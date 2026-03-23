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Portugal convoca a Paulinho: el delantero Toluca jugará contra México en el Estadio Azteca

Luego de que Cristiano Ronalndo no jugará en la CDMX y las bajas médicas del equipo, Roberto Martínez consideró al campeón de goleo de la Liga MX

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Portugal convoca a Paulinho: el
Portugal convoca a Paulinho: el delantero Toluca jugará contra México en el Estadio Azteca (REUTERS/Eloisa Sánchez)

Paulinho, delantero del Toluca y tricampeón de goleo de la Liga MX, fue convocado por la selección de Portugal para los amistosos de marzo ante México y Estados Unidos, en reemplazo de Rafael Leao y Rodrigo Mora, quienes quedaron fuera por baja médica.

Roberto Martínez, entrenador de Portugal, incluyó a João Paulo Días Fernandes en la lista de jugadores que verán actividad en esta fecha FIFA. Luego de que se reveló la lista de jugadores que estarán en la inauguración del Estadio Banorte, el estratega dejó fuera al jugador de los Diablos Rojos pese al gran momento que está viviendo en su club y la liga mexicana.

Pero, tras los ajustes que realizaron, Martínez le dio la oportunidad a Paulinho de competir con el conjunto lusitano luego de una ausencia de seis años. “El delantero Paulinho ha sido convocado por Roberto Martínez para unirse a la plantilla en los partidos de preparación para el Mundial contra México y Estados Unidos, que se disputarán el 28 y el 31 de marzo”, se lee en el comunicado.

Paulinho fue convocado por la
Paulinho fue convocado por la selección de Portugal para los amistosos contra México y EEUU (Federación Portuguesa de Futbol)

México vs Portugal: calendario de los juegos amistosos de marzo

Los duelos se disputarán en el Estadio Banorte, en la Ciudad de México, y en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El atacante ocupará el único cupo para futbolistas de la Liga MX en la lista de su país.

Paulinho fue llamado a la selección nacional de Portugal debido a las bajas de Rafael Leao (AC Milan) y Rodrigo Mora, quienes no podrán participar en esta Fecha FIFA por motivos físicos. Esto le permite al delantero de Toluca integrarse a la plantilla y mostrar su nivel ante la afición mexicana y estadounidense, en un momento clave previo al Mundial 2026.

El goleador de los Diablos Rojos se integrará al equipo portugués el próximo martes 24 de marzo, cuando la selección europea arribe a México para iniciar su concentración y preparación.

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El goleador de los Diablos Rojos se integrará al equipo portugués el próximo martes 24 de marzo (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La selección de Portugal disputará dos partidos amistosos como preparación para la Copa del Mundo 2026. El primer encuentro será frente a México el sábado 28 de marzo en el Estadio Azteca, en la Ciudad de México, que reabre sus puertas con este compromiso internacional.

El segundo enfrentamiento será ante Estados Unidos el martes 31 de marzo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Para Paulinho, estos partidos representan la ocasión perfecta para ganar visibilidad tanto a nivel local como internacional, pues inician el calendario de preparación del equipo.

Oportunidad para Paulinho y ausencia de Cristiano Ronaldo

El atacante de Toluca ya ha disputado tres partidos oficiales con la selección de Portugal y puede sumar más experiencia internacional en esta gira. La ausencia más notoria en la convocatoria es la de Cristiano Ronaldo, quien no está disponible debido a una lesión sufrida con Al Nassr.

La salida de una de las figuras lusas abre espacios a nuevos elementos, como el delantero de la Liga MX, de cara a los próximos compromisos y con la mira puesta en un lugar dentro de futuras convocatorias.

La ausencia más notoria en
La ausencia más notoria en la convocatoria es la de Cristiano Ronaldo, quien no está disponible debido a una lesión sufrida con Al Nassr (REUTERS/Hamad I Mohammed/File Photo)

Lista completa de convocados de Portugal

El director técnico Roberto Martínez presentó una lista de 26 futbolistas para esta doble fecha internacional, en la que Paulinho es el único representante de la Liga MX. Entre los llamados figuran :

  • Diogo Costa (FC Porto)
  • José Sá (Wolverhampton)
  • Rui Silva
  • Gonçalo Inácio
  • Pedro Gonçalves
  • Francisco Trincão
  • Diogo Dalot
  • Bruno Fernandes
  • João Cancel entre otros.

A pocas semanas de la Copa del Mundo 2026, la presencia de Paulinho en la selección de Portugal representa una ocasión clave para consolidarse como candidato dentro del grupo que disputará el torneo más importante del fútbol internacional.

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