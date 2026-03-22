Reapertura del Estadio Azteca: así luce el recinto a pocos días para su inauguración

Un trabajador de la construcción señala hacia el Estadio Azteca en su fase final de remodelación, preparando su reapertura después de dos años de intensas obras en México. (REUTERS/Luis Cortes)

Inició la cuenta regresiva, en menos de una semana las puertas del Estadio Azteca abrirán para recibir a los miles de aficionados que estarán estrenando las nuevas instalaciones del recinto que ahora llevará el nombre de Estadio Banorte. Después de dos años y 10 meses cerrado por obras de remodelación, la casa de la Selección Mexicana ya se alista para protagonizar un partido amistoso ante Portugal.

En los últimos días ha crecido la expectativa sobre los cambios al Coloso de Santa Úrsula, pues la cubierta roja ya sobresale y se puede apreciar a kilómetros de distancia. Este elemento en la nueva era del recinto deportivo generó controversia por el cambio de imagen al histórico inmueble que se prepara para su tercera Copa Mundial.

Será el próximo sábado 28 de marzo que se lleve a cabo la inauguración del Estadio Banorte, en el evento se espera que autoridades de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) así como del Gobierno de la Ciudad de México participen en esta ceremonia simbólica.

Así se ve el Estadio Banorte a pocos días de su reapertura

El Estadio Banorte está por abrir sus puertas tras someterse a una remodelación para la Copa Mundial 2026, el próximo 28 de marzo se realizará la reapertura con el juego de México vs Portugal (X/ @7ctcsCA_)

En redes sociales circuló un video que mostró cómo ya están realizando pruebas de sonido al interior del inmueble. Y es que, tras varias dudas e incertidumbre sobre los tiempos para la apertura del inmueble, la obra está prácticamente terminada. Lo más sobresaliente es que la cancha, así como la iluminación, ya está en condiciones de recibir a selecciones y clubes de la Liga MX.

La cubierta roja, así como los letreros que anuncian el nombre “Estadio Banorte” están casi terminados. En la llamada “fase final” de los trabajos —tras dos años de obras— cerca de mil 300 empleados trabajaron simultáneamente para concluir las obras antes del 28 de marzo. Esta cifra de trabajadores, que representa una de las movilizaciones laborales más significativas en la historia reciente del deporte mexicano, resalta el reto de actualizar las infraestructuras a la altura de los mayores eventos deportivos internacionales.

La cubierta roja, así como los letreros que anuncian el nombre “Estadio Banorte” están casi terminados (REUTERS/Luis Cortes)

Las intervenciones dentro del Estadio Banorte han implicado desde la instalación de césped híbrido —una tecnología que combina pasto natural con fibras sintéticas para maximizar la durabilidad, el drenaje y la uniformidad visual— hasta la modernización de sistemas de iluminación y sonido de vanguardia. Durante pruebas recientes, la nueva infraestructura técnica fue probada con un espectáculo de luces y música, lo que adelanta la atmósfera que vivirá la afición en la jornada inaugural del torneo.

Obras en los alrededores del Estadio Azteca

la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (Sobse) inspeccionó los avances en la infraestructura de movilidad en los alrededores del recinto. El próximo 28 de marzo, el estadio volverá a recibir público con el encuentro entre México y Portugal, de acuerdo con la dependencia capitalina.

Las intervenciones dentro del Estadio Banorte han implicado desde la instalación de césped híbrido hasta la modernización de sistemas de iluminación (REUTERS/Luis Cortes)

Durante el recorrido encabezado por Raúl Basulto Luviano, titular de Sobse, se constataron intervenciones en el biciestacionamiento, el puente peatonal del Tren Ligero, el paradero de autobuses del Coloso de Santa Úrsula y el Centro de Transferencia Multimodal (CETRAM) Huipulco, así como trabajos de repavimentación en vialidades primarias, según informó la Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX.

La supervisión incluyó la verificación de las mejoras en banquetas y accesos peatonales, obras orientadas tanto a garantizar el flujo de asistentes durante el torneo internacional como a responder a las necesidades diarias de los habitantes de la zona, indicó la dependencia. El mejoramiento de pasos peatonales en el exterior de la estación del Tren Ligero fue uno de los puntos revisados.