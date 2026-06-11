Fiscalía del Edomex imputa a alcalde y escoltas por caso del Club Deportivo La Asunción en Metepec

FGJEM logra imputación contra del alcalde de Metepec y dos de sus guardaespaldas por su probable participación en hechos constitutivos de los delitos de abuso de autoridad y lesiones (Crédito: Facebook - Fernando Flores Fernández)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que obtuvo audiencia de formulación de imputación en contra del alcalde de Metepec y dos de sus guardaespaldas, investigados por su probable participación en hechos constitutivos de los delitos de abuso de autoridad y lesiones, ocurridos el pasado 4 de junio en las instalaciones del Club Deportivo La Asunción, ubicado en el municipio de Metepec.

De acuerdo con la institución, los hechos que son materia de investigación habrían involucrado tanto a particulares como a servidores públicos, entre ellos el alcalde de Metepec, situación que ha generado atención pública y diversas reacciones en el ámbito político y social de la entidad.

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La Fiscalía estatal señaló que, tras la integración de la carpeta de investigación y la recopilación de diversos elementos de prueba, solicitó y obtuvo la audiencia correspondiente para formular imputación en contra de tres de los presuntos participantes.

FGJEM avanza en investigaciones por hechos registrados en Metepec

Uno de los sujetos que ingresó con el alcalde agredió a un hombre dentro del club. Crédito: Redes Sociales

Aunque la dependencia no reveló la identidad de los investigados ni los detalles específicos de su participación, precisó que existen indicios que permiten relacionarlos con conductas que podrían constituir abuso de autoridad y lesiones.

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Asimismo, reiteró que las investigaciones continúan en curso para esclarecer plenamente lo ocurrido dentro de las instalaciones del Club Deportivo La Asunción y determinar el grado de responsabilidad de cada una de las personas involucradas.

Posible participación de servidores públicos bajo investigación

La FGJEM investiga la posible intervención de servidores públicos (especial)

Uno de los aspectos que ha cobrado mayor relevancia en este caso es la posible intervención de servidores públicos durante los hechos registrados el pasado 4 de junio.

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La FGJEM confirmó que entre las líneas de investigación se encuentra la actuación de funcionarios que presuntamente estuvieron presentes durante el incidente, incluido el presidente municipal de Metepec, por lo que se mantienen abiertas diversas diligencias ministeriales para establecer si existieron conductas ilícitas que ameriten acciones legales adicionales.

La institución enfatizó que el proceso se desarrolla conforme a derecho y bajo los principios de objetividad, legalidad y respeto al debido proceso.

Fiscalía analiza responsabilidad de otros posibles involucrados

Además de las tres personas que ya enfrentan una audiencia de formulación de imputación, la Fiscalía mexiquense informó que continúa realizando actos de investigación respecto de otros posibles participantes.

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Entre las diligencias que podrían desarrollarse se encuentran entrevistas, análisis de videos, revisión de testimonios y otros elementos probatorios que permitan reconstruir los acontecimientos ocurridos en el inmueble deportivo.

Las autoridades indicaron que el objetivo es contar con una investigación integral que permita deslindar responsabilidades y, en su caso, ejercer acción penal contra quienes resulten responsables.

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Caso genera expectativa en el Estado de México

En el video se observa a un sujeto con un arma larga entrar, mientras otro realiza una agresión y posteriormente el alcalde los alcanza. Crédito: Redes Sociales

El caso del Club Deportivo La Asunción ha generado amplio interés debido a la presunta participación de autoridades municipales y a las denuncias derivadas de los hechos registrados en Metepec.

Diversos sectores han solicitado que las investigaciones se desarrollen con transparencia y que cualquier persona involucrada responda ante la justicia sin importar su cargo o condición.

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Por su parte, la FGJEM reiteró que continuará con las indagatorias para determinar lo que legalmente corresponda y aseguró que mantendrá abiertas todas las líneas de investigación necesarias para el esclarecimiento de los hechos.