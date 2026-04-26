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Resultado Padres vs Arizona Diamonbacks: San Diego revierte el marcador y se lleva el primer duelo de la Mexico City Series

San Diego dio vuelta a un marcador adverso de cuatro carreras en el Harp Helú, gracias al poder ofensivo de Ty France y un rally espectacular en la séptima entrada

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Con una explosiva reacción en la segunda mitad del partido, los Padres superaron a los Diamondbacks tras revertir cuatro carreras en contra. REUTERS/Raquel Cunha
Con una explosiva reacción en la segunda mitad del partido, los Padres superaron a los Diamondbacks tras revertir cuatro carreras en contra. REUTERS/Raquel Cunha

La Mexico City Series 2026 arrancó con un partido que tuvo todos los ingredientes de un espectáculo internacional: ofensiva explosiva, remontada dramática y un ambiente festivo en el Estadio Alfredo Harp Helú.

Los San Diego Padres se impusieron 6-4 a los Arizona Diamondbacks, tras revertir un inicio adverso de cuatro carreras en contra.

La Mexico City Series 2026 arrancó en el Estadio Alfredo Harp Helú con victoria para los San Diego Padres ante los Arizona Diamondbacks. REUTERS/Raquel Cunha
La Mexico City Series 2026 arrancó en el Estadio Alfredo Harp Helú con victoria para los San Diego Padres ante los Arizona Diamondbacks. REUTERS/Raquel Cunha

El público capitalino fue testigo de un duelo que reafirmó la importancia de México dentro del calendario internacional de la MLB. La altura de la CDMX volvió a ser protagonista, favoreciendo los batazos largos y recordando que cada visita de Grandes Ligas a este escenario se convierte en una Auténtica fiesta.

Arizona golpea primero

Los Diamondbacks comenzaron el encuentro con fuerza y pusieron presión desde temprano.

  • José Fernández conectó un doble productor de dos carreras.
  • El mexicoamericano Alek Thomas encendió a la afición con un jonrón de dos carreras.
  • El marcador se colocó 4-0 en la segunda entrada, dando la impresión de que Arizona dominaría el encuentro.
Los Arizona Diamondbacks iniciaron con fuerza el partido, impulsados por dobles y jonrones de José Fernández y Alek Thomas, pero no lograron sostener la ventaja. (Foto: Kyle Ross-Imagn Images)
Los Arizona Diamondbacks iniciaron con fuerza el partido, impulsados por dobles y jonrones de José Fernández y Alek Thomas, pero no lograron sostener la ventaja. (Foto: Kyle Ross-Imagn Images)

La ventaja inicial parecía suficiente, pero los Padres tenían preparada una respuesta que cambiaría el rumbo del partido.

La remontada de San Diego

La ofensiva de los Padres mostró carácter y paciencia para revertir el marcador.

  • En la quinta entrada, Ty France conectó su primer cuadrangular de la tarde.
  • En la séptima, rally de cuatro carreras:
    • Gavin Sheets produjo dos con sencillo.
    • Freddy Fermín empató con elevado de sacrificio.
    • Ramón Laureano puso el 5-4 con otro elevado.
  • En la novena, France volvió a desaparecer la pelota para sellar el 6-4 definitivo.
Ty France destacó como figura tras conectar dos cuadrangulares, incluyendo el batazo que selló el triunfo para los Padres en la novena entrada. (AP Foto/Fernando Llano)
Ty France destacó como figura tras conectar dos cuadrangulares, incluyendo el batazo que selló el triunfo para los Padres en la novena entrada. (AP Foto/Fernando Llano)

De esta manera, la remontada fue producto de disciplina en el plato y de aprovechar los errores defensivos de Arizona, que mantuvieron vivo el rally de San Diego.

Fiesta en la Ciudad de México

El partido fue más que beisbol: fue un espectáculo cultural y deportivo.

  • El Estadio Alfredo Harp Helú vibró con más de 20 mil aficionados y la presencia de Rey Fénix.
  • La altura de la CDMX favoreció los batazos largos, recordando el poder ofensivo de estos duelos internacionales.
  • Los Padres mejoraron su récord a 17-8, mientras que los Diamondbacks quedaron en 14-11.
  • El segundo juego de la serie se disputará este mismo domingo 26 de abril, con Arizona como local administrativo.
El luchador Rey Fénix hizo el lanzamiento de primera bola en el Harp Helú. REUTERS/Raquel Cunha
El luchador Rey Fénix hizo el lanzamiento de primera bola en el Harp Helú. REUTERS/Raquel Cunha

Los Padres demostraron resiliencia al revertir un marcador adverso y llevarse el primer triunfo de la serie. Con Ty France como figura y un rally decisivo en la séptima entrada, San Diego confirmó su buen momento en la temporada y dejó todo listo para un cierre vibrante este domingo en la capital mexicana.

Así, la Mexico City Series reafirma a México como un mercado prioritario para la MLB y como sede de partidos memorables.

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