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Revelan una “guerra interna” en Cruz Azul tras los últimos malos resultados en el Clausura 2026

La nueva ola de presión podría transformar por completo la estructura del club rumbo al próximo torneo

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Cruz Azul vive un mal momento y no ha podido ganar sus últimos 8 partidos (X@CruzAzul)
Cruz Azul vive un mal momento y no ha podido ganar sus últimos 8 partidos (X@CruzAzul)

La crisis interna de Cruz Azul agudiza las tensiones en el club tras los malos resultados recientes en el Clausura 2026. Al finalizar el semestre, podría haber una reestructuración profunda, ya que ni el cuerpo técnico, ni la dirección deportiva y ni los jugadores tienen asegurada su permanencia ante la presión que vive La Noria.

La Máquina atraviesa un periodo de inestabilidad tanto deportiva como directiva, marcado por resultados negativos y por una “guerra interna” que cuestiona la continuidad de varios integrantes del equipo. Si el semestre culmina sin alcanzar un título, se anticipa un cambio radical en la estructura del club cementero.

Después de la eliminación en la Concachampions y un torneo irregular, Nicolás Larcamón está en el centro de las críticas de la afición. Además, el último empate contra los Xolos de Tijuana reactivó el descontento en redes sociales, donde los seguidores exigieron la salida del técnico argentino y expresaron su molestia por el desempeño mostrado.

El artillero tuvo que salir en camilla durante el América vs Cruz Azul en el Estadio Azteca debido a un fuerte choque del que quedó tocado. (X/ @CruzAzul)
El artillero tuvo que salir en camilla durante el América vs Cruz Azul en el Estadio Azteca debido a un fuerte choque del que quedó tocado. (X/ @CruzAzul)

“Guerra interna” en Cruz Azul

El ambiente en La Noria refleja un clima hostil. De acuerdo con información difundida por el periodista Gerardo González, la relación entre la dirección deportiva y otras áreas lleva meses siendo tensa. Este contexto coloca en entredicho el proyecto liderado por Iván Alonso y pone a prueba la solidez de todo el organigrama del club.

“Fuentes: La situación con Dirección Deportiva de Cruz Azul, lleva meses siendo tensa, existe una guerra interna. Los resultados habían sostenido el proyecto. Hoy, tras los últimos partidos, ya hay cuestionamientos claros. Si el semestre termina en fracaso, la reestructura arrancaría desde la Dirección Deportiva“, escribió el periodista.

El ambiente en La Noria refleja un clima hostil (Captura de pantalla)
El ambiente en La Noria refleja un clima hostil (Captura de pantalla)

Próximos pasos y perspectivas

Si Cruz Azul no logra mejores resultados antes de que concluya el semestre, la directiva evalúa una reestructuración que abarcaría tanto al cuerpo técnico como a la dirección deportiva y la plantilla. Prácticamente ningún puesto está garantizado, ya que la exigencia interna y externa se ha elevado.

De concretarse estos cambios, el equipo se sometería a una renovación profunda de cara al Apertura 2026, buscando recuperar la conexión con la afición y volver al protagonismo en el fútbol mexicano.

El momento que atraviesa Cruz Azul ilustra cómo los resultados y la cohesión interna resultan determinantes para definir el rumbo de un equipo grande. Frente a esta crisis, la institución debe elegir entre mantener el proyecto actual o encaminarse hacia una reestructuración total que le permita responder a los retos del próximo torneo.

Cierre de torneo para la Máquina

El conjunto de Larcamón cerrará el torneo regular enfrentando a Querétaro y Necaxa. Tras 15 fechas disputadas, los cementeros marchan en el cuarto lugar con 29 puntos.

Restan dos encuentros clave que definirán tanto su ubicación definitiva en la clasificación como sus posibilidades de acceder entre los primeros cuatro lugares a la siguiente ronda.

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