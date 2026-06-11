México

Investigan muerte de 3 personas, entre ellos El Chuta, además de secuestros y hallazgos de osamentas en Sinaloa en un solo día

La Fiscalía señala la localización de dos cuerpos en una fosa en el poblado de Agua Verde, en el municipio de Rosario y otros más en la sindicatura Emiliano Zapata, en Culiacán

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Una camioneta pickup blanca de doble cabina está estacionada en un camino de terracería, rodeada por cinta amarilla de "No pasar" y varios policías uniformados.
Oficiales de policía resguardan una camioneta doble cabina blanca con cinta de "No pasar" en un camino de terracería, mientras investigan la escena. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa abre dos carpetas por homicidio doloso tras la localización de tres personas sin vida el miércoles 10 de junio de 2026, de acuerdo con el reporte oficial emitido hoy 11 de junio en Culiacán, Sinaloa.

Además de esos casos, la autoridad informa que una persona murió en un hospital de Escuinapa después de ingresar lesionada el 4 de junio. Según la FGE Sinaloa, la carpeta se registra como homicidio doloso con la fecha en que ocurrieron los hechos.

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En el desglose de los hallazgos del 10 de junio, la FGE Sinaloa precisa que en El Fuerte se localiza a una persona sin vida en la localidad de Charay. En Culiacán, se encuentran dos cuerpos en la colonia Villa del Cedro, conforme al mismo informe.

El reporte también da cuenta de hallazgos relacionados con restos humanos. La Fiscalía estatal señala la localización de dos osamentas en una fosa en el poblado de Agua Verde, en el municipio de Rosario.

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A esa información se suma el hallazgo de restos óseos en la sindicatura Emiliano Zapata, en Culiacán, según el comunicado de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

En materia de robo de vehículos, la autoridad informa que en la Unidad Especializada en Robo de Vehículo Región Centro se registran dos denuncias, sin detallar características de los autos ni el lugar exacto de los hechos.

En el rubro de desapariciones, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas reporta tres denuncias en la Región Centro por el delito de Privación de la Libertad Personal, de acuerdo con los datos oficiales difundidos por la institución.

La FGE Sinaloa sostiene que estos reportes provienen de denuncias formalizadas ante Unidades y Agencias del Ministerio Público, y que su objetivo es mantener informada a la sociedad con información oficial.

  • 2 carpetas por homicidio doloso tras la localización de 3 personas sin vida el 10 de junio de 2026, según la FGE Sinaloa.
  • Hallan dos osamentas en Agua Verde, municipio de Rosario, y restos óseos en Emiliano Zapata, en Culiacán.
  • La Fiscalía registra dos denuncias por robo de vehículo en Región Centro y tres por Privación de la Libertad Personal en la Región Centro.

“El Chuta”, jefe de seguridad del Cártel de Sinaloa, habría sido localizado sin vida en la comunidad de Charay

Este miércoles se reportó el presunto hallazgo sin vida de Jesús Omar Ibarra Félix, alias “El Chuta”, identificado como líder de la célula Fuerzas Especiales de Chuta (FECH) del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con medios locales, el cuerpo del hombre fue localizado con impactos de bala alrededor de las 03:00 de la mañana a un costado de las letras de bienvenida de la comunidad de Charay, en el municipio de El Fuerte, en Sinaloa.

El cuerpo fue ubicado por automovilistas que transitaban por la carretera estatal Los Mochis-Choix, por lo que fueron ellos los responsables de reportar su presencia a las autoridades.

Al sitio acudieron elementos de seguridad para acordonar la zona, mientras que peritos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa se desplegaron para realizar el levantamiento del cuerpo.

Infobae México consultó con la Fiscalía del Estado para confirmar la identidad del hombre localizado, pero hasta el momento no ha recibido respuesta. Por su parte, medios locales informaron que los responsables de identificarlo fueron los propios familiares de “El Chuta”.

Matan a Brayan y a Adán en Urbivillas del Cedro

Fueron identificados los dos hombres asesinados a balazos de manera simultánea y a unas calles de distancia en Urbivillas del Cedro, al norponiente de Culiacán, durante el mediodía de este miércoles 10 de junio de 2026.

Familiares acudieron al sitio donde ocurrió el crimen y, al verlos, confirmaron sus identidades ante las autoridades de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaban las diligencias en el sitio.

Ambos vivían cerca de donde fueron asesinados a balazos

La información indica que se trata de Brayan N., de 29 años de edad, quien quedó junto a una bicicleta, y el otro occiso es Adán N., de aproximadamente 40 años. Ambos vivían en el sector donde fueron asesinados por sujetos desconocidos.

Los cuerpos fueron llevados al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se les practicará la necropsia de ley para que puedan ser entregados a sus respectivos familiares, quienes se harán cargo de los servicios funerarios y darles sepultura.

Los dos hombres fueron asesinados a unas calles de distancia. Fue alrededor de las 12:10 horas cuando se reportó al servicio de emergencias del 911 un hombre herido por disparos en la calle Eucalipto, entre Citavaro y Mamey. Al sitio se trasladaron elementos del Ejército Mexicano, quienes localizaron al ciclista ya sin vida, por lo que el perímetro fue acordonado con cinta amarilla.

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