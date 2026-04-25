México Deportes

Padres de San Diego visitan la Liga Olmeca e imparten clases a niños a horas de la Mexico City Series 2026

250 pequeños peloteros recibieron consejos de Manny Machado, Xander Bogaerts y Rubén Niebla en una jornada que acercó a la comunidad mexicana a las Grandes Ligas

Guardar
La visita de los San Diego Padres a la Liga Olmeca reavivó el compromiso formativo del beisbol en México, mientras la CDMX se prepara para vivir la pasión de la Mexico City Series 2026. (Instagram/ @padres)
La visita de los San Diego Padres a la Liga Olmeca reavivó el compromiso formativo del beisbol en México, mientras la CDMX se prepara para vivir la pasión de la Mexico City Series 2026. (Instagram/ @padres)

A pocas horas del arranque de la esperada Mexico City Series 2026, los jugadores de los San Diego Padres detuvieron su agenda competitiva para regalar inspiración y aprendizaje a las nuevas generaciones del beisbol mexicano.

La visita al campo de la Liga Olmeca se transformó en una jornada inolvidable para 250 niñas y niños que sueñan con llegar a las Grandes Ligas.

Los San Diego Padres realizan una clínica de beisbol en la Liga Olmeca para niños mexicanos, previo a la Mexico City Series 2026. (X/ @Padres)

El encuentro, realizado en la antesala de los duelos frente a los Arizona Diamondbacks en el Estadio Alfredo Harp Helú, reforzó el lazo entre la MLB y la afición mexicana, y puso el foco en el valor formativo del deporte, demostrando que el beisbol va más allá del espectáculo.

Una clínica de Grandes Ligas en la Liga Olmeca

El campo de la Liga Olmeca se convirtió en escenario de aprendizaje y emoción, donde los pequeños peloteros recibieron atención directa de las figuras internacionales.

  • Manny Machado, Xander Bogaerts, Rubén Niebla y otros jugadores de los Padres encabezaron la clínica, atendiendo personalmente a los niños.
  • Los participantes vivieron ejercicios de fildeo, bateo y lanzamientos, con correcciones y consejos profesionales.
  • Hubo momentos de autógrafos, fotografías y mensajes motivacionales, fortaleciendo la inspiración de los jóvenes deportistas.
Manny Machado y Xander Bogaerts destacan entre las figuras de Grandes Ligas que compartieron consejos y motivación con los jóvenes peloteros. (Instagram/ @padres)
Manny Machado y Xander Bogaerts destacan entre las figuras de Grandes Ligas que compartieron consejos y motivación con los jóvenes peloteros. (Instagram/ @padres)

De esta manera, el entusiasmo y la admiración se reflejaron en cada dinámica de la experiencia, marcando un momento especial en la formación de los pequeños beisbolistas.

Padres y MLB: compromiso con la comunidad mexicana

La visita de los Padres de San Diego a la Liga Olmeca forma parte de una estrategia integral de la MLB para conectar con el público mexicano y fortalecer el crecimiento del beisbol en el país.

  • El evento se suma a otras activaciones entre Padres y Diamondbacks, como la experiencia inmersiva en el Monumento a la Revolución, murales artísticos y propuestas gastronómicas.
  • Los jugadores resaltaron el orgullo de ser considerados “el equipo de México” gracias a su historia y a su vínculo con peloteros mexicanos.
  • Rubén Niebla, coach de pitcheo de raíces mexicanas, enfatizó la importancia de regresar a la niñez mexicana el apoyo recibido en sus propios inicios.
Activaciones como clínicas, murales y experiencias gastronómicas posicionan a la CDMX como una sede clave para la Mexico City Series 2026. (X/ @Padres)
Activaciones como clínicas, murales y experiencias gastronómicas posicionan a la CDMX como una sede clave para la Mexico City Series 2026. (X/ @Padres)

Esto demuestra que el compromiso trasciende el diamante, buscando dejar un legado en la comunidad y fomentar el amor por el deporte en nuevas generaciones.

Una fiesta de beisbol previa a la Mexico City Series 2026

La clínica en la Liga Olmeca fue sólo una parte del ambiente festivo que acompaña la Mexico City Series, consolidando a la CDMX como una plaza clave para la MLB.

