México

Arte de Frida Kahlo llega al Jardín Flotante de Calzada de Tlalpan con videomapping nocturno gratis: fechas y horarios

El nuevo paso peatonal sobre Calzada de Tlalpan ofrece funciones sin costo, una pantalla monumental, áreas verdes y espacios de descanso entre las estaciones Pino Suárez y Chabacano

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El videomapping nocturno gratuito sobre la obra de Frida Kahlo y el muralismo mexicano llega al Jardín Flotante Tlallipan, el nuevo corredor peatonal elevado sobre la Calzada de Tlalpan que la jefa de Gobierno Clara Brugada inauguró el 7 de junio de 2026.

Las funciones se realizan todos los días a las 19:30 horas y estarán disponibles durante dos semanas a partir de la inauguración del mundial 2026, según informó la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Las proyecciones se ubican a la altura del Metro Pino Suárez y el acceso es completamente gratuito.

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Tres producciones en una sola noche

Frida Kahlo y Diego Rivera -México- 04 abril
La segunda pieza, “Me pinto, luego existo”, es un homenaje a Frida Kahlo que recorre momentos de su vida a través de obras como Mi nana y yo, Autorretrato con collar de espinas, Frida y Diego, El abrazo de amor del universo y Las dos Fridas. (Jesús Avilés/Infobae)

El espectáculo se divide en tres piezas audiovisuales. La primera, “Muralismo Mexicano. El arte que lo cambió todo”, narra el surgimiento del movimiento en la década de 1920 y recorre la obra de Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros.

“Posterior a la Revolución, la sociedad mexicana estaba en la búsqueda de otra forma de contar quiénes éramos, de reconocernos y de entendernos por primera vez como nación”, señaló la SCCDMX al presentar la producción.

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La segunda pieza, “Me pinto, luego existo”, es un homenaje a Frida Kahlo que recorre momentos de su vida a través de obras como Mi nana y yo, Autorretrato con collar de espinas, Frida y Diego, El abrazo de amor del universo y Las dos Fridas.

La tercera entrega está dedicada a la identidad de la Ciudad de México, con imágenes y frases que evocan a figuras como Juan Gabriel, Cristina Pacheco, Pedro Linares y Leonora Carrington, además de referencias como “Capital que inventó el taco al pastor” y “Ciudad rebelde”.

Qué es el Jardín Flotante Tlallipan y dónde está

El corredor aprovecha la estructura existente sobre las vías del metro para generar un área peatonal sin interferir con el tránsito vehicular en la calzada, una de las avenidas con mayor flujo de la ciudad. @SOBSECDMX
El corredor aprovecha la estructura existente sobre las vías del metro para generar un área peatonal sin interferir con el tránsito vehicular en la calzada, una de las avenidas con mayor flujo de la ciudad. @SOBSECDMX

El Jardín Flotante Tlallipan es un corredor peatonal elevado de 1.8 kilómetros construido sobre las vías de la Línea 2 del Metro, entre las estaciones Pino Suárez y Chabacano, en la alcaldía Cuauhtémoc. Su nombre proviene del náhuatl y significa “tierra alzada”.

La obra tuvo un costo de casi 2 mil millones de pesos, de acuerdo con la Secretaría de Administración y Finanzas en el portal de transparencia mundialista, y fue presentada como la primera “Utopía flotante” de la capital.

El corredor aprovecha la estructura existente sobre las vías del metro para generar un área peatonal sin interferir con el tránsito vehicular en la calzada, una de las avenidas con mayor flujo de la ciudad.

Siete tramos, 176 árboles y una pantalla monumental

El diseño incluye 18 esculturas, nueve fuentes con chorros de agua luminosos, siete pérgolas, ocho velarias, 64 módulos de descanso y una pantalla monumental @SOBSECDMX
El diseño incluye 18 esculturas, nueve fuentes con chorros de agua luminosos, siete pérgolas, ocho velarias, 64 módulos de descanso y una pantalla monumental @SOBSECDMX

El jardín se distribuye en siete tramos temáticos nombrados por especies endémicas del Valle de México: el ajolote, el xoloitzcuintle, el colibrí, el teporingo, el cacomixtle, el mirlo y la rana de Tláloc.

La infraestructura suma más de 15,400 metros cuadrados de superficie construida, con 6,200 m² de áreas verdes, 176 árboles de jacaranda, flor de mayo, peral y encino siempre verde, dos mil arbustos y más de 8 mil plantas polinizadoras.

El diseño incluye 18 esculturas, nueve fuentes con chorros de agua luminosos, siete pérgolas, ocho velarias, 64 módulos de descanso y una pantalla monumental para cine al aire libre y eventos culturales. El acceso se realiza por dos escaleras monumentales en los extremos del corredor.

Servicios comunitarios dentro del corredor

Además del espacio verde, el Tlallipan incorpora un centro de servicios integrales que opera de lunes a domingo de 6:00 a 22:00 horas. Incluye consultorios de salud, laboratorios con servicio de mastografía, un Centro Clínico para las Emociones y módulos de atención a mujeres en situación de violencia.

El centro suma también comedores populares, lavanderías gratuitas y consultorios de bienestar animal. El modelo replica el esquema de los espacios Utopías del gobierno capitalino.

La obra se enmarca en el programa “Caminos de Mujeres Libres y Seguras” e integra 900 elementos luminosos —postes, bolardos, proyectores y luminarias— distribuidos a lo largo del corredor. Los espectáculos de videomapping forman parte de “La Fiesta del Mundial”, el programa cultural de la SCCDMX en el marco del Mundial de Fútbol 2026.

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