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Querétaro vs Cruz Azul: cuándo y dónde ver el partido entre la Máquina y los Gallos Blancos de la jornada 16 en vivo

El equipo de Nicolás Larcamón llegará a este compromiso con la necesidad de sumar tras no haber ganado sus últimos ocho partidos

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Querétaro recibirá a Cruz Azul en el Estadio Corregidora este martes 21 de abril (X@Club_Queretaro | X@CruzAzul)
Querétaro recibirá a Cruz Azul en el Estadio Corregidora este martes 21 de abril (X@Club_Queretaro | X@CruzAzul)

La jornada número 16 comenzará con el partido entre Querétaro y Cruz Azul en el Estadio Corregidora que se llevará a cabo a las 19:00 horas.

Los Gallos Blancos, posicionados en los lugares más bajos luego de una campaña poco favorable, serán locales ante una Máquina ansiosa por romper una serie de ocho partidos sin triunfo.

El encuentro será determinante para ambas escuadras. Mientras los celestes buscarán mantenerse dentro de los primeros cuatro lugares del torneo, los queretanos tratarán de escalar algunas posiciones para no quedarse con el último lugar.

¿Dónde ver el Querétaro vs Cruz Azul?

El partido entre Querétaro y Cruz Azul de la jornada 16 en el Estadio Corregidora se podrá ver exclusivamente por Fox One a las 19:0 horas (tiempo del centro de México).

  • Día: martes 21 de abril de 2026
  • Hora: 19:0 horas (tiempo del centro de México)
  • Sede: Estadio Corregidora
  • Instancia: jornada 16 del Clausura 2026
  • Transmisión: Fox One
Cruz Azul vive un mal momento y no ha podido ganar sus últimos 8 partidos (X@CruzAzul)
Cruz Azul vive un mal momento y no ha podido ganar sus últimos 8 partidos (X@CruzAzul)

Posibles alineaciones

Querétaro: José Hernández, Lucas Abascia, Diego Reyes, Daniel Parra, Bayron Duarte, Mateo Coronel, Santiago Homenchenko, Carlo García, Ali Avila, Francisco Venegas, Jean Unjanque.

Cruz Azul: Kevin Mier, Gonzalo Piovi, Willer Ditta, Rodolfo Rotondi, Omar Campos, Ariel Castro, Agustín Palavecino, Carlos Rodríguez, Erik Lira, José Paradela, Gabriel Fernandez.

¿Cómo llegan los Gallos Blancos y la Máquina al partido de la jornada 16?

Los Gallos Blancos llegarán a este compromiso tras empatar 1 a 1 contra Mazatlán en lo que fue la jornada número 15. El equipo queretano que vive una reestructuración por el cambio de dueño y actualmente han tenido un torneo irregular, con 16 puntos se ubican en la posición número 13.

Soccer Football - Liga MX - Monterrey v Queretaro - Estadio BBVA, Monterrey, Mexico - March 4, 2026 Queretaro's Mateo Coronel in action with Monterrey's Uros Djurdjevic REUTERS/Daniel Becerril
Soccer Football - Liga MX - Monterrey v Queretaro - Estadio BBVA, Monterrey, Mexico - March 4, 2026 Queretaro's Mateo Coronel in action with Monterrey's Uros Djurdjevic REUTERS/Daniel Becerril

La Máquina por su parte, marcha en el cuarto lugar de la tabla general con 29 puntos. Sin embargo, a pesar de estar dentro de los primeros cuatro, el equipo de Nicolás Larcamón ha venido de más a menos y ya suma 8 encuentros sin conocer la victoria. En su último compromiso de liga, los cementeros empataron con los Xolos de Tijuana 1 a 1 en el Estadio Cuauhtémoc.

Cabe recordar que el último compromiso entre ambos equipos fue el 24 de septiembre de 2025 cuando se vieron las caras en la jornada número 10 del Apertura 2025. El encuentro terminó empatado 2 goles a 2.

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