  • La ciudad vive una semana de beisbol con partidos de temporada regular, experiencias interactivas y actividades para toda la familia.
  • El Estadio Alfredo Harp Helú será testigo de la rivalidad entre Padres y Diamondbacks, con la emoción de los aficionados mexicanos.
  • La presencia de los Padres en la Liga Olmeca fortalece la conexión emocional entre las Grandes Ligas y la juventud mexicana.
La Mexico City Series 2026 y la participación de los Padres refuerzan el legado del beisbol, los valores y la inspiración en la juventud mexicana. (X/ @mlbespanol)
La Mexico City Series 2026 y la participación de los Padres refuerzan el legado del beisbol, los valores y la inspiración en la juventud mexicana. (X/ @mlbespanol)

Al final, la jornada dejó claro que el impacto de la MLB en México trasciende los resultados deportivos, sembrando sueños, valores y sentido de pertenencia que perdurarán mucho después del último out.

Temas Relacionados

MLB Mexico City SeriesSan Diego PadresArizona DiamondbacksMLBEstadio Alfredo Harp HelúLiga Olmecamexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Victor Manuel Vucetich aclara si volvería a dirigir a Rayados de Monterrey

A sus 70 años Víctor Manuel Vucetich aclaró los rumores del retiro y manifestó su interés en volver a la Liga MX

Victor Manuel Vucetich aclara si volvería a dirigir a Rayados de Monterrey

Esta es la joya sudamericana que Toluca buscaría firmar hasta 2031

El uruguayo, pilar del bicampeonato, extendería su contrato vigente hasta 2028 con una duplicación salarial y el estatus de referente intransferible

Esta es la joya sudamericana que Toluca buscaría firmar hasta 2031

MLB México: cuándo y dónde ir a las actividades sobre los San Diego Padres y Arizona Diamondbacks en CDMX

Descubre las distintas activaciones que habrá en Ciudad de México con motivo del evento deportivo

MLB México: cuándo y dónde ir a las actividades sobre los San Diego Padres y Arizona Diamondbacks en CDMX

Yareli Acevedo conquista la plata en la Copa Mundial de Ciclismo y reafirma su lugar en la élite

La mexicana resistió la exigente prueba y cruzó la meta sólo por detrás de la noruega Anita Yvonne Stenberg, afianzando su camino rumbo al Campeonato Mundial de Shanghái 2026

Yareli Acevedo conquista la plata en la Copa Mundial de Ciclismo y reafirma su lugar en la élite

Con Fidalgo de titular ante su exequipo: Betis le saca el empate al Real Madrid

El gol sobre la hora de Héctor Bellerín selló la igualada y dejó a los merengues a ocho puntos del FC Barcelona, complicando seriamente sus aspiraciones de campeonato

Con Fidalgo de titular ante su exequipo: Betis le saca el empate al Real Madrid
MÁS NOTICIAS

NARCO

Maru Campos anuncia unidad especial para investigar hechos en los que murieron dos agentes de la CIA

Maru Campos anuncia unidad especial para investigar hechos en los que murieron dos agentes de la CIA

Asesinan a Ángel Pantoja, coordinador de homicidios de la FGE Baja California

Sentencian en EEUU a Mónica Torres, mexicana encargada de narcolaboratorios y lavado de dinero para cárteles mexicanos

Fernando Farías pedirá asilo político en Argentina, teme por su vida en México

Captura de Fernando Farías: él es el marino que destapó la red de huachicol fiscal en la SEMAR y fue asesinado en Colima

ENTRETENIMIENTO

Supernova Génesis 2026: nueva cartelera tras la salida de Lupita Villalobos y Samadhi Zendejas

Supernova Génesis 2026: nueva cartelera tras la salida de Lupita Villalobos y Samadhi Zendejas

Sebastián Rulli sorprende al mostrar fotos inéditas con Angelique Boyer desde China

Flor Vigna espera ganarle a Alana Flores en Supernova Génesis para que “no se dedique nunca más al boxeo”

Se hace viral supuesta respuesta de Canelo Álvarez a los rumores de un amorío con Ángela Aguilar

Qué pareja fue eliminada de Hoy soy el Chef durante su semana de estreno

DEPORTES

Victor Manuel Vucetich aclara si volvería a dirigir a Rayados de Monterrey

Victor Manuel Vucetich aclara si volvería a dirigir a Rayados de Monterrey

Esta es la joya sudamericana que Toluca buscaría firmar hasta 2031

MLB México: cuándo y dónde ir a las actividades sobre los San Diego Padres y Arizona Diamondbacks en CDMX

Yareli Acevedo conquista la plata en la Copa Mundial de Ciclismo y reafirma su lugar en la élite

Con Fidalgo de titular ante su exequipo: Betis le saca el empate al Real Madrid