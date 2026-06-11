Así luce el interior del Estadio Ciudad de México a horas del partido inaugural del Mundial 2026

El Estadio Azteca se convertirá en el único en albergar tres partidos inaugurales de una Copa del Mundo, con modernización en accesos y palcos. REUTERS/Kai Pfaffenbach

A pocas horas del inicio del Mundial 2026, el interior del Estadio Azteca transmite la magnitud de un evento histórico.

El Coloso de Santa Úrsula presenta un ambiente donde la modernidad, la memoria futbolística y la atmósfera festiva ya habitan en cada rincón.

El Coloso de Santa Úrsula se adaptó a los estándares de la FIFA con césped híbrido recién cortado para recibir el partido inaugural México vs Sudáfrica.(AP Foto/Eduardo Verdugo)

El césped híbrido luce impecable, mientras trabajadores afinan los últimos detalles para que el inmueble esté en condiciones óptimas y reciba a miles de aficionados este 11 de junio.

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La expectativa crece al ritmo de los preparativos para el partido inaugural entre México y Sudáfrica, en un recinto que hará historia al convertirse en el único en albergar tres inauguraciones mundialistas.

El Azteca se alista para la fiesta mundialista

La organización se muestra reflejada en cada detalle del histórico recinto, que ha sido adaptado para responder a los estándares de la FIFA.

El césped híbrido está recién cortado y marcado, mostrando una superficie perfecta para el juego.

El anillo superior exhibe las banderas de los 211 países miembros de la FIFA , un entrañable homenaje visual del Mundial de México 86 .

Las bancas lucen un brandeo especial de la FIFA y los nombres de los equipos.

Los accesos y rutas internas presentan señalización renovada, además de rutas de evacuación claras y servicios adaptados para públicos internacionales.

Así, cada elemento busca garantizar una experiencia inolvidable para los asistentes y para quienes sigan la transmisión en todo el mundo.

El anillo superior del Estadio Azteca exhibe las banderas de los 211 países miembros de la FIFA como homenaje visual al Mundial de México 86. REUTERS/Hannah Mckay

Homenajes e historia en cada tribuna del estadio

Pese a los operativos y manifestaciones que han transcurrido en sus alrededores, la modernización dentro del Azteca convive con la historia y los símbolos más queridos del futbol mexicano.

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Los símbolos visuales y banderas también rinden homenaje a las Copas del Mundo previas y las selecciones que llegan a la justa de 2026 .

La estatua de “Nachito” , el aficionado más fiel del América , permanece en su lugar, símbolo de la pasión y lealtad de la afición nacional.

Las zonas hospitality, baños y palcos han sido renovados para recibir a visitantes de todo el mundo.

La estatua de “Nachito”, aficionado del América, permanece en el Azteca como símbolo de la pasión de la afición nacional. REUTERS/Hannah Mckay

De esta manera, el Coloso de Santa Úrsula se adaptó para convertirse en un espacio donde las generaciones y las culturas puedan reencontrarse bajo el mismo techo.

Todo listo para la inauguración del Mundial 2026

La inauguración está cuidadosamente programada para ofrecer una experiencia inolvidable, tanto en el Estadio como para quienes lo sigan a distancia.

Las puertas abren a las 9:00 horas , permitiendo el ingreso temprano y ordenado de los asistentes.

A las 11:30 inicia la ceremonia inaugural , con un espectáculo a gran escala encabezado por Shakira , Burna Boy y artistas mexicanos como Alejandro Fernández y Maná .

A las 12:10 , los equipos salen a calentar la cancha y se preparan los himnos .

El silbatazo inicial está programado para las 13:00 horas, marcando el inicio oficial del torneo con el duelo México vs Sudáfrica.

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México abrirá las puertas a las 9:00, show a las 11:30 y silbatazo inicial a las 13:00 horas. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Con estos preparativos, el Estadio Ciudad de México está listo para abrir una nueva página en la historia del futbol mundial y recibir a miles de aficionados en una fiesta sin precedentes.

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