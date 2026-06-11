“No se comporte como Noroña”, Laura Itzel Castillo y Kenia López Rabadán chocan en el Congreso

Laura Itzel Castillo Juárez y Kenia López Rabadán protagonizan conflicto en el Senado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sesión de la Comisión Permanente en el Senado terminó en un choque entre Laura Itzel Castillo y Kenia López Rabadán, después de una discusión entre morenistas, panistas y priistas sobre crimen organizado, el “Halconazo” de 1971 y el triunfo del PRI en Coahuila el pasado 7 de junio, un intercambio que derivó en reclamos sobre el control del debate y el papel de la presidencia de la Mesa Directiva.

El choque estalló después de que Castillo Juárez sostuvo que los cárteles del narcotráfico no surgieron en gobiernos de Morena, sino en administraciones del PRI y del PAN. La morenista enumeró que el Cártel del Golfo se fundó en 1984, el Cártel de Sinaloa en 1987, el Cártel de Juárez en 1989 y los Zetas en 1997, además de que este último grupo se separó del Cártel del Golfo en 2010.

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La presidenta de la Mesa Directiva del Senado afirmó también que “el daño del neoliberalismo ha sido muy profundo” y dijo que lo hecho al país por el régimen del “PRIAN” no se remedia “en un día o de la noche a la mañana”. Añadió que la guerra contra el narcotráfico impulsada por Felipe Calderón “fue más bien una alianza entre el gobierno panista con el Cártel de Sinaloa” y ligó ese señalamiento al encarcelamiento de Genaro García Luna en Estados Unidos.

El PRI respondió con la senadora Carolina Viggiano, quien reconoció que México arrastra desde hace años el problema de la delincuencia organizada, pero sostuvo que actualmente “está peor que nunca, porque se coludió con el gobierno, porque pone gobernadores, porque pone alcaldes, porque pone presidentes de la República”.

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Viggiano agregó: “Y es imposible poder combatir a la delincuencia si son tus aliados, si son tus compañeros de lucha. Por eso no lo han podido hacer. Rompan el pacto de impunidad”.

Lilly Téllez desató el momento de mayor tensión en el salón

Lilly Téllez increpa a morenistas durante la Comisión Permanente, gritó “narcos” a miembros de Morena y exigió que entreguen a Rubén Rocha Moya.´ Crédito: PAN senado

El desorden subió cuando la diputada de Morena, Andrea Navarro, tomó la tribuna. En ese momento, la senadora panista Lilly Téllez comenzó a increparla desde su escaño, gritó “narcos” a los morenistas y exigió que entregaran a Rubén Rocha Moya.

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Ese episodio provocó un conflicto entre ambas bancadas y obligó a intervenir a Castillo Juárez. Desde la presidencia, la senadora preguntó: “¿Tiene que haber un coordinador, no hay un coordinador en Acción Nacional para que coordine a su grupo parlamentario?, por favor”, y después le dijo a Téllez: “Respétese a sí misma”.

Castillo Juárez también cuestionó que no hubiera control sobre la legisladora panista y, al referirse a López Rabadán, sentada a su lado, señaló: “Pues no hay nadie que la coordine, desde aquí del área de la Mesa Directiva tendría que verse que es una senadora del Partido Acción Nacional debería de haber orden”. La presidenta del Senado decretó entonces un receso para bajar la tensión y permitir que se calmaran los ánimos. Minutos después, la sesión se reanudó.

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Kenia López respondió desde tribuna y pidió a Laura Itzel Castillo comportarse “como una mujer de Estado”

Kenia López Rabadán pidió desde tribuna que la presidenta se conduzca como “una mujer de Estado” y defiende el derecho de cada legislador a fijar su posición. (Foto: Cámara de Diputados)

Ya reabiertos los trabajos, Kenia López Rabadán pidió la palabra desde tribuna para responder a la presidenta de la Comisión Permanente. La panista le reclamó que debía “comportarse a la altura de la responsabilidad que tiene”.

López Rabadán sostuvo: “Usted preside un cuerpo colegiado, no importa si lo que aquí se dice a usted le gusta o no. Yo he presidido la Cámara de Diputados y lo he hecho con honor, y a mis compañeros diputados les consta. Jamás, desde el micrófono de la Presidencia, me he atrevido a citar a su coordinador. Nunca, incluso cuando sus diputados han estado intentando boxear hasta con sus propios compañeros”.

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Enseguida lanzó la frase: “Compórtese como una mujer de Estado, porque claramente aquí cada legislador y legisladora tiene derecho a fijar su posición, cada legislador y legisladora representa a millones de mexicanos”.

Laura Itzel Castillo interrumpió la sesión porque consideró que una persona entorpecía los trabajos de la Comisión Permanente. Foto: (Senado de la República)

La legisladora panista añadió: “Hoy usted, señora presidenta, se atrevió a citar a su padre, hónrelo, hónrelo con pluralidad, hónrelo con respeto, hónrelo con altura de miras, porque, por supuesto, aquí cada legisladora y cada legislador tiene derecho a defender su posición política e ideológica. Señora presidenta del Senado, no se comporte como Noroña. Usted merece respeto”.

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Antes de levantar la sesión, Laura Itzel Castillo Juárez sostuvo que “fueron los actos de una persona legisladora del grupo parlamentario del PAN los que rompieron el orden, en una abierta intención de impedir los trabajos de este órgano legislativo”.

La senadora de Morena dijo que seguirá cumpliendo con su responsabilidad para que los trabajos de la Comisión Permanente se desarrollen en orden, con respeto y en apego a las normas. También afirmó que mantendrá esa conducta “a pesar de que a algunos y algunas les incomode” e invitó a los legisladores a conducirse a la altura de sus investiduras.

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