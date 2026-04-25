Padres de San Diego visitan la Liga Olmeca e imparten clases a niños a horas de la Mexico City Series 2026

La visita de los San Diego Padres a la Liga Olmeca reavivó el compromiso formativo del beisbol en México, mientras la CDMX se prepara para vivir la pasión de la Mexico City Series 2026. (Instagram/ @padres)

A pocas horas del arranque de la esperada Mexico City Series 2026, los jugadores de los San Diego Padres detuvieron su agenda competitiva para regalar inspiración y aprendizaje a las nuevas generaciones del beisbol mexicano.

La visita al campo de la Liga Olmeca se transformó en una jornada inolvidable para 250 niñas y niños que sueñan con llegar a las Grandes Ligas.

Los San Diego Padres realizan una clínica de beisbol en la Liga Olmeca para niños mexicanos, previo a la Mexico City Series 2026. (X/ @Padres)

El encuentro, realizado en la antesala de los duelos frente a los Arizona Diamondbacks en el Estadio Alfredo Harp Helú, reforzó el lazo entre la MLB y la afición mexicana, y puso el foco en el valor formativo del deporte, demostrando que el beisbol va más allá del espectáculo.

Una clínica de Grandes Ligas en la Liga Olmeca

El campo de la Liga Olmeca se convirtió en escenario de aprendizaje y emoción, donde los pequeños peloteros recibieron atención directa de las figuras internacionales.

Manny Machado , Xander Bogaerts , Rubén Niebla y otros jugadores de los Padres encabezaron la clínica, atendiendo personalmente a los niños.

Los participantes vivieron ejercicios de fildeo , bateo y lanzamientos , con correcciones y consejos profesionales.

Hubo momentos de autógrafos, fotografías y mensajes motivacionales, fortaleciendo la inspiración de los jóvenes deportistas.

Manny Machado y Xander Bogaerts destacan entre las figuras de Grandes Ligas que compartieron consejos y motivación con los jóvenes peloteros. (Instagram/ @padres)

De esta manera, el entusiasmo y la admiración se reflejaron en cada dinámica de la experiencia, marcando un momento especial en la formación de los pequeños beisbolistas.

Padres y MLB: compromiso con la comunidad mexicana

La visita de los Padres de San Diego a la Liga Olmeca forma parte de una estrategia integral de la MLB para conectar con el público mexicano y fortalecer el crecimiento del beisbol en el país.

El evento se suma a otras activaciones entre Padres y Diamondbacks , como la experiencia inmersiva en el Monumento a la Revolución , murales artísticos y propuestas gastronómicas.

Los jugadores resaltaron el orgullo de ser considerados “el equipo de México” gracias a su historia y a su vínculo con peloteros mexicanos.

Rubén Niebla, coach de pitcheo de raíces mexicanas, enfatizó la importancia de regresar a la niñez mexicana el apoyo recibido en sus propios inicios.

Activaciones como clínicas, murales y experiencias gastronómicas posicionan a la CDMX como una sede clave para la Mexico City Series 2026. (X/ @Padres)

Esto demuestra que el compromiso trasciende el diamante, buscando dejar un legado en la comunidad y fomentar el amor por el deporte en nuevas generaciones.

Una fiesta de beisbol previa a la Mexico City Series 2026

La clínica en la Liga Olmeca fue sólo una parte del ambiente festivo que acompaña la Mexico City Series, consolidando a la CDMX como una plaza clave para la MLB.

La ciudad vive una semana de beisbol con partidos de temporada regular, experiencias interactivas y actividades para toda la familia.

El Estadio Alfredo Harp Helú será testigo de la rivalidad entre Padres y Diamondbacks , con la emoción de los aficionados mexicanos.

La presencia de los Padres en la Liga Olmeca fortalece la conexión emocional entre las Grandes Ligas y la juventud mexicana.

La Mexico City Series 2026 y la participación de los Padres refuerzan el legado del beisbol, los valores y la inspiración en la juventud mexicana. (X/ @mlbespanol)

Al final, la jornada dejó claro que el impacto de la MLB en México trasciende los resultados deportivos, sembrando sueños, valores y sentido de pertenencia que perdurarán mucho después del último out.