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Victorias, empates y derrotas: el balance de México en sus debuts de la Copa del Mundo

La Selección Mexicana enfrentará a Sudáfrica en el juego inaugural del Mundial 2026 celebrado en el estadio Ciudad de México

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México festeja el triunfo sobre Alemania en su debut en Rusia 2018. REUTERS/Maxim Shemetov
México festeja el triunfo sobre Alemania en su debut en Rusia 2018. REUTERS/Maxim Shemetov

La Selección Mexicana de Futbol mira de lejos como cientos de fanáticos en la alcaldía de Coyoacán porque que en pocas horas se llevará a cabo la inauguración del Mundial 2026, desde el estadio Ciudad de México, donde el Tricolor debutará por tercera vez como anfitrión del torneo recibiendo a la Selección de Sudáfrica.

Será la octava ocasión en fila que la selección de nuestro país participe en una justa mundialista y la decimoséptima en la historia, consignando un balance de: seis victorias, cuatro empates y siete derrotas en sus debuts de una Copa del Mundo.

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México ha disputado 17 debuts de los 22 Mundiales que se han organizados por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA). El Tri se ausentó en las siguientes ediciones de la Copa del Mundo: Italia 1934, Francia 1938, Alemania Federal 1974, España 1982 e Italia 1990 debido al caso de los “cachirules”.

A partir de Estados Unidos 1994, la Selección Mexicana es infaltable en las Copas del Mundo, así se consagra como el equipo de Concacaf que más veces ha puesto los dos pies en tierras mundialistas, Este año debutará en casa con la finalidad de mejorar su marca de victorias en cuanto a debuts se refiera.

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Luis Chávez reza tras concluir el México vs Polonia. REUTERS/Hamad I Mohammed
Luis Chávez reza tras concluir el México vs Polonia. REUTERS/Hamad I Mohammed

¿Cómo le ha ido a México en su debut de una Copa del Mundo?

La Selección Nacional maneja un récord de: seis triunfos, cuatro igualados y siete reveses en su primera aparición de la justa mundialista. Entre sus victorias sobresalientes incluye la del Mundial de México 1986 frente a Bélgica y en Rusia 2018, donde venció al campeón vigente, Alemania, con gol de Hirving “Chucky” Lozano.

Por otro lado, México empató 1-1 con Francia en 1966, 0-0 con la URSS en 1970, igualó con Sudáfrica en 2010 y repartió puntos con Polonia en el Mundial pasado, Qatar 2022, y sus ocho descalabros en debuts de la Copa del Mundo ocurrieron ante las selecciones de: Francia (1930), Brasil (1950, 1954, 1962),Suecia (1958), Túnez (1978) y Noruega (1994).

Debuts de México en su historia de la Copa del Mundo

Alemania vs México en la Copa del Mundo de Rusia 2018. Foto: FIFA
Alemania vs México en la Copa del Mundo de Rusia 2018. Foto: FIFA
  1. Uruguay 1930: Francia 4-1 México (derrota)
  2. Brasil 1950: Brasil 4-0 México (derrota)
  3. Suiza 1954: Brasil 5-0 México (derrota)
  4. Suecia 1958: Suecia 3-0 México (derrota)
  5. Chile 1962: Brasil 2-0 México (derrota)
  6. Inglaterra 1966: Francia 1-1 México (empate)
  7. México 1970: México 0-0 URSS (empate)
  8. Argentina 1978: Túnez 3-1 México (derrota)
  9. México 1986: México 2-1 Bélgica (victoria)
  10. Estados Unidos 1994: Noruega 1-0 México (derrota)
  11. Francia 1998: Corea del Sur 1-3 México (victoria)
  12. Corea-Japón 2002: México 1-0 Croacia (victoria)
  13. Alemania 2006: Irán 1-3 México (victoria)
  14. Sudáfrica 2010: Sudáfrica 1-1 México (empate)
  15. Brasil 2014: México 1-0 Camerún (victoria)
  16. Rusia 2018: Alemania 0-1 México (victoria)
  17. Qatar 2022: Polonia 0-0 México (empate)

¿ Á qué hora comienza el partido México vs Sudáfrica?

FIFA estrenará un nuevo formato para la ceremonia inaugural en el Mundial 2026 (cortesía FIFA)
FIFA estrenará un nuevo formato para la ceremonia inaugural en el Mundial 2026 (cortesía FIFA)

El duelo inaugural entre la Selección de México y Sudáfrica dará inicio a las 13:00 p.m. (tiempo del Centro de la República Mexicana) en el interior del estadio Ciudad de México, el segundo estadio de esta justa con mayor capacidad de acuerdo a las evaluaciones hechas por la FIFA horas previas a la vigésimo tercera Copa del Mundo festejada en Norteamérica.

Historial de México y Sudáfrica

Total de enfrentamientos

México y Sudáfrica se han enfrentado en cuatro ocasiones, de las cuales el Tri ganó dos veces, una vez empataron y los Bafana Bafana triunfaron también en una ocasión.

Detalle de los partidos:

  1. Amistoso (6 de octubre de 1993, Los Ángeles): México 4-0 Sudáfrica
  2. Copa USA (año 2000, Dallas): México 4-2 Sudáfrica
  3. Copa Oro 2005 (Carson): Sudáfrica 2-1 México
  4. Mundial 2010 (11 de junio, Johannesburgo): Sudáfrica 1-1 México

En Copas del Mundo solamente una vez México midió fuerzas con Sudáfrica, en la edición 2010, donde los africanos fueron anfitriones del torneo. El juego terminó con empate a un gol: Siphiwe Tshabalala marcó para Sudáfrica y Rafael Márquez en favor de México. Este fue el partido inaugural de aquella competencia.

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