar proteger mi vida y la de mi familia en México”, continúa el texto.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

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