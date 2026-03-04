México vence a los Diandmondbacks y suma su primera victoria rumbo al Clásico Mundial de Beisbol

La Selección Mexicana superó a los Arizona Diamondbacks 6-3 en su primer amistoso, mostrando profundidad en el roster y una gran capacidad de reacción. (X/ @MexicoBeis)

La Selección Mexicana de Beisbol inició con paso firme su preparación rumbo al Clásico Mundial 2026, al derrotar 6-3 a los Arizona Diamondbacks en Scottsdale, Arizona.

El triunfo fue más que un resultado positivo: significó confianza, ritmo competitivo y la oportunidad de probar variantes en un roster que busca superar el histórico tercer lugar conseguido en 2023.

El manager Benjamín Gil utilizó este juego como un laboratorio de pruebas, dando actividad a gran parte de sus peloteros y confirmando que la ofensiva mexicana tiene la capacidad de responder ante un pitcheo de Grandes Ligas.

El rally que encendió la ofensiva

México rompió el cero en la cuarta entrada, con un ataque que marcó el rumbo del partido.

Sencillo de Jonathan Aranda para abrir la tanda.

Alejandro Kirk siguió con otro imparable.

Rowdy Téllez impulsó la primera carrera con un hit productor.

Nick Gonzales conectó un doble que trajo dos más al plato.

Alek Thomas cerró el rally con un sencillo que puso la cuarta anotación.

Mar 15, 2023; Phoenix, Arizona, USA; Mexico outfielder Alek Thomas scores in the sixth inning against Canada during the World Baseball Classic at Chase Field. Mandatory Credit: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports

Ese rally de cuatro carreras fue suficiente para tomar el control del juego. Aunque Arizona respondió con tres anotaciones en los siguientes innings, México supo cómo imponerse y mantener la ventaja.

Jonrones decisivos en la recta final

Cuando el marcador estaba ajustado, México volvió a mostrar poder en los momentos clave.

En la octava entrada , Rowdy Téllez conectó un cuadrangular solitario que amplió la ventaja.

En la novena , Alejandro Osuna selló el triunfo con otro jonrón que puso cifras definitivas de 6-3 .

El bullpen, encabezado por Roel Ramírez, logró contener la ofensiva rival en los últimos innings y apuntarse el salvamento.

Mar 15, 2023; Phoenix, Arizona, USA; Mexico designated hitter Rowdy Tellez rounds the bases after hitting a solo home run in the eighth inning against Canada during the World Baseball Classic at Chase Field. Mandatory Credit: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports

Estos batazos llegaron para confirmar que la ofensiva mexicana no sólo tiene contacto, sino también poder y temple para definir partidos.

Un triunfo con significado

Más allá del resultado, este primer ensayo dejó sensaciones positivas. México mostró que su ofensiva puede responder ante pitcheos de Grandes Ligas y que su rotación tiene brazos confiables para enfrentar el torneo.

Figuras como Alejandro Kirk y Alek Thomas se fueron de 3-2, mientras que Nick Gonzales produjo dos carreras, confirmando que el equipo tiene profundidad en cada posición. De igual manera, Rowdy Téllez se llevó el MVP del partido, con una destacada actuación de producción en el rally inicial y un jonrón decisivo.

Rowdy Téllez destacó como el MVP al impulsar carreras en el rally inicial y conectar un jonrón decisivo en la octava entrada. (X/ @MexicoBeis)

De esta manera, la victoria refuerza la confianza de cara al segundo amistoso contra Los Angeles Dodgers, antes del debut oficial frente a Gran Bretaña el 6 de marzo. Con este inicio, la novena mexicana deja claro que busca superar su histórica participación de 2023 y aspirar a escribir un capítulo aún más grande en el Clásico Mundial de Beisbol 2026.