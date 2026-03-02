México Deportes

México vs Gran Bretaña: cuándo y dónde ver el debut de la selección mexicana en el Clásico Mundial de Beisbol

El cuadro tricolor tendrá un par de encuentros amistosos ante Arizona Diamondbacks y Dodgers previo a su debut en el torneo

El cuadro tricolor tendrá un par de encuentros amistosos ante Arizona Diamondbacks y Dodgers previo a su debut en el torneo. (Infobae México: Jovani Pérez)

La Selección Mexicana debutará este viernes 6 de marzo en el Clásico Mundial de Beisbol frente a Gran Bretaña, en punto de las 12:00 horas (tiempo del centro de México) desde el Daikin Park de Houston, Texas, abriendo el telón de la competencia para ambos equipos.

Este partido marcará el inicio de cuatro duelos en este certamen, donde el tricolor también se enfrentará a Italia, Estados Unidos y Brasil, donde el objetivo es avanzar a la siguiente ronda y superar el tercer lugar conseguido hace tres años.

Cómo llega México a este enfrentamiento

Benjamín Gil designó a Javier Assad como el pitcher abridor para el debut de México en el Clásico Mundial de Béisbol donde el lanzador de los Cachorros de Chicago subirá a la lomita con la misión de neutralizar a una ofensiva encabezada por Jazz Chisholm Jr, jugador de los Yankees de Nueva York, quien se perfila como el jugador más peligroso de los británicos.

A pesar de que la selección mexicana cuenta con mayor talento línea por línea en comparación al roster de Gran Bretaña, el tricolor no debe confiarse ya que hace tres años también se enfrentaron en fase de grupos y México apenas pudo vencer al conjunto europeos por una pizarra cerrada de 2-1, por lo que no será un encuentro sencillo.

Para los dirigidos por Benjamín Gil es indispensable empezar su camino con un triunfo frente a dos rivales que en el papel no lucen tan poderosos como lo son Gran Bretaña y Brasil, ya que el cierre de la fase de grupos será ante oponentes de mayor calibre como Estados Unidos e Italia.

Historia de Gran Bretaña dentro del beisbol

En septiembre de 2022, Gran Bretaña clasificó a su primer Clásico Mundial de Béisbol tras vencer 10-9 a España en un juego que se definió en entradas extras.

Dentro de la edición 2023, consiguieron su primera victoria en la historia del torneo frente a Colombia.

Este triunfo fue fundamental para que el equipo no terminara en último lugar del grupo y consiguiera en automático su boleto para la edición 2026, evitando pasar por el torneo clasificatorio.

Cuándo y dónde ver el encuentro en vivo

El encuentro entre México y Gran Bretaña se llevará a cabo este viernes 6 de marzo en punto de las 12:00 horas (tiempo del centro de la República) y será transmitido a través de TUDN en Canal Nueve, ESPN Y Disney+.

