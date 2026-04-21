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Así fue el entrenamiento de Cruz Azul en Ciudad Cooperativa, Hidalgo, rumbo a su partido contra Querétaro

La Máquina no vive su mejor momento en el torneo y ya suma 8 partidos sin conocer la victoria

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Los jugadores de la Máquina convivieron con su afición rumbo al partido contra Querétaro (X@CruzAzul)
Los jugadores de la Máquina convivieron con su afición rumbo al partido contra Querétaro (X@CruzAzul)

Pese a los malos resultados que ha tenido Cruz Azul en los últimos partidos, la afición se dio cita en Ciudad Cooperativa, específicamente en el Estadio 10 de Diciembre, para dar un “Banderazo” y alentar al equipo de cara a su compromiso contra Querétaro.

La Máquina Cementera no vive su mejor momento en el torneo y ya suma 8 partidos sin conocer la victoria. Justo cuando se acerca la parte más importante del campeonato, el equipo de Nicolás Larcamón bajó el ritmo futbolístico, lo que ha causado molestia y preocupación en la afición cementera.

Cruz Azul y su entrenamiento en el 10 de diciembre

Después de que la administración de la Cooperativa la Cruz Azul liderada por Víctor Velázquez retomó el control de la planta en Jasso, Hidalgo, y considerando la cercanía del Estadio Corregidora de Querétaro, donde el equipo enfrentará su siguiente partido, la directiva decidió permitir el acceso de la afición al Estadio 10 Diciembre para apoyar a los jugadores antes del duelo de la fecha 16.

El inmueble donde el club cementero tuvo su primera sede histórica se llenó por completo de aficionados, incluyendo a la porra “Sangre Azul” (X@CruzAzul)
El inmueble donde el club cementero tuvo su primera sede histórica se llenó por completo de aficionados, incluyendo a la porra “Sangre Azul” (X@CruzAzul)

El inmueble donde el club cementero tuvo su primera sede histórica se llenó por completo de aficionados, incluyendo a la porra “Sangre Azul”, que se hizo notar con su apoyo constante y una demostración visible de pasión y fidelidad.

El Estadio 10 de Diciembre lució lleno, un reflejo del lazo que une a la comunidad cementera con su equipo, a pesar de los resultados adversos y del bajón futbolístico en la parte más exigente del certamen.

El inmueble donde el club cementero tuvo su primera sede histórica se llenó por completo de aficionados, incluyendo a la porra “Sangre Azul” (X@CruzAzul)
El inmueble donde el club cementero tuvo su primera sede histórica se llenó por completo de aficionados, incluyendo a la porra “Sangre Azul” (X@CruzAzul)

Cierre del torneo para la Máquina

El conjunto por Nicolás Larcamón cerrará el torneo regular enfrentando a Querétaro y Necaxa. Tras 15 fechas disputadas, los cementeros marchan en el cuarto lugar con 29 puntos.

Restan dos encuentros clave que definirán tanto su ubicación definitiva en la clasificación como sus posibilidades de acceder entre los primeros cuatro lugares a la siguiente ronda.

¿Cuándo y dónde ver el partido de Cruz Azul vs Los Gallos Blancos?

El partido entre los Gallos Blancos de Querétaro y Cruz Azul de la jornada 16 en el Estadio Corregidora se llevará a cabo este martes 21 de abril y se podrá ver exclusivamente por Fox One a las 19:0 horas (tiempo del centro de México).

Cabe recordar que el último compromiso entre ambos equipos fue el 24 de septiembre de 2025 cuando se vieron las caras en la jornada número 10 del Apertura 2025. El encuentro terminó empatado 2 goles a 2.

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